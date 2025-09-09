Σεισμός στην Εύβοια: 25 μετασεισμοί σε πέντε ώρες μετά τα 5,2 Ρίχτερ – Τι λένε οι σεισμολόγοι

Από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα προέρχεται ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 00.30 της Τρίτης, στον θαλάσσιο χώρο κοντά στα Στύρα. Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη την Αττική και τη Νότια Εύβοια προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Συνοδεύτηκε από αρκετούς μετασεισμούς. Μέσα στις πρώτες πέντε ώρες καταγράφηκαν περίπου 25 μετασεισμοί, με εντάσεις από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί μικρές ζημιές μόνο σε μία επιχείρηση στα Νέα Στύρα. Συνεργεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας ελέγχους σε κτίρια και υποδομές.

Το επίκεντρο του κύριου σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά, σε εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων.

«Δεν αποκλείεται να γίνουν μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη»

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», είπε στο MEGA ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«5,2 επιφανειακός σεισμός αρκετά δυνατός. (…) Είναι ένας σεισμός με εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός», πρόσθεσε. «Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει» είπε, καθησυχάζοντας ότι «η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό».

Ο κ. Παπαδόπουλος, σημείωσε ωστόσο ότι «υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη».

Η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, προέρχεται από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, διαπιστώνει η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, που συνεδρίασε για να εξετάσει όλα τα δεδομένα.

Κάτι που επισήμανε, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας. «Πρόκειται για μία περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, έχουμε όμως τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ αλλά δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως είναι αυτό του Ωρωπού που θα μπορούσε να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους», είπε στην ΕΡΤ. Συμπλήρωσε πως «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου».

Βίντεο από τη στιγμή που γίνεται ο σεισμός



Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι στα Νέα Στύρα

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους φοβούμενοι μεγαλύτερο σεισμό.

Έκτακτες περιπολίες της πυροσβεστικής σε Εύβοια και Αθήνα

Συναγερμοί σπιτιών άρχισαν να ηχούν στην Αθήνα δευτερόλεπτα μετά τον σεισμό που ταρακούνησε το σύνολο του Λεκανοπεδίου.

Περιπολίες της Πυροσβεστικής έγιναν και στην Αθήνα. Οχήματα, με φάρους αναμμένους, αλλά όχι σειρήνες, άρχισαν να «χτενίζουν» τους δρόμους της πόλης για τυχόν προβλήματα.

Δείτε το βίντεο του orange press: