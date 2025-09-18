Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στο Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι
Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στη Χαβάη εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.
Ισχυρός σεισμός της τάξης των 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας.
Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.
Στην ίδια περιοχή, πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί σεισμός 7,4 Ρίχτερ.
1/
M7.8 earthquake struck off Kamchatka, Russia (Sep 18, 1858 UTC). Tsunami threat possible within 1000 km of epicenter, mainly impacting Russian coasts.
Authorities advise vigilance and following local instructions. #землетрясение #sismo pic.twitter.com/nu0FpxTBft
— GeoTechWar (@geotechwar) September 18, 2025
Τον Ιούλιο στην ίδια περιοχή (Κατσάμτσκα) είχε επίσης σημειωθεί σεισμός 8,8 Ρίχτερ, που είχε γίνει αισθητός σε μεγάλη έκταση, ακόμη και στην Ιαπωνία και την Κορέα. Επίσης προκάλεσε τσουνάμι και ενεργοποίησε και ένα ηφαίστειο την περιοχή.
HNL Alert: 09:11 AM 09-18-2025 – The Pacific Tsunami Warning Center reports Tsunami Threat is Being Evaluated from 7.8 magnitude earthquake in Russia – East Coast of Kamchatka. More info at https://t.co/LqdWFAOhnE https://t.co/t3mYFEQwdN pic.twitter.com/KXqxiKYG3H
— Oahu Emergency Mgmt. (@Oahu_DEM) September 18, 2025
Η χερσόνησος Καμτσάτκα είναι απομακρυσμένη, αλλά βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού». Ονομάστηκε έτσι λόγω του μεγάλου αριθμού σεισμών που σημειώνονται εκεί, αλλά και των ηφαιστείων που υπάρχουν.
Ο «Δακτύλιος της Φωτιάς του Ειρηνικού» είναι ένα τόξο τεκτονικών πλακών που εκτείνεται γύρω από τον Ειρηνικό. Το 80% των σεισμών στον κόσμο συμβαίνουν κατά μήκος του δακτυλίου αυτού.
