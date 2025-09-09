Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου
Η κάμερα κατέγραψε τον σεισμό την ώρα που μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά τον Εθνικής Ομάδας με τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
- «Φύγετε τώρα!»: Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της Γάζας ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης
- Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Η συνέντευξη του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μόλις ξεκινήσεις στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά τον αγώνα με τη Δανία. Ξαφνικά η αίθουσα τύπου άρχισε να σείεται.
Η δόνηση ήταν ισχυρή όπως φαίνεται και στο βίντεο που μετέδιδε σε live streaming τη συνέντεευξη.
Ο Γιοβάνοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις, όλοι σάστισαν, αλλά δεν υπήρξε πανικός. Βέβαια οι Δανοί δημοσιογράφοι απουσίαζαν.
Η συνέντευξη συνεχίστηκε κανονικά παρά την ανησυχία που προκάλεσε ο σεισμός.
Δείτε το βίντεο
- Μεξικό: Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες (συγκλονιστικά βίντεο)
- Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου
- Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης στο στούντιο της ΕΡΤ
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Ποιοι κερδίζουν… ποιοι μένουν εκτός
- Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: «Αναμένονται μετασεισμοί» – Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in
- Γιοβάνοβιτς: «Δείξαμε όλες μας τις αδυναμίες – Δεν είναι η πραγματική εικόνα μας αυτή» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις