Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: «Αναμένονται μετασεισμοί» – Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε σε Αττική και Εύβοια ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή μεταξύ του Σχοινιά και των Νέων Στύρων.

Μιλώντας στο in ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Γκανάς τόνισε ότι «νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, αλλά πρόκειται για συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή της Εύβοιας».

Από την μεριά του ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο in επισημαίνει ότι «το ρήγμα γειτνιάζει με την περιοχή του Ωρωπού» και εκτιμά ότι πιθανότατα δεν θα έχουμε μεγαλύτερη δόνηση. Τονίζει ωστόσο ότι αναμένονται μετασεισμοί.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα ο συγκεκριμένος σεισμός δεν φαίνεται να έχει σχέση με τα ρήγματα του Ωρωπού που μπορούν να δώσουν μέχρι και 6 Ρίχτερ.

Όπως λέει η περιοχή που έδωσε αυτή την ισχυρή δόνηση είναι μεταξύ Νέων Στύρων και Μαραθώνα.