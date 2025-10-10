magazin
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
Fizz 10 Οκτωβρίου 2025 | 11:30

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η κόρη του βασιλιά Χάραλντ, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μάρθα Λουίζα και ο σύζυγός της, ένας bisexual σαμάνος του Χόλιγουντ, διέψευσαν την ιδέα του «λευκού γάμου» με ένα βίντεο που ανέβασαν  στο Instagram. Η κοινή ανάρτηση άρχιζε με μια φωτογραφία του ζευγαριού να στέκεται μαζί, ενώ ακουγόταν μια φωνή που ρωτούσε: «Τι είναι ο λεβάντα γάμος;» και οι δύο κοίταζαν ο ένας τον άλλον με δυσπιστία.

Ο «λευκός γάμος» (lavender marriage, «γάμος λεβάντας» στα αγγλικά) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει μια ετεροφυλοφιλική συζυγική σχέση στην οποία ένα ή και τα δύο μέρη κρύβουν την πραγματική τους σεξουαλικότητα.

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα τράβηξε το μπλουζάκι του Ντουρέκ σε χρώμα λεβάντας, το οποίο παρέπεμπε ευθέως στην αγγλική έκφραση του λευκού γάμου («γάμος λεβάντας») και κούνησε το κεφάλι της με αποδοκιμασία

«Κορίτσι μου…»

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, 54 ετών, πάτησε το rec στην κάμερα και, υπό τους ήχους μιας χαρούμενης μελωδίας, αυτή και ο Ντουρέκ, 50 ετών, επανεμφανίστηκαν φορώντας ρούχα σε χρώμα λεβάντας. Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστήριζαν ότι είχαν συνάψει «λευκό γάμο» εμφανίστηκαν τότε κάτω από το βίντεο.

«Κορίτσι μου, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά έχεις συνάψει λευκό γάμο» έλεγε ένα μήνυμα.

«Αυτός είναι ο μεγαλύτερος λευκός γάμος όλων των εποχών» έγραφε ένα άλλο.

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα τράβηξε το μπλουζάκι του Ντουρέκ σε χρώμα λεβάντας, το οποίο παρέπεμπε ευθέως στην αγγλική έκφραση του λευκού γάμου («γάμος λεβάντας») και κούνησε το κεφάλι της με αποδοκιμασία, ενώ και ο Αμερικανός σαμάνος κούνησε το κεφάλι του αρνητικά.

«Χμμ, μας αρέσει το  χρώμα της λεβάντας, αλλά δεν σας ταιριάζει…», έγραφε ένα άλλο σχόλιο κάτω από το βίντεο, ενώ ο Ντουρέκ αναφώνησε «όχι!».

Το ζευγάρι αναπήδηξε στην κάμερα και επανεμφανίστηκε με άλλα, χρωματιστά ρούχα, ενώ η πριγκίπισσα της Νορβηγίας χαμογέλασε ανεβάζοντας τον αντίχειρά της προς τα πάνω, εις ένδειξη έγκρισης .

«Το συνηθισμένο δεν είναι του γούστου μας. Απλά αγαπάμε» έγραφε ένα άλλο κείμενο σαν να λέει η Μάρθα Λουίζα, καθώς αυτή και ο Ντουρέκ αντάλλαξαν ένα βλέμμα λατρείας και αυτός την πήρε στα χέρια του με πάθος.

«Νόμιζα ότι ήταν λευκός γάμος. Ανατροπή της πλοκής. Είναι απλά αγάπη κι αφοσίωση», έγραψε ο Ντουρέκ στη λεζάντα του βίντεο, προσθέτοντας το hashtag #rebelroyals για τη σειρά ντοκιμαντέρ του ζευγαριού στο Netflix, με τίτλο «Rebel Royals», που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

Στο ντοκιμαντέρ «Rebel Royals», ο Ντουρέκ είπε ότι είναι αμφιφυλόφιλος και η Μάρθα Λουίζα είπε ότι αρχικά τον σύστησε στις κόρες της ως φίλο, τον οποίο θεωρούσαν ομοφυλόφιλο

YouTube thumbnail

Rebel Royals εν δράσει 

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας παντρεύτηκε τον πνευματικό γκουρού σε έναν τριήμερο γάμο στη χώρα της τον Αύγουστο του 2024, σε μια γιορτή στην οποία παρευρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, συμπεριλαμβανομένων των βασιλικών προσώπων.

Στο ντοκιμαντέρ «Rebel Royals», ο Ντουρέκ είπε ότι είναι αμφιφυλόφιλος και η Μάρθα Λουίζα είπε ότι αρχικά τον σύστησε στις κόρες της ως φίλο, τον οποίο θεωρούσαν ομοφυλόφιλο.

Η Μάρθα Λουίζα απέκτησε τις κόρες της Maud, 22, Leah, 20, και Emma, 17, με τον πρώτο της σύζυγο, Ari Behn, ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή, ενώ ο Ντουρέκ είχε προηγουμένως πει στο People ότι είναι πλέον αυτός ο στοργικός «πατέρας τους».

Σχετικά με την αρχική γνωριμία, ο Ντουρέκ είπε: «Είμαι χαρούμενος που τους είπε ότι ήμουν ο γκέι, καλύτερός της φίλος στην αρχή, γιατί αυτά τα κορίτσια έχουν πολύ δυνατή προσωπικότητα και, πιστέψτε με, αν το είχαν ανακαλύψει μετά θα με είχαν κάνει να περάσω χάλια».

Συνέχισε: «Το γεγονός ότι έγινα ο κουλ, γκέι καλύτερος φίλος και κατά κάποιον τρόπο τους έκανα να με δεχτούν αρχικά, και μετά, όταν συνειδητοποίησαν ότι ήμασταν πραγματικά ερωτευμένοι, είχαν ήδη χαλαρώσει μαζί μου».

Η πριγκίπισσα Märtha Louise πρόσθεσε: «Τότε τον συμπάθησαν ήδη».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: hellocanadamag Instagram

Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Κόσμος 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανδρικών και γυναικείων σπορ, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απεργία για την Παλαιστίνη: Μπλοκάρουμε τα πάντα για τη Γάζα – Συγκέντρωση 10 Οκτωβρίου στην Κλαυθμώνος
Στις 13:00 10.10.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Απεργία σήμερα για την Παλαιστίνη και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος

Σε απεργία και συγκέντρωση προχωρούν σήμερα μία σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες εις ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Φθιώτιδα: «Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» – Ένοχος 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του
Στη Φθιώτιδα 10.10.25

«Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» - Καταδικάστηκε 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του

«Δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό - Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…» ήταν κάποιες από τις συνομιλίες που είχε ο 56χρονος τότε άνδρας με την 14χρονη στη Φθιώτιδα

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
