Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)

Ο Κρίστιαν Πούλισικ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά το χαμένο πέναλτι που κόστισε στη Μίλαν τη νίκη απέναντι στη Γιουβέντους, σε ένα ντέρμπι που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0). Όπως αποκαλύπτουν ιταλικά μέσα, ο προπονητής των «ροσονέρι», Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, είχε ήδη προειδοποιήσει τον Αμερικανό διεθνή για τις εκτελέσεις του από τα 11 μέτρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλέγκρι είχε τονίσει στον Πούλισικ ότι δεν πρέπει να εκτελεί με το εσωτερικό του ποδιού, καθώς αυτό κάνει το σουτ πιο προβλέψιμο για τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, οι κάμερες «συνέλαβαν» τον Αλέγκρι να γυρίζει την πλάτη τη στιγμή της εκτέλεσης. Λίγο αργότερα, φάνηκε να ρωτά τον βοηθό του αν ο Πούλισικ χτύπησε όντως «με το εσωτερικό», επιβεβαιώνοντας έτσι τις προειδοποιήσεις του.

Αυτό ήταν το πέμπτο χαμένο πέναλτι της Μίλαν στις τελευταίες επτά εκτελέσεις της, ένα στατιστικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο. Παρόλα αυτά, ο Ιταλός προπονητής ξεκαθάρισε πως ο Πούλισικ παραμένει ο βασικός εκτελεστής της ομάδας:

«Ο Κρίστιαν είναι αυτός που χτυπά τα πέναλτι. Μια αστοχία δεν αλλάζει τίποτα. Θα εκτελέσει και το επόμενο, εκτός αν δεν βρίσκεται στο γήπεδο», ανέφερε ο προπονητής της Μίλαν.

Το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με την αντίδραση του Αλέγκρι