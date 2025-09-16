magazin
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
Fizz 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:50

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Το 2019 – δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της Ari Behn – η πριγκίπισσα Märtha Louise της Νορβηγίας παρουσίασε δημόσια τον νέο της σύντροφο. «Το να πούμε ότι ο Durek Verrett δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του το νορβηγικό κοινό θα ήταν υποτιμητικό: εκτός από το ότι ήταν ένας μαύρος, Αμερικανός που ζούσε στο Λος Άντζελες, ο Verrett ήταν επίσης ένας διάσημος σαμάνος που είχε συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου» σχολιάζει η Hannah J Davies στον Guardian.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix Nordic (@netflixnordic)

Απίστευτα «crunchy»

Το τρέιλερ της ταινίας Rebel Royals: An Unlikely Love Story αναδεικνύει την άγρια πλευρά του ρομάντζου και την αίσθηση ότι η Märtha Louise απομακρυνόταν δραματικά από την παράδοση, όταν άρχισε να βγαίνει μαζί του και αργότερα τον παντρεύτηκε.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, αυτό το ντοκιμαντέρ του Netflix δείχνει ότι έχουν πολλά κοινά οι δυο τους. Η Märtha Louise μπορεί να είναι πριγκίπισσα, αλλά είναι, για να χρησιμοποιήσουμε μια μοντέρνα λέξη, απίστευτα «crunchy» – μια γυναίκα που επικοινωνούσε με αγγέλους και δίδασκε ενεργειακή θεραπεία ήδη από το 2007.

Το ζευγάρι είναι πεπεισμένο ότι συναντήθηκαν σε μια προηγούμενη ζωή. «Και όταν τους βλέπουμε να πουλάνε τις φωτογραφίες του γάμου τους σε ένα γυαλιστερό περιοδικό, είναι σαφές ότι η σύνδεσή τους υπερβαίνει το πνευματικό πεδίο και επεκτείνεται και στο οικονομικό» παρατηρεί η Hannah J Davies.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως ο Verrett που περιγράφει τον εαυτό του ως «συναισθηματικό» και λέει ότι παλαιότερα πίστευε ότι θα καταλήξει με έναν άνδρα σύντροφο

YouTube thumbnail

Η σιωπή των συγγενών και οι έπαινοι του Χάρι

Το Rebel Royals παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου μέσω συνεντεύξεων – κυρίως με τη Märtha Louise και τον Verrett – με αποτέλεσμα να έχει μικρή αφηγηματική συνοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως ο Verrett που περιγράφει τον εαυτό του ως «συναισθηματικό» και λέει ότι παλαιότερα πίστευε ότι θα καταλήξει με έναν άνδρα σύντροφο.

Υπάρχει ένα τμήμα που αναφέρεται στον άθλιο ρατσισμό που αντιμετώπισε στη Νορβηγία – κυρίως από trolls στο διαδίκτυο, αλλά και από την αρχική σιωπή των νέων συγγενών του. (Όπως σημειώνει ο Verrett, όταν ο πεθερός του, ο βασιλιάς Harald, μίλησε ανοιχτά, έλαβε επαίνους από τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος ο ίδιος είχε εμπλακεί σε μια διαμάχη με την οικογένειά του σχετικά με θέματα φυλής).

«Μαύρος και αμφιφυλόφιλος»

«Ωστόσο, στην πραγματικότητα, όλα εδώ φαίνονται αναπόφευκτα επιφανειακά: ένα μείγμα ενθουσιωδών σχολίων από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, καταστροφολογικοί τίτλοι ταμπλόιντ για τον Verrett που κάνει πλύση εγκεφάλου στη Märtha Louise και ερωτήσεις από τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης που μένουν αναπάντητες» συνεχίζει η Hannah J Davies στον Guardian.

Η βασιλική εμπειρογνώμονας Tove Taalesen πιστεύει ότι ο Verrett είναι «ίσως ένας απατεώνας» – ένας ισχυρισμός που δεν διερευνάται. Ο Verrett αρνείται ότι είναι απατεώνας και θεωρεί κάθε κριτική εναντίον του ως μια μορφή δυσφημιστικής εκστρατείας από έναν Τύπο που «δεν θέλει ένας σαμάνος που είναι μαύρος και αμφιφυλόφιλος να παντρευτεί την πριγκίπισσά τους».

Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά η ταινία αφήνει κάποια κενά όσον αφορά το παρελθόν του Verrett. Μας λένε ότι πούλησε μενταγιόν θεραπείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid. Μια επικεφαλίδα αναβοσβήνει περιγράφοντάς το ως «ανήθικο», αλλά δεν ακούμε τον ίδιο τον Verrett.

«Πέρασε τα όρια»

Ο Verrett έχει επίσης κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση από έναν πελάτη του, κάτι που αρνείται σθεναρά, αλλά δεν του τίθενται ερωτήσεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ.

«Αντ’ αυτού, ακούμε ένα ηχητικό μήνυμα που έστειλε σε έναν φίλο του το 2020, όπου περιγράφει ότι “πέρασε τα όρια” σε μια θεραπευτική συνεδρία, συμμετέχοντας σε μια σεξουαλική πράξη, αλλά προφανώς με τρόπο που ήταν ακόμα συναινετικός» γράφει η Hannah J Davies.

«Όταν έχεις έναν Τύπο που θέλει να αποδείξει στον κόσμο ότι είμαι τσαρλατάνος, ότι είμαι ψεύτικος, ότι είμαι συνωμοσιολόγος, ότι είμαι κακός, ότι είμαι σκοτεινός – τότε έχεις μια πολύ δύσκολη κατάσταση να χειριστείς», προσθέτει στην κάμερα. Το αποτέλεσμα είναι, όπως και με πολλά de nos jours ντοκιμαντέρ του Netflix, μια ταινία που, αν δεν είναι μονομερής, τουλάχιστον δεν ξεχειλίζει από συντακτική ανεξαρτησία.

Photo: Netflix

Η υγεία του Verrett

Εκτός από την αυτοκτονία του πρώην συζύγου της, Behn και τον πόνο που υπέστησαν η Märtha Louise και οι τρεις κόρες της, η άλλη απροσδόκητα τραγική πλοκή εδώ σχετίζεται με την υγεία του Verrett. Μας λένε ότι υποβάλλεται σε συχνή αιμοκάθαρση και χρειάζεται νέο νεφρό, σε μια δεύτερη προσπάθεια για μεταμόσχευση.

Μιλάμε, φυσικά, μια σειρά θλιβερών γεγονότων. Ωστόσο, δεδομένης της άποψης του Verrett για τη σύγχρονη ιατρική (στο βιβλίο του Spirit Hacking, που εκδόθηκε το 2019, περιγράφει πώς ρωτούσε τους νοσηλευόμενους ασθενείς γιατί «ήθελαν» τον καρκίνο τους, ως μια μορφή θεραπείας), φαίνεται σαν να έχασε την ευκαιρία να εξηγήσει γιατί πιστεύει ότι ορισμένες ασθένειες μπορούν να θεραπευτούν με σαμανικά μέσα και άλλες όχι.

Αντ’ αυτού, απλώς εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να περιγράψει τον εαυτό του ως «πληγωμένο θεραπευτή». Όσον αφορά τη θεραπεία, δεν καταφέρνουμε ποτέ να δούμε καλά σε τι συνίσταται ο σαμανισμός του Verrett, πόσο μάλλον να ακούσουμε την άποψη ενός ή δύο ευχαριστημένων πελατών.

Κατευθείαν στο ψητό

Συχνά, η παρουσία του Verrett εμφανίζεται αστεία: υπάρχουν πολλές αλλαγές ρούχων και απόλυτη αποστροφή προς τη μετριοφροσύνη Σε ένα σημείο, προσποιείται ότι κάνει εμετό καθώς σκέφτεται τους ανεπίσημους πολιτισμικούς νόμους της νορβηγικής κοινωνίας.

Σε ένα άλλο, φοράει ένα σακάκι με τις λέξεις «spiritual hustler» (πνευματικός απατεώνας) στην πλάτη, μια ενδυματολογική επιλογή που θυμίζει τη στιγμή που η Melania Trump φόρεσε ένα παλτό με τις λέξεις «I really don’t care, do you?» (Πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα;).

Η συμμόρφωση με τη νορβηγική κοινωνία, λέει, θα τον έκανε να λιώσει στη λάσπη όπως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης στο The Wizard of Oz.

Το τελευταίο μέρος του ντοκιμαντέρ – o γάμος του ζευγαριού σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Νορβηγίας – εστιάζει στον Verrett που κρύβεται κάτω από ένα σεντόνι ώστε κανένας από τους παπαράτσι που περιμένουν να μην μπορεί να τραβήξει φωτογραφία πριν το Hello!.

«Είναι αστείο, αλλά με έκανε να αναρωτηθώ αν η Märtha Louise και ο Durek Verrett θα έπρεπε να είχαν πάει κατευθείαν στο ψητό και να είχαν συμμετάσχει σε ριάλιτι σόου» καταλήγει η Hannah J Davies στον Guardian.

*Το Rebel Royals: An Unlikely Love Story είναι τώρα διαθέσιμο στο Netflix.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Aρχική Φωτό: Netflix

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
Κρήτη: Χειροπέδες σε 41χρονο που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του – Δεύτερη σύλληψη με ενεργοποίηση panic button
Στην Κρήτη 16.09.25

Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button

Δύο συλλήψεις σε αντίστοιχα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποίησε η Αστυνομία στην Κρήτη - Αλληλομηνύθηκε το ένα ζευγάρι με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 51χρονη σύζυγος για απειλή

Σύνταξη
Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»
Ελλάδα 16.09.25

Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο για «εύπεπτες ανακρίβειες» εις βάρος του εισαγγελέα εφετών για τα Τέμπη, «τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Στόχος η κατάληψή της
Την ισοπεδώνουν 16.09.25 Upd: 13:21

Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας - Στόχος η κατάληψή της

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα - Νετανιάχου: Το Ισραήλ ξεκίνησε μια πανίσχυρη επιχείρηση - Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά από επιθέσεις του Ισραήλ από το πρωί της Τρίτης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος
Στη Λάρισα 16.09.25

Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος

Ο κατηγορούμενος μαθητής της Α' Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο