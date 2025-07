Συγκλονιστικά βίντεο από τον σεισμό 8,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τσουνάμι στη Ρωσία – Εκκενώσεις σε ΗΠΑ, Ιαπωνία

Ως ένας από τους δέκα ισχυρότερους σεισμούς στην ιστορία και ο ισχυρότερος που έχει καταγραφτεί από το 1952, θεωρείται ο σεισμός μαμούθ, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως 4 μέτρων (13 ποδιών), καταστρέφοντας κτίρια και θέτοντας σε συναγερμό ολόκληρη τη λεκάνη του Ειρηνικού.

Η ένταση του σεισμού αναφέρθηκε αρχικά ως 8,0 και αργότερα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 8,7. Πριν λίγο το USGS, αναθεώρησε το μέγεθος του σεισμού σε 8,8. Έχουν καταγραφεί πολλαπλές μετασεισμικές δονήσεις με ένταση έως και 6,9.

Προειδοποιήσεις εκκένωσης εκδόθηκαν σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής της Ιαπωνίας, όπου σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ έχουν ήδη φτάσει τα πρώτα κύματα. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν για τη Χονολουλού στη Χαβάη αλλά και τις ακτές της Καλιφόρνια.

Ο σεισμός που πυροδότησε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για επικίνδυνα τσουνάμι στις ρωσικές ακτές και σε αυτές πολλών άλλων κρατών που βρέχονται από τον Ειρηνικό ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφτεί από το 1952

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 135 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Καμτσάτκα, στις 7:24 μ.μ. τοπική ώρα και κατατάσσεται στην έκτη θέση των ισχυρότερων σεισμών που έχουν καταγραφεί ποτέ.

A video shows the tsunami already reaching Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka, Russia, following the massive earthquake pic.twitter.com/G3mLFUk5dn — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) July 30, 2025

Τσουνάμι πλημμύρισε την Σέβερο-Κουρίλσκ

Το τσουνάμι ήδη πλημμύρισε την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στο βόρειο τμήμα του ρωσικού αρχιπελάγους που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, ο πληθυσμός της οποίας απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

🚨 BREAKING: CATASTROPHIC tsunami damage seen in the village of Severo-Kurilsk, Russia This originated from the same earthquake sending tsunami waves to Hawaii GET TO HIGHER GROUND, HAWAII! THIS COULD BE YOU! pic.twitter.com/njK8vhAsMS — Nick Sortor (@nicksortor) July 30, 2025

Τσουνάμι: Έφτασαν τα πρώτα κύματα στην Ιαπωνία

Ο σεισμός πυροδότησε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για επικίνδυνα τσουνάμι στις ρωσικές ακτές και σε αυτές πολλών άλλων κρατών που βρέχονται από τον Ειρηνικό.

Στην Ιαπωνία η δημόσια τηλεόραση NHK διέκοψε το κανονικό πρόγραμμά της κι άρχισε να καλύπτει τις εξελίξεις ζωντανά, με παρουσιαστή της να παρακαλεί τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών: «απομακρυνθείτε εσπευσμένα για να σώσετε τις ζωές σας».

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να καταφεύγουν σε στέγες κτιρίων.

🚨🇯🇵 BREAKING: JAPAN ROOFTOPS FILL AS TSUNAMI ALERT SPREADS In Japan, people are heading for rooftops after tsunami alerts hit following the huge quake in Russia’s Far East. Early readings from Hokkaido and Russia show initial waves are much smaller than expected, around 30 to… https://t.co/AaOEOVZ2Cb pic.twitter.com/LkWWIdHXM5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 30, 2025

Εργαζόμενοι παρόντες στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα (ανατολική Ιαπωνία), όπου έγινε το ένα από τα δυο σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ανακοίνωσε η TEPCO, η διαχειρίστρια εταιρεία.

Τα τσουνάμι πλήττουν επανειλημμένα και η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες να μην βγουν στη θάλασσα και «να μην πλησιάζουν τις ακτές ως την άρση του συναγερμού». Η υπηρεσία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, αρχικά προέβλεπε πως τα κύματα θα έφταναν το 1 μέτρο, κατόπιν αναθεώρησε εκτιμώντας πως μπορεί να φθάσουν ως και τα 3 μέτρα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η Ιαπωνία αναφέρει ότι κύματα ύψους 50 εκατοστών (19,6 ίντσες) καταγράφηκαν στο λιμάνι Ishinomaki, μια σημαντική λιμενική πόλη στην επαρχία Miyagi στην ανατολική ακτή.

Αλλού, τα πρώτα κύματα του τσουνάμι είχαν ύψος 20 έως 40 εκατοστά (7,8 έως 15,7 ίντσες), αλλά οι ιαπωνικές αρχές αναφέρουν ότι το δεύτερο και το τρίτο κύμα ενδέχεται να είναι μεγαλύτερα.

Το NHK World προειδοποίησε νωρίτερα ότι τα κύματα του τσουνάμι είναι ισχυρότερα από τα συνηθισμένα κύματα και ότι ένα κύμα ύψους 50 εκατοστών μπορεί να έχει δύναμη έως και 200 κιλά (440 λίβρες).

Japan right now as Tsunami waves begin. pic.twitter.com/3d0Ga8HoQ7 — 🅽🅴🆁🅳🆈 (@Nerdy_Addict) July 30, 2025

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ιαπωνική μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποίησε ότι το μεγάλο τσουνάμι, μπορεί να σημειωθεί ακόμη και μια μέρα μετά τον σεισμό στην Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Συναγερμός σε ΗΠΑ και τις χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) εκτίμησε πως υπήρχε ενδεχόμενο να πλήξουν «επικίνδυνα» σεισμογενή θαλάσσια κύματα τις ακτές στις πολιτείες Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσιγκτον, στη Χαβάη, στο Γκουάμ και αλλού. Η ίδια πηγή εκτίμησε πως διέτρεχαν κίνδυνο οι ακτές του Ισημερινού.

🚨 BREAKING: People on Maui, Hawaii trying to escape the tsunami are BEGGING Oprah to open her private road to higher ground, and she’s STILL REFUSING TIME IS RUNNING OUT. Oprah’s road is marked in blue. The ONLY OTHER ROUTE to higher ground is the RED ROUTE, and it’s… pic.twitter.com/aABdfUg7se — Nick Sortor (@nicksortor) July 30, 2025

Είναι εξάλλου πιθανά κύματα ύψους 1-3 μέτρων, στις ακτές της Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της γαλλικής Πολυνησίας κ.ά., πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Τραμπ που προειδοποιεί για τσουνάμι στη Χαβάη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για τους κατοίκους της Χαβάης».

«Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για την Αλάσκα και την ακτή του Ειρηνικού των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μείνετε δυνατοί και μείνετε ασφαλείς!»

Due to a massive earthquake that occurred in the Pacific Ocean, a Tsunami Warning is in effect for those living in Hawaii. A Tsunami Watch is in effect for Alaska and the Pacific Coast of the United States. Japan is also in the way. Please visit https://t.co/wdFzeu1I0h for the… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2025

Προειδοποιήσεις σε Μεξικό – Φιλιππίνες – Κίνα

Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στην πολιτική προστασία να φροντίσει να απομακρυνθεί ο πληθυσμός από τις ακτές. Το Πολεμικό Ναυτικό προειδοποίησε ακόμη πως έπρεπε να αναμένονται «πολύ ισχυρά ρεύματα στις εισόδους λιμένων» από την πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά) ως την Τσιάπας (νότια).

Οι Φιλιππίνες ειδικά κάλεσαν τους κατοίκους στα παράλια να φύγουν προς το εσωτερικό, προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, καθώς ανέμενε τσουνάμι ύψους ως και 1 μέτρου από τις 08:20 ως τις 09:40 (ώρες Ελλάδας), ενώ κάλεσε τους αλιείς που βρίσκονται στη θάλασσα να παραμείνουν σε ύδατα με μεγάλο βάθος.

Το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι της Κίνας ανακοίνωσε ότι κύματα ύψους μεταξύ 30 εκατοστών και ενός μέτρου (11,8 ίντσες και 3,2 πόδια) αναμένεται να χτυπήσουν περιοχές της ανατολικής ακτής της χώρας, μεταδίδει το Al Jazeera.

«Με βάση τα τελευταία αποτελέσματα προειδοποίησης και ανάλυσης, το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Υπουργείου Εθνικών Πόρων έχει καθορίσει ότι ο σεισμός προκάλεσε τσουνάμι, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κίνας», ανέφερε το κέντρο.

Ο ισχυρότερος σεισμός των τελευταίων δεκαετιών

«Ο σημερινός σεισμός ήταν σοβαρός και ο ισχυρότερος των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα Βλαντιμίρ Σολόντοφ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι ένα νηπιαγωγείο υπέστη ζημιές.

«Σημαντικοί αισθητοί μετασεισμοί μεγεθών ως και 7,5 βαθμών αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον έναν μήνα»

Ένα τσουνάμι ύψους 3-4 μέτρων (10-13 ποδιών) καταγράφηκε σε τμήματα της Καμτσάτκα, δήλωσε ο Σεργκέι Λεμπεντέφ, περιφερειακός υπουργός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προτρέποντας τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από την ακτογραμμή της χερσονήσου.

Σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφτεί από το 1952.

Με δεδομένο το μέγεθος του σεισμού, «πρέπει να αναμένουμε ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους πιθανόν ως και 7,5 βαθμών», τόνισε η υπηρεσία μέσω Telegram.

«Σημαντικοί αισθητοί μετασεισμοί μεγεθών ως και 7,5 βαθμών αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον έναν μήνα», υπογράμμισε.

A massive 8.7 magnitude earthquake rocks Russia’s Kamchatka Peninsula triggering 4m high tsunami waves. Heavy losses in infrastructures. Evacuations underway across Kamchatka and Japan’s eastern coast. Worst quake in decades! #Earthquake #Tsunami pic.twitter.com/zaE9bCwe86 — Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) July 30, 2025

Η σεισμολόγος Helen Janiszewski, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, δήλωσε στο BBC πως πρόκειται για έναν από τους δέκα πιο σφοδρούς σεισμούς όλων των εποχών. Ο σεισμός του 1952, επίσης στην Καμτσάτκα, ήταν ο πρώτος καταγεγραμμένος σεισμός μεγέθους 9 και είχε προκαλέσει τεράστιο τσουνάμι που έφτασε μέχρι τη Χαβάη.

New images from the Russian far east town of Severo-Kurilsk after tsunami flooding began to recede this afternoon. The port was completely inundated, with heavy damage reported. pic.twitter.com/AIt26QWVjf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2025

Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα στη ρωσική πόλης Petropavlovsk-Kamchatsky, όπου επίσης σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος και διακοπές στην υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας.

Αρκετοί άνθρωποι ζήτησαν ιατρική βοήθεια στην Καμτσάτκα μετά τον σεισμό, αλλά δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.