magazin
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα στην Πορτογαλία με εκτροχιασμό τραμ (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Go Fun 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:45

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Η σχέση της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, που προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις, γίνεται το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Rebel Royals: An Unlikely Love Story (Βασιλικοί Επαναστάτες: Μια Απίθανη Ιστορία Αγάπης).

Το ντοκιμαντέρ, που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφει τη θυελλώδη πορεία του ζευγαριού μέχρι τον γάμο του τον Αύγουστο του 2024.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι ο πρώτος μαύρος που παντρεύεται μέλος ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας» σχολιάζει στο τρέιλερ ο αμφιλεγόμενος Ντουρέκ, 50.

«Η βασιλική οικογένεια είναι πολύ, πολύ αγαπητή. Έλεγαν: “Ποιος είναι αυτός ο άνδρας και ποιος μας παίρνει την πριγκίπισσα;”» προσθέτει η 53χρονη πριγκίπισσα της Νορβηγίας.

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, κόρη του βασιλιά Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνια, η οποία παραιτήθηκε από τα βασιλικά της καθήκοντα το 2022, δηλώνει πως «πολλοί άνθρωποι περίμεναν να είμαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να ανταποκρίνομαι σε ό,τι υποτίθεται πως είμαι, αλλά εγώ δεν το κάνω».

Ο Ντουρέκ αφηγείται την πρώτη του συνάντηση με τους γονείς της, λέγοντας πως τον «κοιτούσαν απλώς επίμονα». Η Μάρθα Λουίζα προσθέτει πως «επειδή είναι σαμάνος, λένε ότι είναι επικίνδυνος για τη βασιλική οικογένεια και ότι μου έχει κάνει πλύση εγκεφάλου».

YouTube thumbnail

Η προφητεία

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Τσάικλιν, ακολουθεί την ιστορία της σχέσης τους από την αρχή. Ο Ντουρέκ είχε μάλιστα αποκαλύψει πως η δική του μητέρα είχε προβλέψει τον γάμο του με μια πριγκίπισσα.

«Η μητέρα μου μού είχε πει ότι μια μέρα κάποια από τη νορβηγική της καταγωγή θα με έβρισκε και θα έφερνε τόση χαρά στην καρδιά μου. Τη ρώτησα: “Ποια, μητέρα;” Και εκείνη απάντησε: “Μια πριγκίπισσα”. Εγώ γέλασα και είπα, “Εντάξει, μια πριγκίπισσα. Ό,τι πεις, μαμά, είσαι αστεία.” Λοιπόν, είχε δίκιο. Η αδελφή ψυχή μου με βρήκε», είχε γράψει ο ίδιος στο Instagram το 2019.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2018 μέσω ενός κοινού φίλου, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 2022. Ο Ντουρέκ της έκανε πρόταση γάμου σε έπαυλη στην Καλιφόρνια, σχεδιάζοντας ο ίδιος ένα δαχτυλίδι με σμαράγδι και τρία διαμάντια σε κάθε πλευρά, ως φόρο τιμής στις τρεις κόρες της Πριγκίπισσας από τον προηγούμενο γάμο της.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix υπόσχεται να δώσει φωνή στο απροσδόκητο ζευγάρι που σόκαρε τους βασιλικούς κύκλους με την πλατφόρμα να επενδύει ακόμη περισσότερο σε ιστορίες που αφορούν σε στέμμα και παλάτια.

Το Netflix έχει επενδύσει πολλά στο επικείμενο ντοκιμαντέρ της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε παραγωγή του γιου της πρίγκιπα Χάρι για το 2026.

«Eίναι επικίνδυνος»

Η είδηση του αρραβώνα της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας με τον Αμερικανό σαμάνο Ντουρέκ Βερέτ (φίλος της Γκουίνεθ Πάλτροου ανάμεσα σε άλλα) δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο με τα νορβηγικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με πρωτοφανή σφοδρότητα, αμφισβητώντας τον χαρακτήρα του Ντουρέκ και κατηγορώντας την Πριγκίπισσα για «εμπορευματοποίηση» του βασιλικού θεσμού.

Η σχέση τους γρήγορα μετατράπηκε σε ένα πεδίο μάχης, ενώ ακόμη και πριν τον γάμο τους το ζευγάρι είχε μπει στο στόχαστρο των media με πρωτοσέλιδα που κατηγόρησαν τον σαμάνο για «επικίνδυνο» παράγοντα που αποτελεί «απειλή για τη μοναρχία».

Η κριτική εστίασε σε δύο βασικούς άξονες: στην αμφιλεγόμενη περσόνα του Ντουρέκ και στην εμπλοκή της βασιλικής οικογένειας με τις εμπορικές του δραστηριότητες.

YouTube thumbnail

Τα νορβηγικά tabloids, αλλά και έγκυρα έντυπα, χαρακτήρισαν τον Ντουρέκ Βερέτ ως «απατεώνα», επικαλούμενοι τις αμφιλεγόμενες πνευματικές του πρακτικές, όπως τη θεραπεία του καρκίνου μέσω τελετουργιών.

Ο σαμάνος έχει γίνει επανειλημμένα πρωτοσέλιδο για δηλώσεις του, οι οποίες έχουν θεωρηθεί παραπλανητικές και μη επιστημονικές, κάτι που προκάλεσε την ανησυχία του Τύπου και της κοινής γνώμης σχετικά με την επιρροή του στην Πριγκίπισσα.

Η ίδια η Μάρθα Λουίζα, υπερασπίστηκε την επιλογή της ακόμη και όταν αναπαράχθηκε από αναρίθμητα tabloid η κατηγορία που αφορούσε τη σύμπλεξη της βασιλικής ιδιότητας με τις εμπορικές δραστηριότητες του ζευγαριού.

Τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και πολιτικοί παράγοντες, άσκησαν έντονη κριτική στην Πριγκίπισσα για τη χρήση του τίτλου της στο πλαίσιο διαλέξεων και σεμιναρίων που διοργάνωναν μαζί.

Η κριτική έκανε λόγο για «εμπορευματοποίηση» του βασιλικού θεσμού και «πρόκληση ανασφάλειας» στην εμπιστοσύνη του κοινού προς τη μοναρχία.

Η πίεση αυτή οδήγησε τη Μάρθα Λουίζα να παραιτηθεί από τα βασιλικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2022. Στη δήλωσή της, η Πριγκίπισσα τόνισε ότι έλαβε την απόφαση για να «δημιουργήσει μια σαφέστερη διαχωριστική γραμμή» ανάμεσα στις επαγγελματικές της δραστηριότητες και τον ρόλο της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της
Όλα λάθος 03.09.25

«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους έχει περάσει από πολλές (και όχι πάντα καλές) σχέσεις στη ζωή της. Και όπως φαίνεται για αυτό φταίει η μητέρα της Τις και η συμβουλή που της είχε δώσει από παλιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ
Κακίες & αντιδράσεις 03.09.25

Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ

Ο πάλαι ποτέ ηγέτης των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς απαξίωσε με τα χειρότερα λόγια τη μουσική κληρονομιά του Όζι Όσμπορν και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον γιο του θρύλου των Black Sabbath.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του
«Ό,τι έχουμε, όσο το έχουμε» 02.09.25

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις έχει φέρει στην επιφάνεια μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, αφοσίωσης και δυσκολιών. Η Ντέμι Μουρ επιβεβαιώνει τη μάχη και παίρνει θέση για το τοξικό μίσος που αντιμετώπισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
Η αλήθεια του 02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
Ambient καταστάσεις 02.09.25

Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και περιμένει τον αγώνα της Φινλανδίας με τη Γερμανία για να μάθει αν θα καταλάβει τη 2η θέση.

Σύνταξη
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25

Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 20 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03.09.25

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αι, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
3η Σεπτέμβρη 03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»
Γάζα 03.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της», λέει το Ισραήλ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Ουκρανία 03.09.25

Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο