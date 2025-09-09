newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Σεισμός στην Εύβοια: 25 μετασεισμοί σε πέντε ώρες μετά τα 5,2 Ρίχτερ – Τι λένε οι σεισμολόγοι
Ελλάδα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:29

Σεισμός στην Εύβοια: 25 μετασεισμοί σε πέντε ώρες μετά τα 5,2 Ρίχτερ – Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Νέα Στύρα αναστάτωσε την Εύβοια αλλά και την Αττική

Σύνταξη
Από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα προέρχεται  ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 00.30 της Τρίτης, στον θαλάσσιο χώρο κοντά στα Στύρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη την Αττική και τη Νότια Εύβοια προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Συνοδεύτηκε από αρκετούς μετασεισμούς. Μέσα στις πρώτες πέντε ώρες καταγράφηκαν περίπου 25 μετασεισμοί, με εντάσεις από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί μικρές ζημιές μόνο σε μία επιχείρηση στα Νέα Στύρα. Συνεργεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας ελέγχους σε κτίρια και υποδομές.

Το επίκεντρο του κύριου σεισμού  εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά, σε εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων.

«Δεν αποκλείεται να γίνουν μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη»

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», είπε στο MEGA ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«5,2 επιφανειακός σεισμός αρκετά δυνατός. (…) Είναι ένας σεισμός με εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός», πρόσθεσε. «Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει» είπε, καθησυχάζοντας ότι «η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό».

Ο κ. Παπαδόπουλος, σημείωσε ωστόσο ότι «υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη».

Η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, προέρχεται από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, διαπιστώνει η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, που συνεδρίασε για να εξετάσει όλα τα δεδομένα.

Κάτι που επισήμανε,  ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας. «Πρόκειται για μία περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, έχουμε όμως τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ αλλά δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως είναι αυτό του Ωρωπού που θα μπορούσε να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους», είπε στην ΕΡΤ. Συμπλήρωσε πως «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου».

Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι στα Νέα Στύρα

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους φοβούμενοι μεγαλύτερο σεισμό.

Έκτακτες περιπολίες της πυροσβεστικής σε Εύβοια και Αθήνα

Συναγερμοί σπιτιών άρχισαν να ηχούν στην Αθήνα δευτερόλεπτα μετά τον σεισμό που ταρακούνησε το σύνολο του Λεκανοπεδίου.

Περιπολίες της Πυροσβεστικής έγιναν και στην Αθήνα. Οχήματα, με φάρους αναμμένους, αλλά όχι σειρήνες, άρχισαν να «χτενίζουν» τους δρόμους της πόλης για τυχόν προβλήματα.

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε
Τι συνέβη 09.09.25

Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο στην Κρήτη - Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

Σύμφωνα με την εκδοχή του παιδιού, για το συμβάν στην Κρήτη, ο 60χρονος είναι αυτός που του επιτέθηκε πρώτος πιάνοντάς τον από τον λαιμό - Το βίντεο δείχνει μόνο «την κατάληξη του συμβάντος»

Σύνταξη
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου
Ελλάδα 09.09.25

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου

Η κάμερα κατέγραψε τον σεισμό την ώρα που μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά τον Εθνικής Ομάδας με τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα – «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα» [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 01:37

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα - «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα»

«Ο σεισμός στην Εύβοια σημειώθηκε πάνω σε ένα ρήγμα με χαρακτηριστικά οριζόντιας ολίσθησης. Πρόκειται για ένα “τυφλό” ρήγμα. Έως τώρα δεν το γνωρίζαμε», δήλωσε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
