Έκρηξη ηφαιστείου μετά τα 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία – Σε ισχύ ο συναγερμός για τσουνάμι και μετασεισμούς

Το ηφαίστειο Κλιουτσέφσκαγια Σόπκα στη Ρωσία, το υψηλότερο στην Ευρασία εξερράγη λίγο μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 8,8 Ρίχτερ, που προκάλεσε τσουνάμι που έφτασε έως τις ακτές των ΗΠΑ. Οι προειδοποιήσεις για τα παλιρροϊκά κύματα παραμένουν σε ισχύ σε πολλές περιοχές του Ειρηνικού.

Το ηφαίστειο Κλιουτσέφσκαγια Σόπκα έχει υψόμετρο 4.750 μέτρων και είναι επίσης ένα από τα υψηλότερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Έχει εκραγεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικής Επιτήρησης, «παρατηρείται κάθοδος καυτής λάβας στη δυτική πλαγιά. Επίσης, καταγράφονται εκρήξεις και ισχυρή λάμψη πάνω από το ηφαίστειο».

Σύμφωνα με Ρώσους επιστήμονες ο σεισμός στην περιοχή Καμτσάκα της Ρωσίας ήταν ο πιο ισχυρός από το 1952. Ο κυβερνήτης της Καμτσάκα, Βλαντιμίρ Σολοντόφ, σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, επισήμανε: «Ο σημερινός σεισμός ήταν σοβαρός και ο ισχυρότερος εδώ και δεκαετίες».

Η Καμτσάτκα και η Άπω Ανατολή της Ρωσίας βρίσκονται στο λεγόμενο Δακτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού. Πρόκειται για μια γεωλογικά ενεργή περιοχή που είναι επιρρεπής σε σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Από την πλευρά της, η Ντανίλα Τσεμπρόφ, διευθύντρια του παραρτήματος της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ρωσίας στην Καμτσάκη, εξήγησε ότι «λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών του επίκεντρου, η ένταση της δόνησης δεν ήταν τόσο υψηλή… όσο θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο μέγεθος σεισμού». Πρόσθεσε ότι οι μετασεισμοί «συνεχίζονται… Η έντασή τους θα παραμείνει αρκετά υψηλή. Ωστόσο, δεν αναμένονται ισχυρότεροι κραδασμοί στο εγγύς μέλλον».

Εξαιτίας του σεισμού, στη Ρωσία ένα νηπιαγωγείο υπέστη ζημιές, αλλά τα περισσότερα κτίρια άντεξαν. Επίσης, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και ζήτησαν ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τις αρχές.

Ζημιές στις Κουρίλες

Το κύμα τσουνάμι παρέσυρε κτίρια στην παράκτια περιοχή του Σεβέρο-Κουρίλσκ, του κύριου οικισμού στα νησιά Κουρίλες της Ρωσίας στον Ειρηνικό. Οι περιφερειακές αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά ο δήμαρχος Αλεξάντερ Οβσιάννικοφ δήλωσε ότι όλοι οι κάτοικοι ήταν ασφαλείς και έχουν απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, τμήματα της πόλης έχουν πλημμυρίσει.

Στην Ιαπωνία, ωστόσο, μια 58χρονη γυναίκα σκοτώθηκε, όταν το αυτοκίνητό της έπεσε σε γκρεμό. Η γυναίκα απομακρυνόταν από την περιοχή της, έπειτα από εντολή εκκένωσης στο νομό Μίε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, Γιοσιμάσα Χαγιάσι, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Επίσης, τα πυρηνικά εργοστάσια είναι ασφαλή.



Παρ’ όλα αυτά, εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες στο Τόκιο και τις γύρω περιοχές ταλαιπωρήθηκαν, καθώς εγκλωβίστηκαν σε τρένα, κατά την επιστροφή τους στο σπίτι τους. Οι σιδηροδρομικές γραμμές κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού παραμένουν σταματημένες.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα στη βορειοανατολική Ιαπωνία. Ο φορέας εκμετάλλευσης του εργοστασίου Tepco δήλωσε ότι «δεν παρατηρήθηκε καμία ανωμαλία» στο σημείο.

Στη Γαλλική Πολυνησία, ωστόσο, κύματα τσουνάμι άρχισαν να φτάνουν στα νησιά Μαρκέσας, ανέφεραν οι αρχές. Τα νησιά Νούκου Χίβα, Χίβα Όα και Ούα Χάκα βρίσκονται περίπου 10.000 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας της Γαλλικής Πολυνησίας, τα ψηλότερα κύματα αναμένονται τις επόμενες ώρες. Τα πρώτα κύματα έχουν ύψος μεταξύ 1,1 και 2,5 μέτρων και είναι μικρότερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Ο σεισμός προκάλεσε κύματα τσουνάμι έως και τέσσερα μέτρα. Σταδιακά ωστόσο αίρονται οι προειδοποιήσεις σε αρκετές περιοχές.

Η ρωσική κυβέρνηση ακύρωσε την προειδοποίηση για απειλή τσουνάμι στη χερσόνησο Καμτσάτκα όπου σημειώθηκε ο σεισμός, αλλά και στην περιοχή Σεβέρο-Κουρίλσκι, η οποία βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου. Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, εξαιτίας των τεράστιων κυμάτων, πλοία παρασύρθηκαν από τα λιμάνια όπου ήταν δεμένα, όπως και εμπορευματοκιβώτια.

Ο Βαλερί Λιμαρένκο, κυβερνήτης της Σαχαλίνης, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή τσουνάμι στις Κουρίλες Νήσους, ηφαιστειογενές αρχιπέλαγος νότια της χερσονήσου στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας. «Η κατάσταση σταθεροποιείται» και «όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε ετοιμότητα», είπε.

Στις ΗΠΑ, η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορά πλέον ένα μικρό της ακτής της Βόρειας Καλιφόρνιας, ενώ οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι παραμένουν σε ισχύ για την υπόλοιπη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, τη Χαβάη και μεγάλα τμήματα της ακτογραμμής της Αλάσκας.

Προειδοποίηση για τσουνάμι σημαίνει ότι είναι πιθανές ή ήδη συμβαίνουν επικίνδυνες, εκτεταμένες παράκτιες πλημμύρες με ισχυρά ρεύματα και συνιστάται εκκένωση των περιοχών αυτών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, προειδοποίηση για τσουνάμι σημαίνει ότι «ισχυρά ρεύματα ή κύματα επικίνδυνα για όσους βρίσκονται ή πολύ κοντά στο νερό» είναι πιθανά στην περιοχή, και οι περιοχές των παραλιών και των λιμανιών θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν. Τα άτομα που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να «μένουν μακριά από το νερό και μακριά από παραλίες και υδάτινες οδούς».

Στην Ιαπωνία, ήραν όλες τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι, πλην αυτών για τις βόρειες και ανατολικές ακτές. Η προειδοποίηση αφορά την περιοχή από το Χοκάιντο έως την Οκινάουα.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε και στο Περού. Σύμφωνα με το εθνικό κέντρο εκτάκτων αναγκών, κύματα ύψους άνω των 2 μέτρων ενδέχεται να φτάσουν στις ακτές του Περού.

Εξαιτίας των γεωλογικών συνθηκών, τέσσερις φάλαινες ξεβράστηκαν σε ακτή της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι φάλαινες και τα μεγάλα θαλάσσια ζώα τείνουν να ξεβράζονται στην ακτή λόγω της δραστηριότητας στον ωκεανό πριν από το τσουνάμι.

