Τουλάχιστον τριάντα αισθητοί μετασεισμοί, καταγράφτηκαν μετά τον κύριο σεισμό που σημειώθηκε στον Ειρηνικό, ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, προκαλώντας τσουνάμι, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Ο σεισμός που πυροδότησε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για επικίνδυνα τσουνάμι στις ρωσικές ακτές και σε αυτές πολλών άλλων κρατών που βρέχονται από τον Ειρηνικό ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφτεί από το 1952.

Περίπου 2.700 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες στις Κουρίλες νήσους –όπου έχει κηρυχτεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης–, σύμφωνα με τις αρχές, που επικαλέστηκε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η μικρή πόλη και λιμάνι Σέβερο-Κουρίλσκ στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, πλημμύρισε.

BREAKING: CATASTROPHIC tsunami damage seen in the village of Severo-Kurilsk, Russia This originated from the same earthquake sending tsunami waves to Hawaii

4 κύματα τσουνάμι

Το τέταρτο κύμα του τσουνάμι έφτασε στην πόλη Σεβέρο-Κουρίλσκ στην περιοχή Σαχαλίν της Ρωσίας, αλλά ήταν ήδη αδύναμο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής Σεβέρο-Κουρίλσκ, Αλεξάντερ Οβσάνικοφ, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Το πιο σοβαρό ήταν το τρίτο κύμα, το οποίο προκάλεσε πολλές ζημιές. Προκάλεσε ζημιές στις υποδομές του λιμανιού. Όλος ο μικρός στόλος παρασύρθηκε στη θάλασσα και τώρα βρίσκεται στο στενό, ενώ μερικά από τα πλοία ξεβράστηκαν στην ακτή», είπε.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι παραμένει. Ωστόσο, στο Σεβέρο-Κουρίλσκ, ισχύει για την περιοχή του λιμανιού. Η ίδια η πόλη βρίσκεται σε ένα λόφο σε ασφαλές μέρος, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Δεν υπήρξαν θύματα.

Σύμφωνα με άλλο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το RIA, που επικαλέστηκε τον περιφερειάρχη της, έχει υποστεί ζημιές το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Σαχάλιν και η ηλεκτροδότηση έχει κοπεί εξαιτίας του σεισμού.

Τσουνάμι ύψους ενός μέτρου στην Ιαπωνία

Την ίδια ώρα, τσουνάμι ύψους άνω του ενός μέτρου σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

Το κρατικό δίκτυο NHK World αναφέρει ότι τα κύματα του τσουνάμι έφτασαν τα 1,3 μέτρα στο λιμάνι Kuji στη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Τα κύματα έφτασαν επίσης τα 80 εκατοστά στο Nemuro Hanasaki και τα 70 εκατοστά στο λιμάνι Ishinomaki, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Το ύψος των κυμάτων αυξάνεται σταθερά σε άλλες περιοχές της Ιαπωνίας, φτάνοντας τα 50 και 60 εκατοστά, από 20 εκατοστά νωρίτερα το πρωί.

Οι ιαπωνικές αρχές αναφέρουν ότι τα κύματα ενδέχεται να φτάσουν τα 3 μέτρα και σημείωσαν ότι η προειδοποίηση για τσουνάμι ενδέχεται να παραμείνει σε ισχύ για τις επόμενες 24 ώρες.

BREAKING 🚨 Tsunami waves have started to hit Japan's after a massive 8.7 Magnitude Earthquake

Συναγερμός στη Χαβάη – Σε καταφύγια πολίτες, «ένα κύμα ξεπέρασε τα 1,8 μέτρα»

Ολόκληρη η πολιτεία της Χαβάης έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,8 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική πλευρά της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Reuters, τα κύματα έφτασαν στην πολιτεία της Χαβάης, όπου τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης έχουν ανοίξει.

Tsunami sirens are now blasting across Hawaii after warnings were issued. Thousands are evacuating to higher ground as waves between 3 to 12 feet above tide level are possible. The USGS has just upgraded the Pacific earthquake to a massive magnitude 8.8.

«Πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών», αναφέρει το το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού, ενώ ο κυβερνήτης αναφέρει ότι «ένα κύμα ξεπέρασε τα 1,8 μέτρα».

Tsunami waves reaching up to 7 feet have been observed at Midway Atoll, located midway between the U.S. mainland and Hawaii

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος θα διαρκέσει για αρκετές ώρες ακόμη.

Live Tsunami waves in Hawaii



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναφέρει ότι τα κύματα του τσουνάμι πλήττουν πλέον την πολιτεία της Χαβάης και καλεί σε άμεση δράση για την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Κύματα τσουνάμι στην Αλάσκα

Κύματα τσουνάμι έχουν πλέον εντοπιστεί από παράκτιους μετρητές στα Ανατολικά Αλεούτια Νησιά της Αλάσκας και στην πλευρά της χερσονήσου της Αλάσκας στον Ειρηνικό, σύμφωνα με αναφορές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS).

Η NWS ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην κατάσταση και οι περιοχές που βρίσκονται υπό προειδοποίηση και συναγερμό για τσουνάμι – από την Καλιφόρνια έως την Αλάσκα – παραμένουν σε αυτή την κατάσταση.

Coastal gauges are now detecting tsunami waves in the E Aleutians & Pac side of Alaska Peninsula. Here are the latest obs from the Nat'l Tsunami Warning Center and coastal gauges.

