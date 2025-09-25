Βενεζουέλα: Σεισμός 6,2 βαθμών στα βορειοδυτικά της χώρας – Χάος σε σούπερ μάρκετ, άνοιξαν δρόμοι
Σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε τη Βενεζουέλα και έγινε αισθητός μέχρι την Κολομβία.
Ένας σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ συγκλόνισε τη βορειοδυτική Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία USGS. Η υπηρεσία ανέφερε ότι το επίκεντρο βρισκόταν 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της κοινότητας Μένε Γκράντε στην πολιτεία Ζούλια, περισσότερα από 600 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας.
MENE GRANDE
Reportan como quedo el principal Supermercado de la zona
Gracias por la cortesia del video ✅ pic.twitter.com/mcIDZUyPRS
— @FallaelectricasNoticias (@fallaElectricas) September 24, 2025
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έδωσε αμέσως πληροφορίες για τον σεισμό, ο οποίος, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία, συνέβη σε εστιακό βάθος βάθος 7,8 χιλιομέτρων.
Ocurrió un sismo magnitud 6.2 en Mene Grande, Venezuelahttps://t.co/wj5qPwsLYy pic.twitter.com/9eogQUEf4u
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 24, 2025
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές πολιτείες, καθώς και στην Κολομβία. Πολλοί κάτοικοι εκκένωσαν κτίρια κατοικιών και γραφείων σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Δεν αναφέρθηκαν αμέσως ζημιές σε καμία από τις δύο χώρες. Καταγεγραμμένες ζημιές σε βίντεο από καταστήματα, φανάρια που έπεσαν και δρόμους που άνοιξαν.
Daños en MeneGrande estado Zulia dicen que fue un temblor de 6.0 pic.twitter.com/QXNmT3O11B
— JOSE_DAVI_ (@darvinb32) September 24, 2025
Η ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή όχι μόνο η Βενεζουέλα
Το Μένε Γκράντε βρίσκεται στην ανατολική ακτή της λίμνης Μαρακαΐμπο, μια σημαντική περιοχή για την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας. Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.
Η περιφέρεια της Καραϊβικής πλάκας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα τεκτονικών συστημάτων, με τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες πλάκες (Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Νάζκα και Κόκος).
Pánico causó en Cúcuta el sismo de magnitud 6.1 que se registró a las 5:21 de este miércoles con epicentro en Mene Grande, estado de Zulia, en Venezuela.
Universidades, edificios, viviendas, locales comerciales y establecimientos públicos fueron evacuados por prevención. pic.twitter.com/5PzQEUsT90
— Ecolecuá (@lorenzolizarazo) September 24, 2025
Οι κεκλιμένες ζώνες βαθιών σεισμών (ζώνες Wadati-Benioff), οι ωκεάνιες τάφροι και τα τόξα των ηφαιστείων υποδηλώνουν την υποβύθιση της ωκεάνιας λιθόσφαιρας κατά μήκος των περιθωρίων της Κεντρικής Αμερικής και του Ατλαντικού Ωκεανού της πλάκας της Καραϊβικής.
Η σεισμικότητα του φλοιού στη Γουατεμάλα, τη βόρεια Βενεζουέλα και την οροσειρά και την τάφρο των Κέιμαν υποδηλώνει μετασχηματισμούς και μια τεκτονική λεκάνη που απομακρύνεται.
🚨#AHORA🚨 Daños en Mene Grande por #temblor en el Estado Zulia pic.twitter.com/ZwjtLoJHjk
— Papuyo (@Jmfm26) September 24, 2025
¿Sentiste el sismo? ¿Conoces a alguien que lo sintió?
En @SomosFunvisis ya calculamos la magnitud. Por favor ayúdanos a medir su intensidad llenando el cuestionario en ➡ https://t.co/FHrtuHyFK2#SismoSentido #LaCeiba #Repórtalo #Funvisis pic.twitter.com/IGwJMMPo6o
— Funvisis (@SomosFunvisis) September 24, 2025
Εντύπωση προκαλεί πως το Ινστιτούτο της Βενεζουέλας για τη Σεισμολογική Έρευνα έβγαλε τον σεισμό ως 5,4 Ρίχτερ. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2025-09-24, 17:21 hora local. Magnitud 6.1, Profundidad superficial, Mene Grande, Venezuela #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/h4VVP0556L pic.twitter.com/e326NsGzX1
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 24, 2025
- Βενεζουέλα: Σεισμός 6,2 βαθμών στα βορειοδυτικά της χώρας – Χάος σε σούπερ μάρκετ, άνοιξαν δρόμοι
