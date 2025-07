Η απίστευτη αντίδραση ρώσων χειρούργων την ώρα του σεισμού των 8,8 Ρίχτερ – Δείτε βίντεο

Συνεχίζεται το μπαράζ των ισχυρών μετασεισμών μετά τη σεισμική δόνηση – τέρας των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη Ρωσία.

Οι εικόνες και τα βίντεο που έρχονται στο φως είναι συγκλονιστικά, καθώς από την ισχυρότατη δόνηση προκλήθηκε τσουνάμι στις ρωσικές ακτές αλλά και σε πόλεις άλλων κρατών.

Εκτός όμως από τη βίντεο με το τσουνάμι που προκλήθηκε, ένα άλλο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη στιγμή που εγκέλαδος χτυπάει την περιοχή και γιατροί σε ογκολογικό νοσοκομείο της Καμτσάτκα βρίσκονται εν μέσω χειρουργικής επέμβασης.

Η απόλυτη ψυχραιμία με την οποία αντέδρασαν την ώρα του σεισμού φαίνεται από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Οι εικόνες είναι μέσα από την χειρουργική αίθουσα και δείχνει τους γιατρούς, τους χειρούργους και όλη την ομάδα να αντιδρούν με ψυχραιμία και επαγγελματισμό την ώρα που τα πάντα μέσα στην αίθουσα «χόρευαν» στο χορό των Ρίχτερ.

Δείτε το βίντεο

Doctors in Russia continued surgery on a patient despite a powerful magnitude 8.8 earthquake striking, the region’s health minister said on his Telegram channel.

