Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που πολίτες τρέχουν να βγουν από εστιατόριο
Ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Νέα Στύρα αναστάτωσε την Εύβοια αλλά και την Αττική
Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε ο σεισμός που σημειώθηκε στα Στύρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και την Εύβοια.
Όπως φαίνεται σε νέο βίντεο, τρία άτομα κάθονται σε τραπέζι επιχείρησης εστίασης όταν ξαφνικά αισθάνονται τον σεισμό. Τα πάντα γύρω τους σείονται, ενώ φαίνονται να τρέχουν προς την έξοδο.
Η στιγμή που χτυπά ο σεισμός:
Σε άλλα βίντεο μέσα από σούπερ μάρκετ, προϊόντα αρχίζουν να πέφτουν από ράφια.
Μιλώντας στο in, o Αθανάσιος Γκανάς, Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθήνων, δήλωσε ότι «έχουμε έναν σεισμό σε εστιακό βάθος από 14 έως 17 χιλιόμετρα, ο οποίος σημειώθηκε πάνω σε ένα ρήγμα με χαρακτηριστικά οριζόντιας ολίσθησης, με σχεδόν κατακόρυφη κλίση, χωρίς επιφανειακή έκφραση. Πρόκειται για ένα “τυφλό” ρήγμα. Έως τώρα δεν το γνωρίζαμε».
«Πρέπει να περιμένουμε μερικές ώρες για να έχουμε πιο σαφή εικόνα, ωστόσο, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει μεγάλο δυναμικό», προσέθεσε ο ειδικός.
«Το ρήγμα γειτνιάζει με περιοχή Ωρωπού. Δεν νομίζω να πάμε για μεγαλύτερο σεισμό. Περιμένουμε μετασεισμούς», δήλωσε στο in ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ.
«Δεν φαίνεται πάντως να έχει σχέση με τα ρήγματα του Ωρωπού, που μπορούν να δώσουν μέχρι 6 Ρίχτερ σεισμό. Η περιοχή που έδωσε αυτή την ισχυρή δόνηση είναι μεταξύ Στύρων και Μαραθώνα», προσέθεσε ο καθηγητής.
