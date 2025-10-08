Στα όρια του δήμος της Αττικής από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων στους δρόμους
Σκληρά δοκιμάζονται οι υπηρεσίες του δήμου Καισαριανής από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης.
Τεράστια προβλήματα δημιουργούνται στους δήμους από την απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων και οι δημοτικές Αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις προς τους πολίτες που το πράττουν να σεβαστούν τους κανονισμούς καθαριότητας.
Ο Δήμος Καισαριανής μάλιστα σε ανακοίνωση του κάνει λόγο για αύξηση του φαινομένου αλόγιστης εναπόθεσης ογκωδών απορριμμάτων στο Δήμο μας, με αποτέλεσμα τη ρύπανση της γειτονιάς, τη δυσκολία διέλευσης των κατοίκων, την σοβαρή παρεμπόδιση του έγκαιρου προγραμματισμού των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου.
Η ανακοίνωση προσθέτει: «Εφιστούμε την προσοχή στους κατοίκους & δημότες , καθώς ο Νόμος 5232/2025 όπως τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε πρόσφατα έχει αυστηροποιήσει τις ποινές. Πιο συγκεκριμένα:
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα, κλαδιά κ.ά.) σε δημόσιους χώρους όπως δρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες, συνιστά πλέον ποινικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Μπορεί να επισύρει χρηματικά πρόστιμα 3.000 – 60.000 ευρώ ακόμα και ποινή φυλάκισης έως 1 έτος.
Για να αποφευχθούν ενδεχόμενες κυρώσεις και να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή, παρακαλούμε όπως:
Επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Καθαριότητας και ορίζετε ραντεβού για την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων σύμφωνα με τη γνωμοδότηση και υπόδειξη της Υπηρεσίας.
Τα οικοδομικά απόβλητα (μπάζα κ.λπ.) θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς σάκους και να μην ξεπερνούν τους 15 σε αριθμό. Το κόστος για την αποκομιδή αυτών βαραίνει τον πολίτη και ανέρχεται σε 0,88€ ανά σάκο.
Τονίζεται ότι ο Δήμος δεν δύναται να απομακρύνει μεγάλες ποσότητες ογκωδών αντικειμένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας για τοποθέτηση ειδικού κάδου από τον δημότη. Η άδεια εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής
Απαγορεύεται η απόρριψη κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων εντός των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να κρατήσουμε την πόλη μας καθαρή, με σεβασμό στο δημόσιο χώρο και τους συνανθρώπους μας».
*πηγή φωτογραφιών προ επεξεργασίας, δήμος Καισαριανής.
