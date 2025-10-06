Ο πίνακας «La Magie Noire» (1934) του Βέλγου ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ θα κάνει το ντεμπούτο του σε δημοπρασία στο Sotheby’s Paris στις 24 Οκτωβρίου.

Το έργο, το οποίο ο οίκος περιγράφει ως ένα «από τα πιο θρυλικά φιλοτεχνήματα» του Μαγκρίτ, θα ηγηθεί της δημοπρασίας «Surrealism and Its Legacy» και εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αντιφάσεις

Το γυμνό άνηκε στην ιδιωτική συλλογή της οικογένειας της ηρωίδας της αντίστασης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Σουζάν Σπάακ – η οποία εκτελέστηκε από τη Γκεστάπο λίγο πριν από την απελευθέρωση του Παρισιού – για σχεδόν έναν αιώνα.

«Λίγες εικόνες στη σύγχρονη τέχνη αποτυπώνουν την ουσία του σουρεαλισμού τόσο έντονα όσο αυτός ο πίνακας», δήλωσε ο Τόμας Μπομπάρντ, αντιπρόεδρος της Sotheby’s France, σε μια ανακοίνωση.

«Με μια εικόνα παράξενων αντιφάσεων και απροσδόκητης ποιητικότητας, το La Magie Noire ενσαρκώνει την εξαιρετική ικανότητα του Magritte να μεταμορφώνει το οικείο σε παράξενο».

Η γυναίκα και η πέτρα

Η σύζυγος του Μαγκρίτ, Ζορζέτ Μπέργκερ, είναι το θέμα του πίνακα. Απεικονίζεται ως άγαλμα, ενώ το πάνω μισό του σώματός της αναμειγνύεται με το φόντο: τη θέα της θάλασσας. Ένα λευκό περιστέρι κάθεται στον ώμο της. Το έργο είναι το πρώτο από τα δέκα πορτρέτα που ζωγράφισε ο καλλιτέχνης, στα οποία «το γυναικείο σώμα μεταμορφώνεται σε ουρανό, πέτρα και πνεύμα», σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

H γυναίκα που απεικονίζεται στο πίνακα, έχει το ένα χέρι ακουμπισμένο πάνω σε ένα κομμάτι πέτρας. Όπως εξήγησε ο Μαγκρίτ: «Μια ιδέα είναι ότι η πέτρα σχετίζεται με τη γη. Δεν υψώνεται από μόνη της· μπορείς να βασιστείς στο ότι θα παραμείνει πιστή στην έλξη της γης. Το ίδιο και η γυναίκα, αν θέλετε».

Ο Μαγκρίτ έγραψε σε μια επιστολή του προς τον Γάλλο αντιφασίστα συγγραφέα και ποιητή Αντρέ Μπρετόν, θεωρητικός του υπερρεαλιστικού κινήματος και εμπνευστής του μανιφέστου του, ότι «το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό [είναι] μια πράξη μαύρης μαγείας».

«Αν και ο καλλιτέχνης θα επανέλθει σε αυτό το θέμα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, αυτή η πρώτη εκδοχή ξεχωρίζει για την αγνότητα και την ποιητική της δύναμη», πρόσθεσε ο οίκος.

Ήταν 38 ετών

Η αδελφή της Σουζάν Σπακ, Άλις Λόργκ, αγόρασε τον πίνακα το 1934 για να γιορτάσει τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον βιομήχανο Εμίλ Χάπε. Ο σύζυγος της Σπακ ήταν ένας διάσημος θεατρικός συγγραφέας ονόματι Κλοντ, ο οποίος γνώριζε τον Μαγκρίτ και του ανέθεσε να ζωγραφίσει πορτρέτα της οικογένειάς του.

Επίσης, τον στήριζε οικονομικά σε μηνιαία βάση, μια κίνηση που υποδηλώνει εμπιστοσύνη, καθώς εκείνη την εποχή πολλοί άνθρωποι απέρριπταν τον σουρεαλισμό, ο οποίος άνθισε στη Γαλλία των αρχών του 20ου αιώνα, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου.

Η Σουζάν και ο Κλοντ ζούσαν στο Παρίσι όταν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 1939. Μετά την κατάληψη της πόλης από τους Ναζί, η Σουζάν εντάχθηκε στην Γαλλική Αντίσταση, και έγινε μέλος του δικτύου «Κόκκινη Ορχήστρα».

Χρησιμοποιώντας τον πλούτο της, βοήθησε να σωθούν 163 παιδιά Εβραίων, κρύβοντας μερικά από αυτά στο σπίτι της μέχρι να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος.

Τον Οκτώβριο του 1943, συνελήφθη από τους Ναζί μαζί με 600 άλλα μέλη της Κόκκινης Ορχήστρας.

Στις 12 Αυγούστου 1944, λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση του Παρισιού, εκτελέστηκε από τη Γκεστάπο στο κελί της.

Ήταν 38 ετών.

*Με πληροφορίες από: ARTnews