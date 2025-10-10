Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται σθεναρά στις πιέσεις εκ μέρους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανόνες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τους δασμούς.

Το έγγραφο και οι απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Σε μία συνεδρίαση πρέσβεων την Τετάρτη, η Σαμπίνε Βέγιαντ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι τα εκτελεστικά μέλη δεν πρόκειται να αξιοποιήσουν ένα αρχείο που δόθηκε από τις ΗΠΑ ως μέρος των διαπραγματεύσεων.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μία περιορισμένη μορφή, με στόχο τη διαπραγμάτευση ευαίσθητων ζητημάτων, ενώ οι πρέσβεις δεν επιτρεπόταν να έχουν μαζί τα κινητά τους.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν στο Politico διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ, το έγγραφο που είχε συνταχθεί από την διοίκηση του Τραμπ, είχε ως στόχο την δέσμευση της ΕΕ να προχωρήσει σε κατάργηση των κανόνων που απαιτούν από αμερικανικές εταιρείες να κάνουν πλάνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον τερματισμό των παραβιάσεων των περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τους Financial Times, μέσα στο έγγραφο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηριζόταν «σοβαρή» και «αδικαιολόγητα υπερβολική», μεταξύ άλλων.

Με βάση όσα ανέφεραν στο Politico οι διπλωμάτες και οι αξιωματούχοι, η ΕΕ δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την κριτική που ασκεί το έγγραφο. Αντίθετα, στόχος της Ένωσης είναι να αξιοποιήσει τους όρους μίας μεταγενέστερης κοινής δήλωσης, η οποία δεν θα περιλαμβάνει τις παραχωρήσεις που ζητούνται.

Όπως τόνισαν, οι ΗΠΑ θέτουν τα όριά τους και η ΕΕ τα δικά της.

Η συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την παραλαβή του εγγράφου από τις ΗΠΑ. Τόνισε, παράλληλα, ότι η ΕΕ έχει ως στόχο να εφαρμόσει ορθά όσα υπάρχουν στην κοινή δήλωση των ΗΠΑ και της Ένωσης, χωρίς να κάνει υποχωρήσεις στους νόμους που έχει θέσει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τον νόμο για τη διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο έναρξης μίας νέας προσπάθειας απλούστευσης των κανόνων και την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασκήσουν πίεση προς την κατάργηση νομοθεσίας που δεν λειτουργεί υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων.

Άλλωστε, γνωστές είναι οι επιθέσεις του Τραμπ στους πράσινους κανόνες της ΕΕ, την ίδια ώρα που «κόβει» νομοθεσίες που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της εκμπομπής άνθρακα και άλλων αερίων.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν, τόνισε στο Politico ότι η ΕΕ δεν πρέπει να υποκύψει σε τέτοιες επιθέσεις των ΗΠΑ και πως οφείλει να διατηρήσει την ψυχραιμία της.