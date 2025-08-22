Σεισμός: Ισχυρή δόνηση 7,5 Ρίχτερ στις ακτές της Νότιας Αμερικής
Ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε αρχικά ανησυχίες για τσουνάμι αλλά οι επιστήμονες εξέδωσαν νέα καθησυχαστική ανακοίνωση
- Έκτακτα μέτρα σήμερα λόγω κινδύνου πυρκαγιών – Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει περιπολία στην Ουάσιγκτον μαζί με την αστυνομία και τον στρατό – «Θα βγω απόψε»
- Τεράστια η ζήτηση για ακίνητα στα ελληνικά νησιά – Πού εντοπίζονται αυξήσεις
- Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
Σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ έπληξε την Πέμπτη το Drake Passage (σ.σ. Πέρασμα Ντρέικ), μεταξύ του νότιου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ανέφερε αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 8, αλλά αργότερα αναθεώρησε την εκτίμησή της, αναφέροντας ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 11 χλμ. (7 μίλια). Ο σεισμός έπληξε την περιοχή 700 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια της Αργεντινής, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, σύμφωνα με την USGS.
Δεν υπάρχει ανησυχία για τσουνάμι
Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό στο Drake Passage μεταξύ Νότιας Αμερικής και Ανταρκτικής, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, μετά τη σύντομη προειδοποίησή του για τις παράκτιες περιοχές της Χιλής.
Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι για το έδαφος της Ανταρκτικής μετά τον σεισμό που έπληξε 258 χλμ. βορειοδυτικά της τοποθεσίας της Βάσης Φρέι, ανέφερε σε δελτίο τύπου.
BREAKING: Earthquake of magnitude 7.5 hits Drake Passage off South America: Reuters pic.twitter.com/Pg2EQsP8Vq
— The Index Insider (@TheIndexInsider) August 22, 2025
BREAKING: Earthquake of magnitude 7.5 hits Drake Passage off South America: Reuters pic.twitter.com/Pg2EQsP8Vq
— The Index Insider (@TheIndexInsider) August 22, 2025
- Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
- Τραμπ: Μοίρασε πίτσες στους άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον – Νέο σόου μετά το φιάσκο με Βανς
- Kids Save Lives για θάνατο Βεσυρόπουλου: Χωρίς απινιδωτή «έφυγε» ο «πολιτικός των απινιδωτών»
- Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
- Σεισμός: Ισχυρή δόνηση 7,5 Ρίχτερ στις ακτές της Νότιας Αμερικής
- Χόλιγουντ: Πώς μετακόμισε στην Τζόρτζια και τώρα την εγκαταλείπει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις