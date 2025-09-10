Στον σεισμό της 9ης Σεπτεμβρίου, που έκανε τους κατοίκους της Αττικής και της Εύβοιας να πεταχτούν από τα κρεββάτια τους αναφέρθηκε σήμερα Τετάρτη ο γνωστός σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος.

O σεισμός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 12:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική, προκαλώντας ανησυχία και λόγω του έντονου βουητού που ακολούθησε.

«Δεν είμαστε βέβαιοι ότι ήταν ο κύριος σεισμός»

Ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος επεσήμανε ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό της περιοχής, ενώ τόνισε επίσης ότι η περιοχή δεν έχει ιστορικό καταστροφικών σεισμών, ούτε έχουν εντοπιστεί μεγάλα επιφανειακά ή υποθαλάσσια ρήγματα.

«Μην παρεξηγηθεί η έκφραση “άγνωστο ρήγμα”. Αυτή τη στιγμή ο κανονικός όρος έχει εκατοντάδες ρήγματα, που είναι μικρά, δεν έχουν επιφανειακή εκδήλωση, δεν θα αποκτήσουν ποτέ όνομα. Το άγνωστο ρήγμα δεν έχει όνομα…» ανέφερε αρχικά μιλώντας στο OPEN και πρόσθεσε:

«Δεν είμαστε βέβαιοι ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Έχουν περάσει ούτε 48 ώρες. Έχει τρία καλά η περιοχή. Ένα, η μετασεισμική ακολουθία. Δεύτερον, ιστορικά ποτέ δεν έχει καταστραφεί η Αθήνα ή κάποια άλλη περιοχή από σεισμούς σε αυτή την περιοχή και τρίτον, ούτε επιφανειακά ούτε υποθαλάσσια έχουν εντοπιστεί πολύ μεγάλα ρήγματα σε αυτή την περιοχή».

Από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο καταγράφηκαν περίπου 25 μετασεισμοί έως τις 6 το πρωί, με μεγέθη από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ. Σεισμολόγοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέου μετασεισμού γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ, ωστόσο εκτιμούν ότι ο σεισμός των 5,2 βαθμών ήταν ο κύριος.