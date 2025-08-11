Ένας νεκρός και 29 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:54 το απόγευμα της Κυριακής (10/8) στην Τουρκία

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο νεκρός είναι ο 81χρονος Νιχάτ Ονμπάς, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά τον απεγκλωβισμό του από ένα τριώροφο κτήριο που κατέρρευσε. Μαζί του ήταν και η σύζυγός του, Χαμιντέ, η οποία υπέστη κάταγμα στο χέρι.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού αλλά και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Κάμερα σπιτιού κατέγραψε τη στιγμή του σεισμού στην Τουρκία.

Balıkesir merkezli 6,1 büyüklüğündeki #deprem çevre illerde de hissedildi. pic.twitter.com/eLdcsghknG — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2025

Σύμφωνα με μαρτυρίες, επί 20 λεπτά το έδαφος δεν έπαψε να τρέμει.

Video captures the initial moments of the 6.1 magnitude earthquake in Turkey. Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/rPy030umBD — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 10, 2025

Δεκάδες μετασεισμοί – Κατέρρευσαν κτίρια

Σύμφωνα με τον Tούρκο υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ «κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση».

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Balıkesir Sındırgı’daki #depremde yıkılan binadan bir yaralı daha çıkarıldı. pic.twitter.com/EO04dr5RNn — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2025

Η τελευταία ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας της Τουρκίας αναφέρει ότι από τους 29 τραυματίες οι 18 πήραν εξιτήριο και οι 11 παραμένουν για νοσηλεία, με τους περισσότερους εξ αυτών να τραυματίζονται προσπαθώντας να βγουν από κτήρια.

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.