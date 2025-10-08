newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08 Οκτωβρίου 2025 | 18:35

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Σε σύγχρονη δουλεία παραπέμπουν οι συνθήκες εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών, κυρίως από το Νεπάλ, που εκμεταλλευόταν μεγάλο κύκλωμα σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Η αστυνομία μετά από μεγάλη επιχείρηση κατάφερε να συλλάβει τουλάχιστον 13 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ έγιναν πάνω από 170 προσαγωγές.

Αστυνομική επιχείρηση

Οι συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Βοιωτία και το Άργος. Παράλληλα κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Ο ρόλος της γυναίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες κομβικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε μια γυναίκα από το Νεπάλ, η οποία κατάφερνε να πείθει ομοεθνής της να έρχονται στην Ελλάδα για εργασία σε εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης.

Μάλιστα τα μέλη του κυκλώματος προσέλκυαν τα θύματά τους με τη θέαση ψεύτικων βίντεο στο ΤikTok, που απεικόνιζαν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και διαμονή σε ωραία καταλύματα.

Ωστόσο στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί έπεφταν θύματα άγρια εκμετάλλευσης που τους εξανάγκαζαν να δουλεύουν σε χωράφια χωρίς να τους δίνουν αμοιβή και να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες.

Αλλοδαποί εργάτες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έχουν συλληφθεί 13 άτομα μέλη του κυκλώματος, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν πάνω από 100 αλλοδαπούς από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλων εθνικοτήτων.

Η στρατολόγηση γινόταν από Βαλκανικές χώρες, όπως τη Σερβία, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία.

Τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν σχεδόν όλο το μεροκάματο του κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό, κατάλυμα τρώγλη για τη διαμονή τους, ρούχα και νερό.

Εικόνες από τις άθλιες συνθήκες που ζούσαν οι εργάτες

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
Στη Θεσσαλονίκη 08.10.25

Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Η καταδίκη αφορά βιασμό, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου, συχνά μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Ο 40χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και πλέον θεωρείται φυγόποινος

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» – Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ
Φοινικούντα 08.10.25

«Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» - Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ» - Τι λέει ο ανηψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Τέμπη: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης – Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο
Τέμπη 08.10.25

Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης - Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο

Ο Παύλος Ασλανίδης μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση που διενεργείται για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η αναπόφευκτη σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Σύνταξη
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!

Διαβάστε τι είπε ο Λανουά στην τηλεκριτική του για την απόδοση του Πολυχρόνη (Πιερίας) στους αγώνες που τον όρισε, παρόλα αυτά ο Γάλλος δεν έλαβε υπόψη τα λόγια του

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης
Ποδόσφαιρο 08.10.25

ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης, χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον ξεκινάει την αποκατάσταση,με στόχο την επιστροφή στη δράση σε περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Νέες επιθέσεις 08.10.25

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο