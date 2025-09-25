Ένας σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ συγκλόνισε τη βορειοδυτική Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία USGS. Η υπηρεσία ανέφερε ότι το επίκεντρο βρισκόταν 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της κοινότητας Μένε Γκράντε στην πολιτεία Ζούλια, περισσότερα από 600 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας.

Reportan como quedo el principal Supermercado de la zona

Gracias por la cortesia del video ✅ pic.twitter.com/mcIDZUyPRS — @FallaelectricasNoticias (@fallaElectricas) September 24, 2025

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έδωσε αμέσως πληροφορίες για τον σεισμό, ο οποίος, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία, συνέβη σε εστιακό βάθος βάθος 7,8 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές πολιτείες, καθώς και στην Κολομβία. Πολλοί κάτοικοι εκκένωσαν κτίρια κατοικιών και γραφείων σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Δεν αναφέρθηκαν αμέσως ζημιές σε καμία από τις δύο χώρες. Καταγεγραμμένες ζημιές σε βίντεο από καταστήματα, φανάρια που έπεσαν και δρόμους που άνοιξαν.

Daños en MeneGrande estado Zulia dicen que fue un temblor de 6.0 pic.twitter.com/QXNmT3O11B — JOSE_DAVI_ (@darvinb32) September 24, 2025

Η ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή όχι μόνο η Βενεζουέλα

Το Μένε Γκράντε βρίσκεται στην ανατολική ακτή της λίμνης Μαρακαΐμπο, μια σημαντική περιοχή για την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας. Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η περιφέρεια της Καραϊβικής πλάκας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα τεκτονικών συστημάτων, με τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες πλάκες (Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Νάζκα και Κόκος).

Pánico causó en Cúcuta el sismo de magnitud 6.1 que se registró a las 5:21 de este miércoles con epicentro en Mene Grande, estado de Zulia, en Venezuela. Universidades, edificios, viviendas, locales comerciales y establecimientos públicos fueron evacuados por prevención. pic.twitter.com/5PzQEUsT90 — Ecolecuá (@lorenzolizarazo) September 24, 2025

Οι κεκλιμένες ζώνες βαθιών σεισμών (ζώνες Wadati-Benioff), οι ωκεάνιες τάφροι και τα τόξα των ηφαιστείων υποδηλώνουν την υποβύθιση της ωκεάνιας λιθόσφαιρας κατά μήκος των περιθωρίων της Κεντρικής Αμερικής και του Ατλαντικού Ωκεανού της πλάκας της Καραϊβικής.

Η σεισμικότητα του φλοιού στη Γουατεμάλα, τη βόρεια Βενεζουέλα και την οροσειρά και την τάφρο των Κέιμαν υποδηλώνει μετασχηματισμούς και μια τεκτονική λεκάνη που απομακρύνεται.

Εντύπωση προκαλεί πως το Ινστιτούτο της Βενεζουέλας για τη Σεισμολογική Έρευνα έβγαλε τον σεισμό ως 5,4 Ρίχτερ. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.