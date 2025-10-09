Άννα Φόνσου: «Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι κάποιος ερωτευμένος»

Η Άννα Φόνσου μιλά για τις προσωπικές επιλογές της.

Οι σχέσεις της ζωής της

«Αφού πέρασα το στάδιο της φτώχειας, μετά η ζωή μου κύλησε σαν παραμύθι. Είχα ό,τι ήθελα. Θυμάμαι ο άντρας μου, μου έκανε δώρο μια jaguar όταν παντρευτήκαμε και του λέω “α πα πα, μπλε; Εγώ θέλω άσπρη”. Μου πήρε άσπρη» διηγήθηκε.

«Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, αλλά ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι κάποιος ερωτευμένος. Μου έχουν χρεώσει ότι ήμουν μαζί τους για τα λεφτά, αλλά ό,τι λεφτά πήρα τα έδωσα στους ηθοποιούς» πρόσθεσε.

Το γεγονός, ωστόσο, που τη σημάδεψε ήταν η απώλεια της αδερφής της πριν 19 χρόνια που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ξεπεράσει.

Άννα Φόνσου: Η απώλεια της αδερφής της

«Ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή μου είναι που έχασα την αδερφή μου», παραδέχτηκε με δάκρυα στα μάτια. «Ήταν μια ειδική γυναίκα η αδερφή μου, η οποία πάνω απ’ όλα με θαύμαζε. Με πίστευε, ήταν χορηγός μου, ήταν η παρέα μου, ήταν όλα. Έχουν περάσει 19 χρόνια, αλλά λες και ήταν χθες.

Δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τίποτα, αλλά προσπαθώ» είπε, μιλώντας σε συνέντευξη του ALPHA.

Η στενή φιλία με τη Νόνικα Γαληνέα

«Έχασα την καλύτερή μου φίλη, τη Νόνικα. Μου έχει αφήσει όλα της τα ρούχα, τις τσάντες και τα μπιζού. Το πιο φθηνό ήταν του Dior. Το ελάττωμά της ήταν που ήταν πλούσια.

Μακάρι να είχα το ταλέντο της» δήλωσε, τέλος, αναφερόμενη στη στενή φιλία που τη συνέδεε με τη Νόνικα Γαληνέα.