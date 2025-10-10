Περιφέρεια της χώρας εκπαιδεύει αιρετούς και προσωπικό στην πολιτική άμυνα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, διοργανώνει εκπαιδευτική συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή στελεχών των Υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) διαφόρων Υπουργείων και φορέων, στη Ρόδο, το τριήμερο 14-15-16 Οκτωβρίου 2025.

Το θέμα της συνάντησης είναι:«Εθνικές Διαβαθμισμένες Πληροφορίες και Υλικό (ΕΔΠΥ) – Έννοιες & Διαδικασίες».

Κύριος στόχος της τριήμερης συνάντησης είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των αιρετών και των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου και λοιπών δημόσιων φορέων, που εμπλέκονται στη δομή, διάρθρωση και σχεδίαση της Πολιτικής Άμυνας, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και να διασφαλιστεί, από τον καιρό της ειρήνης, η ομαλή μετάβαση στην Πολιτική Κινητοποίηση, εφόσον απαιτηθεί.

Εργαλείο αξιολόγησης

Η εκπαιδευτική συνάντηση στη Ρόδο έρχεται συμπληρωματικά, ως εργαλείο αξιολόγησης, ανατροφοδότησης και εμπλουτισμού γνώσεων, μετά από την πρακτική εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Άμυνας στο πλαίσιο της άσκησης.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν στελέχη και εκπρόσωποι από: