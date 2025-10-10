view
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
10 Οκτωβρίου 2025 | 07:28
Σεισμός στις Φιλιππίνες: Εκκενώνονται παράκτιες περιοχές – Αναφορές για ζημιές μετά τη δόνηση 7,4 Ρίχτερ

Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Να εκκενωθούν αμέσως παράκτιες περιοχές στις Φιλιππίνες διέταξε ο πρόεδρος της χώρας Μάρκος Τζούνιορ, μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς την Παρασκευή σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές

Σε επίσημη δήλωσή του, ο πρόεδρος τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», υπογράμμισε ο Μάρκος.

Η τοπική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της πόλης Manay δεν έχει λάβει ακόμη αναφορές για θύματα, αλλά σημειώθηκαν περιστατικά λιποθυμιών σε σχολεία.

Η Richie Diuyen, μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, λέει ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ζάλη μετά τον σεισμό που διήρκεσε σχεδόν ένα λεπτό.

«Είμαι ακόμα φοβισμένη και ταραγμένη. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο ισχυρός ήταν ο σεισμός. Ήταν η πρώτη φορά που βίωσα κάτι τέτοιο», είπε η Richie Diuyen στο BBC, μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Ζημιές σε κτίρια

Στην νότια επαρχία Davao Oriental των Φιλιππίνων, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και τα κτίρια υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό.

«Αναφέρθηκαν ζημιές σε ορισμένα κτίρια», δήλωσε ο κυβερνήτης Edwin Jubahib στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό DZMM, σύμφωνα με το Reuters. «Ήταν πολύ ισχυρός».

Το 2012, εκατοντάδες άνθρωποι στην επαρχία έχασαν τη ζωή τους μετά τον τυφώνα Bopha.

Μικρό τσουνάμι στην Ινδονησία

Τσουνάμι ύψους έως 17 εκατοστών καταγράφηκαν στην Ινδονησία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κέντρου σεισμών και τσουνάμι της χώρας.

«Τα ονομάζουμε μικρά τσουνάμι», είπε, αναφερόμενος σε κύματα που φτάνουν τα 0,5 μέτρα.

Με βάση τα στοιχεία της σεισμολογικής υπηρεσίας της Ινδονησίας, καταγράφηκαν κύματα τσουνάμι ύψους από 3,5 cm έως 17 cm στα νησιά Talaud, στο Βόρειο Σουλαουέσι.

Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

Business
Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Μετρό: Απελαύνεται ο 19χρονος πρόσφυγας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό στη Δουκίσσης Πλακεντίας
Στη Δουκίσσης Πλακεντίας 09.10.25

Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε ο 19χρονος ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό - Μήνυση έχει υποβάλει η ΣΤΑ.ΣΥ

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, με περιουσία που ξεπερνά πλέον τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

