Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο με αεροβόλο και κοκαΐνη – Βίντεο από την σύλληψή του
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Συνελήφθη 36χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.
Στο πλαίσιο διενέργειας ειδικών ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντοπίστηκε ο 36χρονος να κατέχει αεροβόλο πιστόλι, 103 μεταλλικά σφαιρίδια και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων.
Πιο αναλυτικά, τα ανωτέρω βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοκίνητο που κατείχε ο κατηγορούμενος, και συγκεκριμένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού, σε θήκη δίπλα από το τιμόνι και στον αεραγωγό του κλιματισμού, αντίστοιχα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε βίντεο από την σύλληψη:
