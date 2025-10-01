Φιλιππίνες: Δεκάδες οι νεκροί από το σεισμό των 6,9 Ρίχτερ
Μεγαλώνει ο τραγικός απολογισμός καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.
Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.
Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.
Μεγάλες καταστροφές
Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σεμπού, προκαλώντας την κατάρρευση εμπορικού κτιρίου και ενός σχολείου στην πόλη Μπανταγιάν. Ζημιές σημειώθηκαν επίσης σε τοπικούς δρόμους, ενώ αναφέρθηκαν και διακοπές ρεύματος.
Παράλληλα, στα κοινωνικά δίκτυα έχουν αναρτηθεί βίντεο που αποτυπώνουν τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος.
🚨 BREAKING: New CCTV footage from Cebu shows chaos as a powerful M6.9 earthquake strikes! Buildings sway violently, crowds flee in panic.
Heartbreaking scenes from the Philippines 💔 Stay strong, Cebu. We’re with you 🇵🇭🙏 #CebuEarthquake
pic.twitter.com/dScs4LQ80h
— World Daily Feed (@WorldDailyFeed) September 30, 2025
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα από την πόλη Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ με πληθυσμό περίπου 33.000 κατοίκων.
