Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Δυτική Παπούα της Ινδονησίας.
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Δυτική Παπούα της Ινδονησίας την Τρίτη (12/8).
Προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τσουνάμι.
Η Ινδονησία είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή. Βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη γεωλογική δραστηριότητα και συχνούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.
Ο Δακτύλιος της Φωτιάς του Ειρηνικού είναι μια περιοχή γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό όπου συναντώνται πολλές τεκτονικές πλάκες. Η κίνηση και η σύγκρουση αυτών των πλακών προκαλεί συχνά σεισμούς.
