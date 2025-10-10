Ο άντρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο που δεν… χωράει σε καμία ταυτότητα
Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο, που έχει πάνω από 2.000 λέξεις.
Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ονόματα χωρίς καμία τρομέρη ιδιαιτερότητα, ένας άνδρας κατάφερε να αποκτήσει τον τίτλο του ανθρώπου με το πιο μακρύ όνομα στον κόσμο.
Ωστόσο, δεν ήταν καθόλου εύκολο εγχείρημα καθώς χρειάστηκε να περάσει από μια μακρά νομική μάχη για να κερδίσει αυτό το «στέμμα».
Τον Μάρτιο του 1990, ο Laurence Watkins άλλαξε επίσημα το όνομά του, προσθέτοντας πάνω από 2.000 μεσαία ονόματα.
Έτσι, κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για το μακρύτερο προσωπικό όνομα στον κόσμο, που αποτελείται συνολικά από 2.253 διαφορετικές λέξεις.
Αποφασισμένος να μην τα παρατήσει, ο Laurence προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο τελικά τον δικαίωσε.
Παρότι το δικαστήριο τον επιβράβευσε, άλλαξε ταυτόχρονα δύο νόμους ώστε να μην μπορέσει κανείς άλλος να επαναλάβει κάτι παρόμοιο.
Μιλώντας στο Guinness World Records, ο Laurence είπε:
«Πάντα με γοήτευαν τα παράξενα και ασυνήθιστα ρεκόρ που επιδιώκουν κάποιοι άνθρωποι — και ήθελα πολύ να είμαι κι εγώ μέρος αυτής της σκηνής».
Ολόκληρο το όνομά του:
