Θυελλώδεις άνεμοι των 158 χλμ/ώρα σηκώνουν αμμοστρόβιλους στον Άρη – Εικόνες
Διάστημα 09 Οκτωβρίου 2025 | 13:07

Θυελλώδεις άνεμοι των 158 χλμ/ώρα σηκώνουν αμμοστρόβιλους στον Άρη – Εικόνες

Οι άνεμοι στον Άρη αποδεικνύονται ισχυρότεροι από ό,τι είχε εκτιμηθεί.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το απαλό αεράκι που οι επιστήμονες φαντάζονταν ότι πνέει στον Άρη  μπορεί στην πραγματικότητα να φτάνει σε επίπεδα θύελλας, αποκαλύπτει μελέτη που αξιοποίησε δορυφορικά δεδομένα μιας εικοσαετίας.

Χτενίζοντας δεδομένα 20 ετών που μετέδωσαν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι Mars Express και Trace Gas Orbiter, οι ερευνητές κατέγραψαν 1.039 αμμοστρόβιλους, δίνες που σηκώνουν σκόνη από το έδαφος.

Η ταχύτητα μετακίνησης των στροβίλων στην ερημική επιφάνεια αποκαλύπτει ότι ταχύτητα ανέμου στο επίπεδο του εδάφους μπορεί να φτάνει τα 158 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Το νούμερο είναι εντυπωσιακά μεγάλο, ωστόσο η ατμόσφαιρα του Άρη είναι 100 φορές πιο αραιή από τη γήινη και ένας παρατηρητής στην επιφάνεια μόλις που θα αντιλαμβανόταν τις θύελλες.

Ο αμμοστρόβιλος στα δεξιά της εικόνας καταγράφηκε από τον δορυφόρο TGO (ESA/TGO/CaSSIS)

Ο αμμοστρόβιλος στα δεξιά της εικόνας καταγράφηκε από τον δορυφόρο TGO (ESA/TGO/CaSSIS)

«Οι αμμοστρόβιλοι κάνουν ορατό τον συνήθως αόρατο άνεμο» δήλωσε ο Βαλεντίν Μπίκελ του Πανεπιστημίου της Βέρνης στην Ελβετία, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο Science Advances.

«Μετρώντας την ταχύτητα και την κατεύθυνσή τους, αρχίσαμε να χαρτογραφούμε τους ανέμους σε όλη την επιφάνεια του Άρη. Αυτό ήταν αδύνατο ως τώρα, καθώς δεν είχαμε αρκετά δεδομένα για μια τέτοια μέτρηση σε παγκόσμια κλίμακα» είπε ο ερευνητής.

Τα δεδομένα θα είναι χρήσιμα για τον σχεδιασμό των μελλοντικών ανθρώπινων αποστολών, δεδομένου ότι οι άνεμοι μεταφέρουν λεπτόκοκκη σκόνη που μπορεί να επηρεάσει στον εξοπλισμό.

Ακόμα ένας αμμοστρόβιλος σε εικόνα του δορυφόρου TGO (ESA/TGO/CaSSIS)

Ακόμα ένας αμμοστρόβιλος σε εικόνα του δορυφόρου TGO (ESA/TGO/CaSSIS)

«Οι μετρήσεις μας θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τις συνθήκες ανέμου στην περιοχή προσεδάφιξης πρτιν από την άφιξη, κάτι που θα τους επέτρεπε να εκτιμήσουν την ποσότητα σκόνης που θα μπορούσε να κατακαθίσει στους ηλιακούς συλλέκτες» εξήγησε ο Μπίκελ.

Οι δύο δορυφόροι δεν είναι σχεδιασμένοι να παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες στον Άρη, όμως ο Μπίκελ και οι συνεργάτες του βρήκαν τη λύση εκμεταλλευόμενοι ένα τεχνικό μειονέκτημα στις κάμερες των σκαφών.

Τρεις αμμοστρόβιλοι καταγράφηκαν ταυτόχρονα σε εικόνα του δορυφόρου TGO (ESA/TGO/CaSSIS)

Τρεις αμμοστρόβιλοι καταγράφηκαν ταυτόχρονα σε εικόνα του δορυφόρου TGO (ESA/TGO/CaSSIS)

Κάθε εικόνα των καμερών προκύπτει από τον συνδυασμό επιμέρους λήψεων που λαμβάνονται σε διαφορετικά μήκη κύματος κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Η καθυστέρηση αυτή δεν δημιουργεί προβλήματα όταν η επιφάνεια του πλανήτη μένει στατική, όμως τα αντικείμενα που κινούνται στην επιφάνεια εμφανίζονται σε ελαφρώς διαφορετική θέση από τη μια λήψη στην επόμενη.

Όπως το έθεσε ο Βαλεντίν, «μετατρέψαμε τον θόρυβο της εικόνας σε πολύτιμες επιστημονικές μετρήσεις».

Όπως συμβαίνει και στη Γη, οι αμμοστρόβιλοι του Άρη εμφανίζονται συχνότερα την άνοιξη και το καλοκαίρι, ιδιαίτερα της μεσημβρινές ώρες, όταν ο ήλιος θερμαίνει το έδαφος και δημιουργεί ανοδικά ρεύματα αέρα. Συνήθως διαρκούν μόνο μερικά λεπτά.

Οι στρόβιλοι, έδειξε η ανάλυση, είναι πιο συχνοί στις πεδιάδες του βορείου ημισφαιρίου, όπως η ιδιαίτερα επίπεδη έκταση του Amazonis Planitia («Πεδιάδα του Αμαζονίου»), συμβαίνουν όμως και σε βραχώδεις εκτάσεις των υψιπέδων του νότιου ημισφαιρίου.

Ο μεγαλύτερος από τους εκατοντάδες αμμοστρόβιλους είχε πλάτος 580 μέτρα, ενώ το μέσο μέγεθος περιορίζεται στα 82.

Οι ταχύτητες ανέμου που καταγράφηκαν ξεπερνούν σημαντικά τις μετρήσεις από αποστολές στην επιφάνεια και μαρτυρούν ότι τα μετεωρολογικά μοντέλα του Άρη είναι μάλλον ανακριβή.

Τα νέα δεδομένα θα μπορούσαν να αυξήσουν την ακρίβεια των καιρικών προβλέψεων, είπαν οι ερευνητές.

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει
Κόκκινο φεγγάρι 30.09.25

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Αέρια που διαφεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και προκαλούν χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 09.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία (...) «αδειάζει» τον Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καϊμακάμης δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
