newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: «Αναμένονται μετασεισμοί» – Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in
Ελλάδα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:06

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: «Αναμένονται μετασεισμοί» – Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in

Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους σε Αττική και Εύβοια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε σε Αττική και Εύβοια ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή μεταξύ του Σχοινιά και των Νέων Στύρων.

Μιλώντας στο in ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Γκανάς τόνισε ότι «νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, αλλά πρόκειται για συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή της Εύβοιας».

Από την μεριά του ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο in επισημαίνει ότι «το ρήγμα γειτνιάζει με την περιοχή του Ωρωπού» και εκτιμά ότι πιθανότατα δεν θα έχουμε μεγαλύτερη δόνηση. Τονίζει ωστόσο ότι αναμένονται μετασεισμοί.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα ο συγκεκριμένος σεισμός δεν φαίνεται να έχει σχέση με τα ρήγματα του Ωρωπού που μπορούν να δώσουν μέχρι και 6 Ρίχτερ.

Όπως λέει η περιοχή που έδωσε αυτή την ισχυρή δόνηση είναι μεταξύ Νέων Στύρων και Μαραθώνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Εντονα αισθητός στην Αθήνα [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 01:17

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα

«Δεν νομίζω να πάμε για μεγαλύτερο σεισμό. Περιμένουμε μετασεισμούς» δήλωσε στο in ο Λέκκας - Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 4 χιλιόμετρα βορειο-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Καρολίνα Πελενδρίτου: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει την χρυσή Παραολυμπιονίκη λόγω του σκύλου-οδηγού της
Ελλάδα 08.09.25

«Δικό μου είναι το ταξί, εγώ κάνω κουμάντο»: Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει σκύλο-οδηγό τυφλής παραολυμπιονίκη

Θύμα μισαναπηρικής συμπεριφοράς έπεσε η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, καθώς οδηγός ταξί αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση λόγω του σκύλου-οδηγού της.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Εντονα αισθητός στην Αθήνα [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 01:17

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα

«Δεν νομίζω να πάμε για μεγαλύτερο σεισμό. Περιμένουμε μετασεισμούς» δήλωσε στο in ο Λέκκας - Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 4 χιλιόμετρα βορειο-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία, Ελβετία (Δείτε τα γκολ, vids)
Προκριματικά Μουντιάλ 09.09.25

Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Ισραήλ - Ιταλία, εννέα συνολικά τέρματα και τελικά νίκη με 5-4 για τους Ιταλούς! - Τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ στα παιχνίδια της Δευτέρας (8/9).

Σύνταξη
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας κατέχει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλό της με το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ να δυσκολεύει. Αυτό είναι το πρόγραμμα των επικείμενων εκτός έδρας αγωνιστικών και η βαθμολογία

Σύνταξη
Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25

Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην νεολαία. Όμως όφελος απο τις ελαφρύνσεις θα δει μόλις ο ένας στους τέσσερις φορολογούμενους νέους ως 30 ετών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Τέλος καλό... 08.09.25

Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στην Κολομβία

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει συνολικά 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή
Κοινός θρήνος 08.09.25

Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, με τον καρκίνο και στον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το πένθος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς
Μπάσκετ 08.09.25

Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Ο Άρης τα πήγε καλά απέναντι στη Μονακό για τρία δεκάλεπτα, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο του φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτος σκόρερ ο Φορμπς με 23 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τζόουνς.

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Δείτε φωτογραφίες 08.09.25

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία στο Νεπάλ - «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως»

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο