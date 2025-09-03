Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Η σχέση της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, που προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις, γίνεται το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Rebel Royals: An Unlikely Love Story (Βασιλικοί Επαναστάτες: Μια Απίθανη Ιστορία Αγάπης).

Το ντοκιμαντέρ, που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφει τη θυελλώδη πορεία του ζευγαριού μέχρι τον γάμο του τον Αύγουστο του 2024.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι ο πρώτος μαύρος που παντρεύεται μέλος ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας» σχολιάζει στο τρέιλερ ο αμφιλεγόμενος Ντουρέκ, 50.

«Η βασιλική οικογένεια είναι πολύ, πολύ αγαπητή. Έλεγαν: “Ποιος είναι αυτός ο άνδρας και ποιος μας παίρνει την πριγκίπισσα;”» προσθέτει η 53χρονη πριγκίπισσα της Νορβηγίας.

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, κόρη του βασιλιά Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνια, η οποία παραιτήθηκε από τα βασιλικά της καθήκοντα το 2022, δηλώνει πως «πολλοί άνθρωποι περίμεναν να είμαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να ανταποκρίνομαι σε ό,τι υποτίθεται πως είμαι, αλλά εγώ δεν το κάνω».

Ο Ντουρέκ αφηγείται την πρώτη του συνάντηση με τους γονείς της, λέγοντας πως τον «κοιτούσαν απλώς επίμονα». Η Μάρθα Λουίζα προσθέτει πως «επειδή είναι σαμάνος, λένε ότι είναι επικίνδυνος για τη βασιλική οικογένεια και ότι μου έχει κάνει πλύση εγκεφάλου».

Η προφητεία

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Τσάικλιν, ακολουθεί την ιστορία της σχέσης τους από την αρχή. Ο Ντουρέκ είχε μάλιστα αποκαλύψει πως η δική του μητέρα είχε προβλέψει τον γάμο του με μια πριγκίπισσα.

«Η μητέρα μου μού είχε πει ότι μια μέρα κάποια από τη νορβηγική της καταγωγή θα με έβρισκε και θα έφερνε τόση χαρά στην καρδιά μου. Τη ρώτησα: “Ποια, μητέρα;” Και εκείνη απάντησε: “Μια πριγκίπισσα”. Εγώ γέλασα και είπα, “Εντάξει, μια πριγκίπισσα. Ό,τι πεις, μαμά, είσαι αστεία.” Λοιπόν, είχε δίκιο. Η αδελφή ψυχή μου με βρήκε», είχε γράψει ο ίδιος στο Instagram το 2019.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2018 μέσω ενός κοινού φίλου, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 2022. Ο Ντουρέκ της έκανε πρόταση γάμου σε έπαυλη στην Καλιφόρνια, σχεδιάζοντας ο ίδιος ένα δαχτυλίδι με σμαράγδι και τρία διαμάντια σε κάθε πλευρά, ως φόρο τιμής στις τρεις κόρες της Πριγκίπισσας από τον προηγούμενο γάμο της.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix υπόσχεται να δώσει φωνή στο απροσδόκητο ζευγάρι που σόκαρε τους βασιλικούς κύκλους με την πλατφόρμα να επενδύει ακόμη περισσότερο σε ιστορίες που αφορούν σε στέμμα και παλάτια.

Το Netflix έχει επενδύσει πολλά στο επικείμενο ντοκιμαντέρ της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε παραγωγή του γιου της πρίγκιπα Χάρι για το 2026.

«Eίναι επικίνδυνος»

Η είδηση του αρραβώνα της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας με τον Αμερικανό σαμάνο Ντουρέκ Βερέτ (φίλος της Γκουίνεθ Πάλτροου ανάμεσα σε άλλα) δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο με τα νορβηγικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με πρωτοφανή σφοδρότητα, αμφισβητώντας τον χαρακτήρα του Ντουρέκ και κατηγορώντας την Πριγκίπισσα για «εμπορευματοποίηση» του βασιλικού θεσμού.

Η σχέση τους γρήγορα μετατράπηκε σε ένα πεδίο μάχης, ενώ ακόμη και πριν τον γάμο τους το ζευγάρι είχε μπει στο στόχαστρο των media με πρωτοσέλιδα που κατηγόρησαν τον σαμάνο για «επικίνδυνο» παράγοντα που αποτελεί «απειλή για τη μοναρχία».

Η κριτική εστίασε σε δύο βασικούς άξονες: στην αμφιλεγόμενη περσόνα του Ντουρέκ και στην εμπλοκή της βασιλικής οικογένειας με τις εμπορικές του δραστηριότητες.

Τα νορβηγικά tabloids, αλλά και έγκυρα έντυπα, χαρακτήρισαν τον Ντουρέκ Βερέτ ως «απατεώνα», επικαλούμενοι τις αμφιλεγόμενες πνευματικές του πρακτικές, όπως τη θεραπεία του καρκίνου μέσω τελετουργιών.

Ο σαμάνος έχει γίνει επανειλημμένα πρωτοσέλιδο για δηλώσεις του, οι οποίες έχουν θεωρηθεί παραπλανητικές και μη επιστημονικές, κάτι που προκάλεσε την ανησυχία του Τύπου και της κοινής γνώμης σχετικά με την επιρροή του στην Πριγκίπισσα.

Η ίδια η Μάρθα Λουίζα, υπερασπίστηκε την επιλογή της ακόμη και όταν αναπαράχθηκε από αναρίθμητα tabloid η κατηγορία που αφορούσε τη σύμπλεξη της βασιλικής ιδιότητας με τις εμπορικές δραστηριότητες του ζευγαριού.

Τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και πολιτικοί παράγοντες, άσκησαν έντονη κριτική στην Πριγκίπισσα για τη χρήση του τίτλου της στο πλαίσιο διαλέξεων και σεμιναρίων που διοργάνωναν μαζί.

Η κριτική έκανε λόγο για «εμπορευματοποίηση» του βασιλικού θεσμού και «πρόκληση ανασφάλειας» στην εμπιστοσύνη του κοινού προς τη μοναρχία.

Η πίεση αυτή οδήγησε τη Μάρθα Λουίζα να παραιτηθεί από τα βασιλικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2022. Στη δήλωσή της, η Πριγκίπισσα τόνισε ότι έλαβε την απόφαση για να «δημιουργήσει μια σαφέστερη διαχωριστική γραμμή» ανάμεσα στις επαγγελματικές της δραστηριότητες και τον ρόλο της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.