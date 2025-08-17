Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στη νήσο Σουλαουέζι – Δεκάδες τραυματίες
Από τον σεισμό στην Ινδονησία τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.
Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.
M5.8 earthquake hit 14 km N of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia (on August 17, 2025 at 6.38 AM local time)
Grocery shop security camera footage from Lembomawo village, Poso Kota district.
People from the poso regency felt the strong shaking. pic.twitter.com/euFQCjfTP6
— RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025
Significant magnitude 6.1 #earthquake 14 km north of #Poso, #Indonesia
A shallow magnitude 6.1 earthquake was reported early morning near Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia.
According to Indonesia’s Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, the quake hit… pic.twitter.com/3gIMSlXBRH
— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) August 17, 2025
Σε κρίσιμη κατάσταση δυο τραυματίες
Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.
Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.
17.08.2025#Indonesia
A magnitude 5.8 earthquake was recorded off the coast of Indonesia, in Central Sulawesi, at a depth of 10 km. One church building was damaged. 29 people were injured. 13 of them were sent to the Poso Regional Hospital. BMKG reported 15 aftershocks. pic.twitter.com/iKUXy3B1Cf
— Climate Review (@ClimateRe50366) August 17, 2025
- Συνεχίζεται η… γκαντεμιά για τη Γαλλία: Τραυματίστηκε και ο Πουαριέ – Ποιοι σέντερ έχουν μείνει διαθέσιμοι
- Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
- Ο έρωτας των Γερμανών για την μπίρα χάνεται – Και δεν φαίνεται πιθανό να αναθερμανθεί
- AI αγάπη μου έλα πάρε με από εδώ – Τι συμβαίνει όταν οι σύντροφοι Τεχνητής Νοημοσύνης γίνονται ψυχροί
- Τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα θέλει ο Τραμπ – Πιέζει την Ουκρανία να δεχτεί τους όρους της Ρωσίας
- Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό του τραγουδιστή – Τα λόγια συμπαράστασης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις