Σεισμός στις Φιλιππίνες: Εκκενώνονται παράκτιες περιοχές – Αναφορές για ζημιές μετά τη δόνηση 7,4 Ρίχτερ
Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ - Σε επιφυλακή τα σωστικά συνεργεία
- Ρωσικό σφυροκόπημα σε όλη την Ουκρανία - Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια - Χωρίς ρεύμα το ανατολικό Κίεβο
- Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Να εκκενωθούν αμέσως παράκτιες περιοχές στις Φιλιππίνες διέταξε ο πρόεδρος της χώρας Μάρκος Τζούνιορ, μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς την Παρασκευή σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές
Σε επίσημη δήλωσή του, ο πρόεδρος τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», υπογράμμισε ο Μάρκος.
Η τοπική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της πόλης Manay δεν έχει λάβει ακόμη αναφορές για θύματα, αλλά σημειώθηκαν περιστατικά λιποθυμιών σε σχολεία.
Η Richie Diuyen, μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, λέει ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ζάλη μετά τον σεισμό που διήρκεσε σχεδόν ένα λεπτό.
«Είμαι ακόμα φοβισμένη και ταραγμένη. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο ισχυρός ήταν ο σεισμός. Ήταν η πρώτη φορά που βίωσα κάτι τέτοιο», είπε η Richie Diuyen στο BBC, μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.
2nd earthquake to hit the Philippines 🥲
Praying for everyone affected
Need to be ready for anything that’s coming https://t.co/eo49aoTBVd
— es 🟡 (@esttnft) October 10, 2025
7.5-Magnitude Earthquake Strikes Southern Philippines; Tsunami Warnings Issued https://t.co/uKcXbvMqFB pic.twitter.com/5vJgxfF6Yj
— NewsMobile (@NewsMobileIndia) October 10, 2025
Ζημιές σε κτίρια
Στην νότια επαρχία Davao Oriental των Φιλιππίνων, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και τα κτίρια υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό.
«Αναφέρθηκαν ζημιές σε ορισμένα κτίρια», δήλωσε ο κυβερνήτης Edwin Jubahib στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό DZMM, σύμφωνα με το Reuters. «Ήταν πολύ ισχυρός».
Το 2012, εκατοντάδες άνθρωποι στην επαρχία έχασαν τη ζωή τους μετά τον τυφώνα Bopha.
Μικρό τσουνάμι στην Ινδονησία
Τσουνάμι ύψους έως 17 εκατοστών καταγράφηκαν στην Ινδονησία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κέντρου σεισμών και τσουνάμι της χώρας.
«Τα ονομάζουμε μικρά τσουνάμι», είπε, αναφερόμενος σε κύματα που φτάνουν τα 0,5 μέτρα.
Με βάση τα στοιχεία της σεισμολογικής υπηρεσίας της Ινδονησίας, καταγράφηκαν κύματα τσουνάμι ύψους από 3,5 cm έως 17 cm στα νησιά Talaud, στο Βόρειο Σουλαουέσι.
- «Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
- Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
- Ακίνητα: «Παγώνουν» οι αγωγές του Δημοσίου κατά ιδιωτών έως τέλος Ιανουαρίου 2026
- Φοβερό tweet από το Σαν Μαρίνο μετά το 10-0 από την Αυστρία: «Δεν μπορώ ούτε να κάτσω, πονάω παντού» (pics)
- Με ηχηρές απουσίες η εκδήλωση της Κατσέλη – Ρίχνει πρόταση για νέο φορέα ο Νίκος Παππάς
- Μετά την Άννα Γουίντουρ: Vogue και Condé Nast εξορίζουν τη φυσική γούνα από τις σελίδες τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις