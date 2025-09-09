Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης στο στούντιο της ΕΡΤ

Στην έναρξη της εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια.

Την ώρα ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο δεν ανάψει ακόμα τα φώτα οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν τη δόνηση.

Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».

Στο γήπεδο

Η κάμερα κατέγραψε τη σεισμική δόνηση και την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τον αγώνα με τη Δανία στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης»

Βίντεο από κάμερα τη στιγμή του σεισμού στα Άνω Λιόσια στην Αττική