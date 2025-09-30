Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί στον σεισμό των 6,9 βαθμών – Συγκλονιστικά βίντεο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία το πρωί της Τετάρτης.

«Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους», δήλωσε ο αστυνομικός Φελίπε Καμπάγκε της πόλης Σαν Ρεμίτζιο, προσθέτοντας ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Συγκλονιστικό βίντεο την ώρα του σεισμού

WATCH | NEWS UPDATE: Video captures the moment strong tremors were felt in Metro Cebu when a magnitude 6.9 earthquake struck Bogo City in the northern part of Cebu island evening on Tuesday, September 30, 2025. | Video courtesy: CWMworks Aerials pic.twitter.com/GkrdEad6Ye — GMA Regional TV News (@GMARTVNews) September 30, 2025

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας» και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να «μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Κατέρρευσε σχολείο και κτίριο με καταστήματα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό» και ότι «δεν χρειάζεται η ληψη μέτρων».

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.