Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης στο στούντιο της ΕΡΤ
Ο σεισμός σημειώθηκε στην έναρξη της εκπομπής Off The Record και έγινε άμεσα αντιληπτός από τους δημοσιογράφους που ήταν στο στούντιο
- Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
- «Φύγετε τώρα!»: Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της Γάζας ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης
- Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Στην έναρξη της εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια.
Την ώρα ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο δεν ανάψει ακόμα τα φώτα οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν τη δόνηση.
Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».
Δείτε το βίντεο
Στο γήπεδο
Η κάμερα κατέγραψε τη σεισμική δόνηση και την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τον αγώνα με τη Δανία στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης»
Βίντεο από κάμερα τη στιγμή του σεισμού στα Άνω Λιόσια στην Αττική
- Μεξικό: Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες (συγκλονιστικά βίντεο)
- Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου
- Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης στο στούντιο της ΕΡΤ
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Ποιοι κερδίζουν… ποιοι μένουν εκτός
- Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: «Αναμένονται μετασεισμοί» – Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in
- Γιοβάνοβιτς: «Δείξαμε όλες μας τις αδυναμίες – Δεν είναι η πραγματική εικόνα μας αυτή» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις