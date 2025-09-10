«Κύριος ο σεισμός» λένε οι Λέκκας και Γκανάς – Γιατί είναι μειωμένη η παραγωγή των μετασεισμών

Την πεποίθηση του πως ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός εκφράζει μιλώντας στο in o σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθανάσιος Γκανάς.

Περιγράφοντας το προφίλ της περιοχής που έδωσε τον σεισμό, ο ίδιος σημειώνει τα εξής: «Όπως δήλωσα από την αρχή έχουμε να κάνουμε με ένα νέο ρήγμα, με ένα ρήγμα δηλαδή που δεν μας ήταν γνωστό. Το μάθαμε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Δεν είχαμε ως τώρα δεδομένα για τον μέσο φλοιό αυτής της περιοχής ρηγμάτων. Αποκάλεσα το ρήγμα “τυφλό” υπό την έννοια πως δεν βγαίνει στην επιφάνεια, δεν έχει επιφανειακή έκφραση. Είναι ένα ρήγμα με κλίση σχεδόν κατακόρυφη».

«Απ’ ότι φαίνεται είναι ο κύριος σεισμός» είπε στο in και ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας. Όπως πρόσθεσε «στη συγκεκριμένη υποθαλάσσια περιοχή δεν μπορούμε να έχουμε σεισμό μεγαλύτερο από 5, 5 Ρίχτερ».

Η μειωμένη παραγωγή μετασεισμών

Του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ προηγήθηκε ένας προσεισμός και ακολούθησαν 33 μετασεισμοί, στον ίδιο εστιακό χώρο, με μεγέθη από 1, 3 έως 2,8 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον κ. Γκανά: «Πρόκειται για μειωμένη παραγωγή μετασεισμών. Αυτή η μειωμένη παραγωγή οφείλεται στη λιγότερη ελαστικότητα που έχει ένα ρήγμα στον μέσο φλοιό, δηλαδή σε βάθη από 14 έως 17 χιλιόμετρα. Εκεί, είναι μικρότερη η ελαστικότητα

σε σχέση με τα βάθη που ξεκινούν στα 3 και σταματούν στα 13 χιλιόμετρα».

Ο κ. Γκανάς σημείωσε επίσης πως τα «τυφλά» ρήγματα στον ελλαδικό χώρο είναι χιλιάδες.

Η ανάγκη για θαλάσσια έρευνα

Η καθηγήτρια Γεωλογικής Ωκεανογραφίας και Φυσικής Γεωγραφίας στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού, έδωσε στη δημοσιότητα έναν υποθαλάσσιο νεοτεκτονικό χάρτη του Νότιου Ευβοϊκού, από το 1989, με την υπογραφή των ΕΚΠΑ, ΕΛΚΕΘΕ (ΕΚΘΕ τότε) και ΟΑΣΠ.

Ο χάρτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο θαλάσσιας έρευνας για τα ενεργά ρήγματα των κόλπων, με ανάλυση σεισμικών προφίλ και πυρήνων όπως διδάσκεται σήμερα στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ωκεανογραφία και Διαχείριση

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ.

Όπως σημειώνει και στα κοινωνικά δίκτυα, η κ. Νομικού, στον χάρτη φαίνεται η χαρακτηριστική τεκτονική τάφρο-βύθιση του Νότιου Ευβοϊκού που έχει σχηματιστεί πρόσφατα με εμφάνιση ανθρακικών πετρωμάτων (αλπικό υπόβαθρο) και με θαλάσσια ρήγματα διεύθυνσης κυρίως Βόρεια Βορειοδυτικά-Νότια Νοτιοανατολικά και κάποια εγκάρσια Βορειοανατολικά Νοτιοδυτικά.

«Η συγκεκριμένη υποθαλάσσια περιοχή δεν θεωρείται περιοχή με μεγάλο σεισμικό δυναμικό όπως συμβαίνει με τα υποθαλάσσια ρήγματα σε Αμοργό ή Κεφαλονιά. Δεν είναι μια περιοχή που έχει δώσει ιστορικούς σεισμούς. Δεν μπορεί να δώσει έναν

σεισμό μεγέθους 8 Ρίχτερ, όπως η Αμοργός» εξηγεί η κ. Νομικού.

Η ίδια τονίζει πως: «Ο σεισμός στον υποθαλάσσιο χώρο ανάμεσα στον Μαραθώνα και στα Στύρα, υποδεικνύει την αναγκαιότητα της θαλάσσιας έρευνας, κάτι που μας το απέδειξε η Σαντορίνη. Στην Ανυδρο ήμασταν τυχεροί, είχε προηγηθεί εργασία. Για τον Νότιο Ευβοϊκό βρήκαμε αυτόν τον χάρτη του 1989, ο οποίος χρειάζεται επικαιροποίηση».

»Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη γεωμετρία και τη δυναμική των υποθαλάσσιων ρηγμάτων. Ανάλογα με το μήκος ενός ρήγματος καταλαβαίνουμε και τι μεγέθους σεισμό μπορεί να μας δώσει. Τα υποθαλάσσια ρήγματα είναι “ατελείωτα”. Στα χερσαία ρήγματα έχουμε καλή εικόνα. Στη θάλασσα μας λείπουν βασικές πληροφορίες. Όμως, η χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου χώρου προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διερεύνηση της γεωδυναμικής ενός ενεργού χώρου, ειδικά όταν βρίσκεται κοντά στον αστικό ιστό».

Η γειτνίαση αυτών των ρηγμάτων με την Αθήνα καθώς και το σχετικά μικρό βάθος του ρήγματος, ήταν και ο λόγος που ο σεισμός έγινε τόσο αισθητός στην Αθήνα, σύμφωνα με την κ. Νομικού.