Περιφέρεια της χώρας εκπαιδεύει αιρετούς και προσωπικό στην πολιτική άμυνα
Σκοπός είναι ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και να διασφαλιστεί, από τον καιρό της ειρήνης, η ομαλή μετάβαση στην Πολιτική Κινητοποίηση, εφόσον απαιτηθεί.
- Οι ΗΠΑ προς δεύτερη εβδομάδα δημοσιονομικής παράλυσης – Πού ρίχνουν οι πολίτες την ευθύνη
- Συνελήφθη ξανά ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό
- Πρώτη και τελευταία ευκαιρία να δείτε δύο αρχέγονους κομήτες – Πώς θα τους εντοπίσετε
- Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, διοργανώνει εκπαιδευτική συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή στελεχών των Υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) διαφόρων Υπουργείων και φορέων, στη Ρόδο, το τριήμερο 14-15-16 Οκτωβρίου 2025.
Το θέμα της συνάντησης είναι:«Εθνικές Διαβαθμισμένες Πληροφορίες και Υλικό (ΕΔΠΥ) – Έννοιες & Διαδικασίες».
Κύριος στόχος της τριήμερης συνάντησης είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των αιρετών και των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου και λοιπών δημόσιων φορέων, που εμπλέκονται στη δομή, διάρθρωση και σχεδίαση της Πολιτικής Άμυνας, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και να διασφαλιστεί, από τον καιρό της ειρήνης, η ομαλή μετάβαση στην Πολιτική Κινητοποίηση, εφόσον απαιτηθεί.
Εργαλείο αξιολόγησης
Η εκπαιδευτική συνάντηση στη Ρόδο έρχεται συμπληρωματικά, ως εργαλείο αξιολόγησης, ανατροφοδότησης και εμπλουτισμού γνώσεων, μετά από την πρακτική εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Άμυνας στο πλαίσιο της άσκησης.
Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν στελέχη και εκπρόσωποι από:
- τις Υπηρεσίες ΠΑΜ – ΠΣΕΑ Υπουργείων και Περιφερειών,
- τους οργανισμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ,
- Δήμους και Επαρχεία της Δωδεκανήσου (Κάσος, Κάρπαθος, Τήλος, κ.ά.),
- το Νοσοκομείο Ρόδου,
- το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου,
- την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
- την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
- Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
- Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αναφέρουν οι IDF
- Τραυματίστηκε ξανά ο Μπογκντάνοβιτς (vid)
- Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
- Πρώτη και τελευταία ευκαιρία να δείτε δύο αρχέγονους κομήτες – Πώς θα τους εντοπίσετε
- Οχήματα: Έρχονται ρασαβάκια για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις