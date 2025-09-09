Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Εντονα αισθητός στην Αθήνα
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αρχική μέτρηση, σημειώθηκε στην Εύβοια και ταρακούνησε και την Αθήνα.
Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα που έγινα ιδιαίτερα αισθητή σε Αττική και Εύβοια
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα με μέγεθος 5,2 Ρίχτερ.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 4 χιλιόμετρα βορειο-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων στην Εύβοια, με εστιακό βάθος που υπολογίζεται στα 13,3 χιλιόμετρα.
Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη την Αττική και τη Νότια Εύβοια προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Λέκκας: «Αξιολογούμε τα πρώτα δεδομένα»
Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί».
Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ωστόσο δυνάμεις έχουν πραγματοποιούν περιπολίες στα Στύρα όπου είναι κοντά στο επίκεντρο.
