Επίσημο: Προπονητής της Μίλαν ο Αλέγκρι (pic)

Η Μίλαν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, με τον Ιταλό τεχνικό να διαδέχεται τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο στην άκρη του πάγκου.

Ο Αλέγκρι βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από Μιλάνο για τέσσερα χρόνια (2010-2014), με απολογισμό 91 νίκες, 49 ισοπαλίες και 38 ήττες, κατακτώντας τον τίτλο της Serie A το 2011. Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η συμφωνία του με την Μίλαν αφορά τριετίας συμβόλαιο με απολαβές που αγγίζουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

«Η Μίλαν ανακοινώνει ότι ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας των ανδρών.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 30, 2025