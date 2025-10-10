Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε την περιοχή Μιντανάο στις Φιλιππίνες την Παρασκευή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο σεισμός είχε βάθος 58 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες

Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση, αναφέροντας ότι είναι πιθανό να προκληθούν επικίνδυνα κύματα τσουνάμι στις ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού. H προειδοποίηση ισχύει για τη Νήσο Γκουάμ, τα νησιά της Χαβάης, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ξεχωριστή προειδοποίηση εκδόθηκε για τις ίδιες τις Φιλιππίνες με την σημείωση πως τα κύματα μπορούν να διαρκέσουν πολλές ώρες. Αναφέρθηκε πιθανό ύψος 1-3 μέτρων. Για την ώρα έχει σημειωθεί ένας μετασεισμός των 5.9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες και νοτιοδυτικά ανοιχτά της Παπούα Νέα Γουινέα σεισμός της τάξης των 6 Ρίχτερ, ακριβώς πάνω σε ρήγμα.

Το EMSC είχε προηγουμένως εκτιμήσει τη μέγεθος του σεισμού σε 7,2 Ρίχτερ. To site της NOAA δυσλειτουργεί σε μερικά ζητήματα.

The NOAA tsunami website is very glitchy for me at the moment, and maybe related to the US government shutdown. One minute it is saying there’s no tsunami warnings or threats, and the next it’s saying there is. https://t.co/HmWyon14D1 pic.twitter.com/jfs0PmljdJ — 🌍 𝙂𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 🌎 𝘼𝙛𝙛𝙖𝙞𝙧𝙨 🌏 (@OurEarthAffairs) October 10, 2025

Notable quake, preliminary info: M 7.4 – 20 km E of Santiago, Philippines https://t.co/wJOK9j33lA — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 10, 2025