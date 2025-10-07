Τσακαλώτος για προϋπολογισμό: Η κυβέρνηση παραδέχεται τις αποτυχίες της για το 2025

Σκληρή κριτική ασκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, τονίζοντας πως στο χθεσινό προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε η κυβέρνηση «παραδέχεται τις αποτυχίες της για το 2025».

«Όλα καλά. Του χρόνου καλύτερα. Κατατέθηκε χθες το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026. Σε αυτό η κυβέρνηση παραδέχεται τις αποτυχίες της για το 2025», τόνισε ο κ. Τσακαλώτος, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συμπλήρωσε πως «πληθωρισμός πολύ πάνω από αυτά που προέβλεπε πέρυσι και αύξηση των επενδύσεων αρκετά χαμηλότερη από αυτή που υποσχόταν και που κάθε χρόνο υπόσχεται και δεν τη βλέπουμε ποτέ. Γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή έλεγαν αύξηση ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου 8,4% για το 2025 και τελικά φέτος η εκτίμηση για το 2025 είναι 5,7% και δεν θα εκπλαγούμε εάν πέσουν πάλι έξω. Και για το 2024 τα πραγματικά στοιχεία είναι 2,2 μονάδες κάτω από ότι εκτιμούσαν πέρυσι τέτοια εποχή. Και όλα αυτά παρά την ύπαρξη του ΤΤΑ».

«Η κυβέρνηση υπόσχεται για 7η συνεχόμενη φορά ότι του χρόνου θα είναι καλύτερα»

Σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, «έχει όμως και επιτυχίες: πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο κατά 3 δισ. σε σχέση με αυτό που είχε προβλέψει. Και αυτό αφού έχουν συνυπολογιστεί οι παροχές και οι μειώσεις φόρων που ενεργοποιούνται εντός του 2025. Πρόκειται για χρήματα που προήλθαν μεταξύ άλλων από την ακρίβεια που αυξάνει τους έμμεσους φόρους και τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας που χτυπάει δυσανάλογα τα χαμηλά εισοδήματα. Και βέβαια πρόκειται για χρήματα που δεν δόθηκαν για να ενισχυθεί η υγεία και η παιδεία που καταρρέουν».

Τέλος, επισήμανε πως «αλλά δεν πρέπει να ανησυχούμε. Η κυβέρνηση υπόσχεται για 7η συνεχόμενη φορά ότι του χρόνου θα είναι καλύτερα».