Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό
- Τέσσερα άτομα αιμόφυρτα στο ΚΑΤ έπειτα από άγρια συμπλοκή στη Μεταμόρφωση
- Χτύπησε και έγδυσε τη σύντροφό του τη μέση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Τις πληγές τους μετρούν οι Φιλιππίνες, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι, η οποία κινείται προς το Βιετνάμ.
Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται στους 11. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο έπληξε χθες πολλά νησιά στο κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και κατοικίες, ενώ πάνω από 400.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.
14 οι αγνοούμενοι στις Φιλιππίνες
Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους, δήλωσε στο τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νοέλ Λουνγκάι, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών. «Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «εκείνοι που απομακρύνθηκαν αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους καθώς βελτιώνεται ο καιρός».
Οι αρχές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως τους θανάτους τριών άλλων ανθρώπων στα νησιά Μασμπάτε και Τικάο, κοντά στο Μπιλιράν. Σύμφωνα με τις αρχές, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 14 ανθρώπων στις κεντρικές Φιλιππίνες.
AVISO 🌀
Fuertes lluvias y graves inundaciones por la Tormenta Tropical Bualoi en Ibajay, Filipinas 🇵🇭 #Philippines #Cyclone #Floods #flood
Septiembre 26, 2025
Vía @Top_Disaster pic.twitter.com/Oz8SUdOg5x
— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 27, 2025
Μετά τον Ραγκάσα η Μπουαλόι
Η Μπουαλόι έπληξε τις Φιλιππίνες αμέσως μετά τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Αφού σάρωσε το αρχιπέλαγος, η Μπουαλόι συνέχισε την πορεία της σήμερα στη Νότια Σινική Θάλασσα και αναμένεται να φτάσει στις ακτές του κεντρικού Βιετνάμ αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων.
Tropical storm #Bualoi in the #Philippines, September 26, 2025. Strong winds with gusts up to 150 km/h caused significant damage to the cities of #Masbate and #Romblon. Bualoi will reach #Vietnam by the end of the week. PLEASE REPOST ! TRUTH IS HERE https://t.co/J7nPl6CuqV pic.twitter.com/ax5MCuNIuh
— World Climate News (@Alesha_Vasilevs) September 26, 2025
Αυτές οι καταιγίδες σημειώνονται την ώρα που η οργή μεταξύ των πολιτών της χώρας αυξάνεται εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς που αφορά ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία φέρεται να κόστισαν στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.
Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες με τις φτωχότερες περιοχές της χώρας να πλήττονται συνήθως περισσότερο.
- «Ο μικρός πετάχτηκε, δεν πρόλαβα να αντιδράσω» – Τι είπε η οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε τον μαθητή στην Ηγουμενίτσα
- Ελαιοκανθάλη & Χοληστερίνη: Ο φυσικός σύμμαχος της καρδιάς μας
- Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
- Super Cup: Ολυμπιακός και Προμηθέας κοντράρονται για την πρώτη κούπα της σεζόν
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
- Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις