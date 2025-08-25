Ρωσία: Σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε ανατολικά των Κουρίλων Νήσων
O σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
A magnitude 6.3 earthquake took place in the East Of Kuril Islands at 06:48 UTC (9 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Vilyuchinsk #Russia
— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) August 25, 2025
