Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Σε σύγχρονη δουλεία παραπέμπουν οι συνθήκες εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών, κυρίως από το Νεπάλ, που εκμεταλλευόταν μεγάλο κύκλωμα σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Η αστυνομία μετά από μεγάλη επιχείρηση κατάφερε να συλλάβει τουλάχιστον 13 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ έγιναν πάνω από 170 προσαγωγές.

Αστυνομική επιχείρηση

Οι συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Βοιωτία και το Άργος. Παράλληλα κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Ο ρόλος της γυναίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες κομβικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε μια γυναίκα από το Νεπάλ, η οποία κατάφερνε να πείθει ομοεθνής της να έρχονται στην Ελλάδα για εργασία σε εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης.

Μάλιστα τα μέλη του κυκλώματος προσέλκυαν τα θύματά τους με τη θέαση ψεύτικων βίντεο στο ΤikTok, που απεικόνιζαν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και διαμονή σε ωραία καταλύματα.

Ωστόσο στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί έπεφταν θύματα άγρια εκμετάλλευσης που τους εξανάγκαζαν να δουλεύουν σε χωράφια χωρίς να τους δίνουν αμοιβή και να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες.

Αλλοδαποί εργάτες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έχουν συλληφθεί 13 άτομα μέλη του κυκλώματος, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν πάνω από 100 αλλοδαπούς από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλων εθνικοτήτων.

Η στρατολόγηση γινόταν από Βαλκανικές χώρες, όπως τη Σερβία, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία.

Τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν σχεδόν όλο το μεροκάματο του κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό, κατάλυμα τρώγλη για τη διαμονή τους, ρούχα και νερό.

Εικόνες από τις άθλιες συνθήκες που ζούσαν οι εργάτες