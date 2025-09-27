Τις πληγές τους μετρούν οι Φιλιππίνες, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι, η οποία κινείται προς το Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται στους 11. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο έπληξε χθες πολλά νησιά στο κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και κατοικίες, ενώ πάνω από 400.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

14 οι αγνοούμενοι στις Φιλιππίνες

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους, δήλωσε στο τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νοέλ Λουνγκάι, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών. «Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «εκείνοι που απομακρύνθηκαν αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους καθώς βελτιώνεται ο καιρός».

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως τους θανάτους τριών άλλων ανθρώπων στα νησιά Μασμπάτε και Τικάο, κοντά στο Μπιλιράν. Σύμφωνα με τις αρχές, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 14 ανθρώπων στις κεντρικές Φιλιππίνες.

Μετά τον Ραγκάσα η Μπουαλόι

Η Μπουαλόι έπληξε τις Φιλιππίνες αμέσως μετά τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αφού σάρωσε το αρχιπέλαγος, η Μπουαλόι συνέχισε την πορεία της σήμερα στη Νότια Σινική Θάλασσα και αναμένεται να φτάσει στις ακτές του κεντρικού Βιετνάμ αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Tropical storm #Bualoi in the #Philippines, September 26, 2025. Strong winds with gusts up to 150 km/h caused significant damage to the cities of #Masbate and #Romblon. Bualoi will reach #Vietnam by the end of the week. PLEASE REPOST ! TRUTH IS HERE https://t.co/J7nPl6CuqV pic.twitter.com/ax5MCuNIuh — World Climate News (@Alesha_Vasilevs) September 26, 2025

Αυτές οι καταιγίδες σημειώνονται την ώρα που η οργή μεταξύ των πολιτών της χώρας αυξάνεται εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς που αφορά ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία φέρεται να κόστισαν στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες με τις φτωχότερες περιοχές της χώρας να πλήττονται συνήθως περισσότερο.