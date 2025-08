Ρωσία: Ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ «ξύπνησε» ηφαίστειο – Το Κρασενίνικοφ εκρήγνυται πρώτη φορά μετά από αιώνες

Ένα ηφαίστειο στην χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας εξερράγη κατά τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, πρώτη φορά έπειτα από εκατοντάδες χρόνια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η έκρηξή του πιθανότατα πυροδοτήθηκε από τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στις 30 Ιουλίου.

Το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ έστειλε τέφρα σε ύψος 6 χιλιομέτρων στον ουρανό, σύμφωνα με το προσωπικό του Καταφυγίου Κρονότσκι. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν πυκνά σύννεφα τέφρας να υψώνονται πάνω από το ηφαίστειο.

«Το νέφος εξαπλώνεται ανατολικά από το ηφαίστειο προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές κατά μήκος της διαδρομής του και δεν έχει καταγραφεί πτώση τέφρας σε κατοικημένες περιοχές», δήλωσε η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Καμτσάτκα.

Η έκρηξη συνοδεύτηκε από σεισμό 7,0 Ρίχτερ και προκάλεσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τρεις περιοχές της χερσονήσου Καμτσάτκα. Αργότερα, το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ήρε την προειδοποίηση.

Σύμφωνα με τον Όλγα Γκιρίνα, επικεφαλής της Ομάδας Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων στην Καμτσάκα, «αυτή είναι η πρώτη ιστορικά επιβεβαιωμένη έκρηξη του ηφαιστείου Κρασενίνικοφ εδώ και 600 χρόνια».

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ηφαιστειακής Δράσης του Ινστιτούτου Smithsonian, με έδρα τις ΗΠΑ, αναφέρει την τελευταία έκρηξη του Κρασενίνικοφ το 1550. Ο λόγος για την απόκλιση δεν ήταν σαφής.

