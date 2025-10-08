newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Διπλωματία 08 Οκτωβρίου 2025 | 22:17

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
Διπλωματικές πηγές απαντούν στις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρίας Ζαχάροβα σχετικά με την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Πηγές του ΥΠΕΞ παραπέμπουν τη Μαρία Ζαχάροβα και σε δημόσιες τοποθετήσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975. Για την ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα», τονίζουν.

Η Μαρία Ζαχάροβα.

«Παραπέμπουμε, επίσης, στη διεθνή κοινότητα…»

«Παραπέμπουμε, επίσης, στη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Παραπέμπουμε, επίσης και σε δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις», προσθέτουν.

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως
Γυρίσματα στο «σκοτάδι» 08.10.25

Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς Χάρι Πότερ πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
