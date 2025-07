Συναγερμός για τσουνάμι έχει σημάνει σε χώρες του Ειρηνικού, έπειτα από τον σεισμό «μαμούθ» που σημειώθηκε ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε μέχρι στιγμής τσουνάμι στη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Αλάσκα, τη Χαβάη, την Καλιφόρνια και άλλες αμερικανικές πολιτείες, ενώ προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και για άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Χιλή, η Κόστα Ρίκα, η γαλλική Πολυνησία αλλά και η Κίνα.

«Κύματα τσουνάμι πλήττουν τώρα την πολιτεία της Χαβάης», ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας στις 8:25 μ.μ. τοπική ώρα. Η υπηρεσία εξέδωσε, επίσης, προειδοποίηση για μια αραιοκατοικημένη περιοχή της βόρειας ακτής της Καλιφόρνιας, αυξάνοντας το επίπεδο προειδοποίησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, κύματα ύψους 1,2 μέτρων έπληξαν τη Χαβάη, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι το τσουνάμι έφθασε και στις ακτές της Καλιφόρνιας.

Αρχικά οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από παραλίες, λιμάνια και προκυμαίες και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία, αποφεύγοντας τις παραθαλάσσιες ζώνες, ενώ λίγο αργότερα υποβάθμισαν την αρχική προειδοποίηση σε συμβουλευτική ανακοίνωση, επιτρέποντας στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Χονολούλου, που είχαν ανασταλεί, αποκαταστάθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, ενώ το βασικό αεροδρόμιο στο Μάουι παρέμενε κλειστό.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λος Άντζελες στην πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ αναφέρει ότι υπάρχει «ταχεία και καταστροφική άνοδος» στο Port San Luis, όπου η στάθμη της θάλασσας μεταβαίνει από τη χαμηλή στη υψηλή παλίρροια μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

«Μην επιστρέφετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει, καθώς τα νερά θα υποχωρήσουν αλλά μπορεί να επιστρέψουν πολλές φορές τις επόμενες 24 ώρες, και το πρώτο κύμα δεν είναι απαραίτητα το μεγαλύτερο», προειδοποιούν τις τοπικές αρχές τους κατοίκους.

