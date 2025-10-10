«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η κόρη του βασιλιά Χάραλντ, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μάρθα Λουίζα και ο σύζυγός της, ένας bisexual σαμάνος του Χόλιγουντ, διέψευσαν την ιδέα του «λευκού γάμου» με ένα βίντεο που ανέβασαν στο Instagram. Η κοινή ανάρτηση άρχιζε με μια φωτογραφία του ζευγαριού να στέκεται μαζί, ενώ ακουγόταν μια φωνή που ρωτούσε: «Τι είναι ο λεβάντα γάμος;» και οι δύο κοίταζαν ο ένας τον άλλον με δυσπιστία.

Ο «λευκός γάμος» (lavender marriage, «γάμος λεβάντας» στα αγγλικά) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει μια ετεροφυλοφιλική συζυγική σχέση στην οποία ένα ή και τα δύο μέρη κρύβουν την πραγματική τους σεξουαλικότητα.

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα τράβηξε το μπλουζάκι του Ντουρέκ σε χρώμα λεβάντας, το οποίο παρέπεμπε ευθέως στην αγγλική έκφραση του λευκού γάμου («γάμος λεβάντας») και κούνησε το κεφάλι της με αποδοκιμασία

«Κορίτσι μου…»

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, 54 ετών, πάτησε το rec στην κάμερα και, υπό τους ήχους μιας χαρούμενης μελωδίας, αυτή και ο Ντουρέκ, 50 ετών, επανεμφανίστηκαν φορώντας ρούχα σε χρώμα λεβάντας. Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστήριζαν ότι είχαν συνάψει «λευκό γάμο» εμφανίστηκαν τότε κάτω από το βίντεο.

«Κορίτσι μου, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά έχεις συνάψει λευκό γάμο» έλεγε ένα μήνυμα.

«Αυτός είναι ο μεγαλύτερος λευκός γάμος όλων των εποχών» έγραφε ένα άλλο.

«Χμμ, μας αρέσει το χρώμα της λεβάντας, αλλά δεν σας ταιριάζει…», έγραφε ένα άλλο σχόλιο κάτω από το βίντεο, ενώ ο Ντουρέκ αναφώνησε «όχι!».

Το ζευγάρι αναπήδηξε στην κάμερα και επανεμφανίστηκε με άλλα, χρωματιστά ρούχα, ενώ η πριγκίπισσα της Νορβηγίας χαμογέλασε ανεβάζοντας τον αντίχειρά της προς τα πάνω, εις ένδειξη έγκρισης .

«Το συνηθισμένο δεν είναι του γούστου μας. Απλά αγαπάμε» έγραφε ένα άλλο κείμενο σαν να λέει η Μάρθα Λουίζα, καθώς αυτή και ο Ντουρέκ αντάλλαξαν ένα βλέμμα λατρείας και αυτός την πήρε στα χέρια του με πάθος.

«Νόμιζα ότι ήταν λευκός γάμος. Ανατροπή της πλοκής. Είναι απλά αγάπη κι αφοσίωση», έγραψε ο Ντουρέκ στη λεζάντα του βίντεο, προσθέτοντας το hashtag #rebelroyals για τη σειρά ντοκιμαντέρ του ζευγαριού στο Netflix, με τίτλο «Rebel Royals», που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

Στο ντοκιμαντέρ «Rebel Royals», ο Ντουρέκ είπε ότι είναι αμφιφυλόφιλος και η Μάρθα Λουίζα είπε ότι αρχικά τον σύστησε στις κόρες της ως φίλο, τον οποίο θεωρούσαν ομοφυλόφιλο

Rebel Royals εν δράσει

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας παντρεύτηκε τον πνευματικό γκουρού σε έναν τριήμερο γάμο στη χώρα της τον Αύγουστο του 2024, σε μια γιορτή στην οποία παρευρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, συμπεριλαμβανομένων των βασιλικών προσώπων.

Στο ντοκιμαντέρ «Rebel Royals», ο Ντουρέκ είπε ότι είναι αμφιφυλόφιλος και η Μάρθα Λουίζα είπε ότι αρχικά τον σύστησε στις κόρες της ως φίλο, τον οποίο θεωρούσαν ομοφυλόφιλο.

Η Μάρθα Λουίζα απέκτησε τις κόρες της Maud, 22, Leah, 20, και Emma, 17, με τον πρώτο της σύζυγο, Ari Behn, ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή, ενώ ο Ντουρέκ είχε προηγουμένως πει στο People ότι είναι πλέον αυτός ο στοργικός «πατέρας τους».

Σχετικά με την αρχική γνωριμία, ο Ντουρέκ είπε: «Είμαι χαρούμενος που τους είπε ότι ήμουν ο γκέι, καλύτερός της φίλος στην αρχή, γιατί αυτά τα κορίτσια έχουν πολύ δυνατή προσωπικότητα και, πιστέψτε με, αν το είχαν ανακαλύψει μετά θα με είχαν κάνει να περάσω χάλια».

Συνέχισε: «Το γεγονός ότι έγινα ο κουλ, γκέι καλύτερος φίλος και κατά κάποιον τρόπο τους έκανα να με δεχτούν αρχικά, και μετά, όταν συνειδητοποίησαν ότι ήμασταν πραγματικά ερωτευμένοι, είχαν ήδη χαλαρώσει μαζί μου».

Η πριγκίπισσα Märtha Louise πρόσθεσε: «Τότε τον συμπάθησαν ήδη».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: hellocanadamag Instagram