10 Οκτωβρίου 2025 | 18:54

Ο άντρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο που δεν… χωράει σε καμία ταυτότητα

Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο, που έχει πάνω από 2.000 λέξεις.

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ονόματα χωρίς καμία τρομέρη ιδιαιτερότητα, ένας άνδρας κατάφερε να αποκτήσει τον τίτλο του ανθρώπου με το πιο μακρύ όνομα στον κόσμο.
Ωστόσο, δεν ήταν καθόλου εύκολο εγχείρημα καθώς χρειάστηκε να περάσει από μια μακρά νομική μάχη για να κερδίσει αυτό το «στέμμα».

Τον Μάρτιο του 1990, ο Laurence Watkins άλλαξε επίσημα το όνομά του, προσθέτοντας πάνω από 2.000 μεσαία ονόματα.
Έτσι, κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για το μακρύτερο προσωπικό όνομα στον κόσμο, που αποτελείται συνολικά από 2.253 διαφορετικές λέξεις.

Αποφασισμένος να μην τα παρατήσει, ο Laurence προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο τελικά τον δικαίωσε.
Παρότι το δικαστήριο τον επιβράβευσε, άλλαξε ταυτόχρονα δύο νόμους ώστε να μην μπορέσει κανείς άλλος να επαναλάβει κάτι παρόμοιο.

Μιλώντας στο Guinness World Records, ο Laurence είπε:
«Πάντα με γοήτευαν τα παράξενα και ασυνήθιστα ρεκόρ που επιδιώκουν κάποιοι άνθρωποι — και ήθελα πολύ να είμαι κι εγώ μέρος αυτής της σκηνής».

Ολόκληρο το όνομά του:


Xρηματιστήριο Αθηνών
Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας
10.10.25

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

Σύνταξη
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
09.10.25

«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» - Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ – Ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο
10.10.25

Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο

Το πρωί άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου στο Ειρηνοδικείο Πύλου. - Ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι το θύμα την κατέθεσε 3 ημέρες πριν τη δολοφονία του, φοβούμενος τον αιφνίδιο θάνατό του.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας
10.10.25

Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας

Η ανάληψη ενός τόσο διπλωματικά ευαίσθητου ρόλου από την Πρώτη Κυρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Πόσο μάλλον για την Μελάνια Τραμπ, που μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίος ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 
10.10.25

Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 

Ο Τζεφ Μπέζος και η Amazon φέρνουν τη Μελάνια Τραμπ στις κινηματογραφικές αίθουσες με το ντοκιμαντέρ ήδη να προκαλεί συζητήσεις για τον αμφιλεγόμενο σκηνοθέτη του Μπρετ Ράτνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές... Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN
10.10.25

Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN

Η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
