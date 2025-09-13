Σεισμός στη Ρωσία: Αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τσουνάμι μετά τα 7,4 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα
Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε νωρίτερα ότι υπήρχε απειλή για πιθανό τσουνάμι αφότου εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός στη Ρωσία
Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι αφότου εκδηλώθηκε ο σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε το Σάββατο (13/9) κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 111 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκυ
Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ανέφερε ότι η σεισμική δόνηση ήταν λίγο μεγαλύτερη των 7,4 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος της εκτιμάται στα 39,5 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 111 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκυ, το διοικητικό κέντρο της περιοχής Καμτσάτκα. Νωρίτερα, το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει απειλή για πιθανό τσουνάμι από τον σεισμό.
Στην Ιαπωνία, νοτιοδυτικά της χερσονήσου Καμτσάτκα, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NHK επικαλούμενος την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Ιουλίου σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε ξανά την Καμτσάτκα, ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και 73 χρόνια.
