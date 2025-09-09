Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου

Η συνέντευξη του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μόλις ξεκινήσεις στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά τον αγώνα με τη Δανία. Ξαφνικά η αίθουσα τύπου άρχισε να σείεται.

Η δόνηση ήταν ισχυρή όπως φαίνεται και στο βίντεο που μετέδιδε σε live streaming τη συνέντεευξη.

Ο Γιοβάνοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις, όλοι σάστισαν, αλλά δεν υπήρξε πανικός. Βέβαια οι Δανοί δημοσιογράφοι απουσίαζαν.

Η συνέντευξη συνεχίστηκε κανονικά παρά την ανησυχία που προκάλεσε ο σεισμός.

Δείτε το βίντεο