Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε την περιοχή Μιντανάο στις Φιλιππίνες την Παρασκευή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο σεισμός είχε βάθος 58 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.
🔔#Earthquake (#lindol) M7.4 occurred 18 km E of #Manay (#Philippines) 28 min ago (local time 09:43:59). More info at:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/ppO8b90GiZ
🖥https://t.co/glnGzoGSGT pic.twitter.com/GN2OneunzV
— EMSC (@LastQuake) October 10, 2025
Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες
Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση, αναφέροντας ότι είναι πιθανό να προκληθούν επικίνδυνα κύματα τσουνάμι στις ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού. H προειδοποίηση ισχύει για τη Νήσο Γκουάμ, τα νησιά της Χαβάης, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Ξεχωριστή προειδοποίηση εκδόθηκε για τις ίδιες τις Φιλιππίνες με την σημείωση πως τα κύματα μπορούν να διαρκέσουν πολλές ώρες. Αναφέρθηκε πιθανό ύψος 1-3 μέτρων. Για την ώρα έχει σημειωθεί ένας μετασεισμός των 5.9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες και νοτιοδυτικά ανοιχτά της Παπούα Νέα Γουινέα σεισμός της τάξης των 6 Ρίχτερ, ακριβώς πάνω σε ρήγμα.
Το EMSC είχε προηγουμένως εκτιμήσει τη μέγεθος του σεισμού σε 7,2 Ρίχτερ. To site της NOAA δυσλειτουργεί σε μερικά ζητήματα.
The NOAA tsunami website is very glitchy for me at the moment, and maybe related to the US government shutdown. One minute it is saying there’s no tsunami warnings or threats, and the next it’s saying there is. https://t.co/HmWyon14D1 pic.twitter.com/jfs0PmljdJ
— 🌍 𝙂𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 🌎 𝘼𝙛𝙛𝙖𝙞𝙧𝙨 🌏 (@OurEarthAffairs) October 10, 2025
Notable quake, preliminary info: M 7.4 – 20 km E of Santiago, Philippines https://t.co/wJOK9j33lA
— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 10, 2025
🌋🌊 Massive 7.4 Quake Triggers Tsunami Alert | Mindanao, Philippines | Oct 10 2025 (UTC)
A magnitude 7.4 earthquake struck off Santiago, Davao Oriental, near Davao City, shaking much of Mindanao and prompting a Pacific Tsunami Warning Center alert for areas within 300 km of the… pic.twitter.com/jnzdS8TOjh
— Gunnys Adventures (@DerrickSalas9) October 10, 2025
