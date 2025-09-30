Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Tο Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS) ενημέρωσε πως έπληξε την πόλης Μπόγκο, στο Σεμπού. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Ο σεισμός ήταν τεκτονικής προέλευσης και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Significant #earthquake of magnitude 6.7 just reported 94 km northeast of Cebu City, Philippines – info, user reports …: https://t.co/rqpGXkEMvl — Earthquake Monitor (@EQAlerts) September 30, 2025

Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu….pic.twitter.com/5BebMAFgpj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

5/

A magnitude 6.9 earthquake struck Leyte, Philippines at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. (lindol, sismo, deprem) Epicenter: 11.142N, 124.169E, depth 15 km. Damages reported in Cebu City Pier Terminal 3, Visayas region. No tsunami threat confirmed. pic.twitter.com/rqOsgABNeU — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών ανέφεραν ότι σημειώθηκε μεγάλος σεισμός. Οι υπηρεσίες αναφέρουν διαφορετικά μεγέθη για τον σεισμό, με το USGS να αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,9 Ρίχτερ, ενώ η γερμανική υπηρεσία αναφέρει μέγεθος 6,7 Ρίχτερ.

Μετασεισμικές δονήσεις καταγράφονται συνεχώς με μεγέθη από 5,1 έως 5,4 Ρίχτερ.

Καμία προειδοποίηση για τσουνάμι

Η δόνηση έγινε αισθητή σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων σε περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους στις Φιλιππίνες.

Δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», μια ζώνη ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι επιρρεπής σε σεισμική δραστηριότητα.