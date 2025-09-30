Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης
Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
- Απεργιακός ξεσηκωμός την Τετάρτη ενάντια στο 13ωρο - Δεμένα τα πλοία, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Ιοί σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά από ΑΙ – Πρώτο βήμα για συνθετικές μορφές ζωής
- Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού - Τι λέει η οικογένειά της
- «Δεν ήθελα να τα ταΐζει» - Σκότωσε και μαγείρεψε τα παγόνια του για να εκδικηθεί τη γειτόνισσά του
Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
Tο Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS) ενημέρωσε πως έπληξε την πόλης Μπόγκο, στο Σεμπού. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Ο σεισμός ήταν τεκτονικής προέλευσης και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
Significant #earthquake of magnitude 6.7 just reported 94 km northeast of Cebu City, Philippines – info, user reports …: https://t.co/rqpGXkEMvl
— Earthquake Monitor (@EQAlerts) September 30, 2025
Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu….pic.twitter.com/5BebMAFgpj
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025
5/
A magnitude 6.9 earthquake struck Leyte, Philippines at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. (lindol, sismo, deprem)
Epicenter: 11.142N, 124.169E, depth 15 km. Damages reported in Cebu City Pier Terminal 3, Visayas region. No tsunami threat confirmed. pic.twitter.com/rqOsgABNeU
— GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025
Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών ανέφεραν ότι σημειώθηκε μεγάλος σεισμός. Οι υπηρεσίες αναφέρουν διαφορετικά μεγέθη για τον σεισμό, με το USGS να αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,9 Ρίχτερ, ενώ η γερμανική υπηρεσία αναφέρει μέγεθος 6,7 Ρίχτερ.
Μετασεισμικές δονήσεις καταγράφονται συνεχώς με μεγέθη από 5,1 έως 5,4 Ρίχτερ.
Καμία προειδοποίηση για τσουνάμι
Η δόνηση έγινε αισθητή σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων σε περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους στις Φιλιππίνες.
Δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού.
Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», μια ζώνη ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι επιρρεπής σε σεισμική δραστηριότητα.
- Γενική απεργία την 1η Οκτωβρίου – Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς
- Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ
- Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
- Άρσεναλ: Τα πειράγματα στον Σαλιμπά για την ανανέωση του συμβολαίου του (vid)
- Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
- Κάρι Ράνσον: Ο 18χρονος γκολκίπερ της Άρσεναλ που… ετοιμάζεται για Ολυμπιακό και Youth League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις