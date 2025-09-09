newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Σεισμός στην Εύβοια: Πιθανός ένας μετασεισμός 4 Ρίχτερ, λέει ο Λέκκας
09 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:55

Σεισμός στην Εύβοια: Πιθανός ένας μετασεισμός 4 Ρίχτερ, λέει ο Λέκκας

Μπαράζ μετασεισμικών δονήσεων μετά τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Εύβοια αλλά και την Αττική - Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Σύνταξη
Ομαλά εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία, μετά τα 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο κοντά στα Στύρα, που ταρακούνησαν την την Εύβοια και την Αττική.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, και έγινε ιδιαίτερα αισθητή, ενώ συνοδεύτηκε από μπαράζ μετασεισμών με εντάσεις από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

«Μπορεί και να γίνει σεισμός 4 Ρίχτερ»

«Όλα πάνε καλά» καθησύχασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει μετασεισμός 4 Ρίχτερ.

«Αμέσως μετά τον σεισμό συνεδριάσαμε ως Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, Όλοι οι συνάδελφοι συμφώνησαν στο γεγονός ότι η περιοχή αυτή είναι μία περιοχή μέτριας σεισμικότητας που δεν μπορεί να δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό», είπε στο MEGA.

«Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Ευβοίας, σε αυτήν την περιοχή δεν έχουμε γειτνίαση του συγκεκριμένου ρήγματος με άλλα μεγάλα ρήγματα. Συνεπώς δεν θα μπορεί να επηρεάσει, όπως και δεν επηρέασε μέχρι τώρα ο σεισμός αυτός, άλλα ρήγματα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή: «Μπορεί και να γίνει ένας σεισμός 4 Ρίχτερ, αλλά αυτό δεν θα είναι αρνητικό, θα είναι εξαιρετικά θετικό γιατί θα μας δώσει την εικόνα ότι έχουμε να κάνουμε με μία ακολουθία σε αποδρομή».

Υπενθυμίζεται ότι και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εξέφρασε νωρίτερα την ίδια εκτίμηση: «Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό» είπε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη».

Περιπολίες της πυροσβεστικής σε Εύβοια και Αττική

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Οχήματα, με φάρους αναμμένους, αλλά όχι σειρήνες, άρχισαν να «χτενίζουν» τους δρόμους για τυχόν προβλήματα.

Δείτε το βίντεο του orange press:

Business
Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Κόντρες στην Αθήνα: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του
Βίντεο με την καταδίωξη 09.09.25

Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Κόντρες με άλλο οδηγός στο κέντρο της Αθήνας, έκανε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Τι είπε στην κατάθεσή του - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Σύνταξη
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
Ελλάδα 09.09.25

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας είναι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι για να παράσχει περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε
Τι συνέβη 09.09.25

Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο στην Κρήτη - Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

Σύμφωνα με την εκδοχή του παιδιού, για το συμβάν στην Κρήτη, ο 60χρονος είναι αυτός που του επιτέθηκε πρώτος πιάνοντάς τον από τον λαιμό - Το βίντεο δείχνει μόνο «την κατάληξη του συμβάντος»

Σύνταξη
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου
Ελλάδα 09.09.25

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου

Η κάμερα κατέγραψε τον σεισμό την ώρα που μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά τον Εθνικής Ομάδας με τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα – «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα» [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 01:37

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα - «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα»

«Ο σεισμός στην Εύβοια σημειώθηκε πάνω σε ένα ρήγμα με χαρακτηριστικά οριζόντιας ολίσθησης. Πρόκειται για ένα “τυφλό” ρήγμα. Έως τώρα δεν το γνωρίζαμε», δήλωσε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κόντρες στην Αθήνα: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του
Βίντεο με την καταδίωξη 09.09.25

Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Κόντρες με άλλο οδηγός στο κέντρο της Αθήνας, έκανε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Τι είπε στην κατάθεσή του - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Σύνταξη
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
Ελλάδα 09.09.25

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας είναι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι για να παράσχει περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς

Σύνταξη
Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική 09.09.25

Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η όψιμη αναδίπλωση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθόλου δεν προσλαμβάνεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα, όσο και αν ο ίδιος προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Ζηλανδία: Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια [εικόνες]
Νέα Ζηλανδία 09.09.25

Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια - Η ανακούφιση της μητέρας

Μετά από τέσσερα χρόνια που καταζητούνταν με τον πατέρα τους, τα τρία παιδιά του Φίλιπς έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους λένε οι Αρχές

Σύνταξη
Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»
Μπάσκετ 09.09.25

Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»

Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ, που είναι ενεργοί στα social media, αντέδρασαν αμέσως.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)
Language 09.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)

Υπήρχαν δούλοι που υπέφεραν τα πάνδεινα, επειδή, κατά την κρίση των κυρίων τους, ήταν οι πλέον βάρβαροι και ως εκ τούτου δεν τους ταίριαζαν οικιακές ασχολίες ή άλλες σχετικά ήπιες μορφές εργασίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Κόσμος 09.09.25

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
False alarm 09.09.25

Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
InView 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε
Τι συνέβη 09.09.25

Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο στην Κρήτη - Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

Σύμφωνα με την εκδοχή του παιδιού, για το συμβάν στην Κρήτη, ο 60χρονος είναι αυτός που του επιτέθηκε πρώτος πιάνοντάς τον από τον λαιμό - Το βίντεο δείχνει μόνο «την κατάληξη του συμβάντος»

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

