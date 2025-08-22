Σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ έπληξε την Πέμπτη το Drake Passage (σ.σ. Πέρασμα Ντρέικ), μεταξύ του νότιου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ανέφερε αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 8, αλλά αργότερα αναθεώρησε την εκτίμησή της, αναφέροντας ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 11 χλμ. (7 μίλια). Ο σεισμός έπληξε την περιοχή 700 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Ουσουάια της Αργεντινής, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, σύμφωνα με την USGS.

Δεν υπάρχει ανησυχία για τσουνάμι

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό στο Drake Passage μεταξύ Νότιας Αμερικής και Ανταρκτικής, δήλωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, μετά τη σύντομη προειδοποίησή του για τις παράκτιες περιοχές της Χιλής.

Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού της Χιλής εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι για το έδαφος της Ανταρκτικής μετά τον σεισμό που έπληξε 258 χλμ. βορειοδυτικά της τοποθεσίας της Βάσης Φρέι, ανέφερε σε δελτίο τύπου.

