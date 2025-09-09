Σεισμός στην Εύβοια: Πιθανός ένας μετασεισμός 4 Ρίχτερ, λέει ο Λέκκας

Ομαλά εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία, μετά τα 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο κοντά στα Στύρα, που ταρακούνησαν την την Εύβοια και την Αττική.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, και έγινε ιδιαίτερα αισθητή, ενώ συνοδεύτηκε από μπαράζ μετασεισμών με εντάσεις από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

«Μπορεί και να γίνει σεισμός 4 Ρίχτερ»

«Όλα πάνε καλά» καθησύχασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει μετασεισμός 4 Ρίχτερ.

«Αμέσως μετά τον σεισμό συνεδριάσαμε ως Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, Όλοι οι συνάδελφοι συμφώνησαν στο γεγονός ότι η περιοχή αυτή είναι μία περιοχή μέτριας σεισμικότητας που δεν μπορεί να δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό», είπε στο MEGA.

«Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Ευβοίας, σε αυτήν την περιοχή δεν έχουμε γειτνίαση του συγκεκριμένου ρήγματος με άλλα μεγάλα ρήγματα. Συνεπώς δεν θα μπορεί να επηρεάσει, όπως και δεν επηρέασε μέχρι τώρα ο σεισμός αυτός, άλλα ρήγματα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή: «Μπορεί και να γίνει ένας σεισμός 4 Ρίχτερ, αλλά αυτό δεν θα είναι αρνητικό, θα είναι εξαιρετικά θετικό γιατί θα μας δώσει την εικόνα ότι έχουμε να κάνουμε με μία ακολουθία σε αποδρομή».

Υπενθυμίζεται ότι και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εξέφρασε νωρίτερα την ίδια εκτίμηση: «Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό» είπε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη».

Περιπολίες της πυροσβεστικής σε Εύβοια και Αττική

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Οχήματα, με φάρους αναμμένους, αλλά όχι σειρήνες, άρχισαν να «χτενίζουν» τους δρόμους για τυχόν προβλήματα.

