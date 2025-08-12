Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Δυτική Παπούα της Ινδονησίας την Τρίτη (12/8).

Προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Η Ινδονησία είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή. Βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη γεωλογική δραστηριότητα και συχνούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Ο Δακτύλιος της Φωτιάς του Ειρηνικού είναι μια περιοχή γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό όπου συναντώνται πολλές τεκτονικές πλάκες. Η κίνηση και η σύγκρουση αυτών των πλακών προκαλεί συχνά σεισμούς.