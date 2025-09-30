Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί. Ο σεισμός έγινε στις 23.49 τοπική ώρα (19.49 ώρα Ελλάδας).

To εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο ήταν 47 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Σουτιμπόντο.

Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, τις τελευταίες 24 ώρες, στην Ινδονησία έχουν καταγραφεί 75 σεισμούς μεγέθους, με μέγιστο μέχρι στιγμής αυτόν των 6,1 Ρίχτερ.

Ήταν 8 σεισμοί μεταξύ 4 και 5 Ρίχτερ, 20 σεισμοί μεταξύ 3 και 4 Ρίχτερ, 43 σεισμοί μεταξύ 2 και 3 Ρίχτερ και 3 σεισμοί κάτω των 2 Ρίχτερ, οι οποίοι δεν γίνονται αισθητοί συνήθως.

Ο σεισμός ανοιχτά του Μπαλί είναι ο δεύτερος ισχυρός σεισμός στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από μερικές ώρες, σεισμός 7 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στις Φιλιππίνες.

