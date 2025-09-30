magazin
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Art 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:11

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το δράμα που περικλείει έναν πίνακα που είχε κλαπεί από τους Ναζί και βρέθηκε σε ένα σπίτι στην Αργεντινή τον Αύγουστο συνεχίστηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ένας ειδικός έθεσε υπό αμφισβήτηση την απόδοση του έργου.

Στον Τύπο, το «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον Ιταλό ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, γνωστός για την καλλιτεχνική συμβολή του στην ύστερη μπαρόκ περίοδο.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Clarín, ένας επιμελητής που μελέτησε το έργο του Γκισλάντι δήλωσε ότι το έργο ενδέχεται να μην ανήκει στον καλλιτέχνη.

Mια υπόθεση με πολλές ανατροπές

Ο Πάολο Πλεμπάνι, επιμελητής της Accademia Carrara στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Γκισλάντι από οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα στον κόσμο, υποστήριξε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα ότι ο πίνακας είναι στην πραγματικότητα του Τζιάκομο Τσερούτι, ο οποίος επίσης καταγόταν από τη Βόρεια Ιταλία.

Αν ο ισχυρισμός του Πλεμπάνι αποδειχθεί αληθής, η νέα απόδοση δημιουργεί ένα ακόμη πιο μπερδεμένο τοπίο σε μια υπόθεση που έχει ήδη πολλές ανατροπές. Η είδηση για τον πίνακα ήρθε στο φως για πρώτη φορά από την ολλανδική εφημερίδα Algemeen Dagblad, η οποία αναφέρθηκε στο έργο μετά την εμφάνισή του σε μια αγγελία πώλησης ακινήτου στην πόλη Μαρ ντελ Πλάτα.

Ωστόσο, όταν ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας προσπάθησε να δει το έργο από κοντά, αυτό είχε ήδη εξαφανιστεί.

Η ιστορία του πίνακα και το σπίτι στην Αργεντινή

Ο πίνακας που αποδίδεται στον Γκισλάντι εμφανίστηκε σε ένα μητρώο χαμένων έργων τέχνης και κάποτε ανήκε στον Ζακ Χάουντστικερ, έναν κορυφαίο Εβραίο έμπορο τέχνης που εγκατέλειψε την Ολλανδία στα μέσα Μαΐου του 1940 για να γλιτώσει από την εισβολή των Ναζί, αλλά πέθανε μετά από πτώση στο αμπάρι του πλοίου που τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ολόκληρη η συλλογή του Χάουντστικερ, που περιλάμβανε περισσότερα από 1.100 έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων και πολυάριθμα έργα ζωγραφικής καταχωρημένα ως έργα παλαιών δασκάλων, αγοράστηκε, σε αναγκαστική πώληση και για ένα μικρό μέρος της πραγματικής της αξίας, από τον ναζιστή Χέρμαν Γκέρινγκ.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ορισμένα έργα ανακτήθηκαν από τη Γερμανία και εκτέθηκαν ως μέρος της ολλανδικής εθνικής συλλογής στο Rijkmuseum, πριν από το 2006, όταν 202 από αυτά επιστράφηκαν στην μοναδική επιζώσα κληρονόμο του εμπόρου, τη νύφη του, Μάρεϊ φον Σάχερ.

Από την Ελβετία στην Αργεντινή

Το «Portrait of a Lady»  δεν ήταν μεταξύ αυτών. Η AD ανέφερε ότι είχε ανακαλύψει έγγραφα από την περίοδο του πολέμου που υποδείκνυαν ότι ο πίνακας ήταν ένας από τους δύο που είχε στην κατοχή του ο Φρίντριχ Κανγκιέν, ένας αξιωματούχος των Ναζί, στέλεχος των SS και ανώτερος βοηθός του Γκέρινγκ, ο οποίος κατέφυγε στην Ελβετία το 1945.

Στη συνέχεια, ο Κανγκιέν έφυγε από την Ελβετία για τη Βραζιλία και μετά για την Αργεντινή, όπου και πέθανε το 1978, σε ηλικία 71 ετών. Το σπίτι στη Μαρ ντελ Πλάτα, όπου και βρέθηκε το έργο, ανήκε στις κόρες του, Πατρίσια και Αλίσια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Diario La Capital de Mar del Plata, οι αρχές της Αργεντινής εξακολουθούν να εξετάζουν τι θα κάνουν με το έργο. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι κληρονόμοι του Χάουντστικερ ζητούν την επιστροφή του πίνακα διαμέσου του δικαστικού συστήματος της Νέας Υόρκης.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Αργεντινής έχουν εκθέσει το έργο στον Τύπο και σχεδιάζουν να το αποθηκεύσουν προς το παρόν στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος στο Μπουένος Άιρες.

*Με πληροφορίες από: Guardian | ARTnews

Ιταλία: 58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη
Γυναικοκτονία - Παιδοκτονία 30.09.25

58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του - Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη

Ένας 58χρονος Ιταλός κατηγορείται πως δολοφόνησε την σύζυγό του, σε μια ακόμα γυναικοκτονία που συνταράσσει την Ιταλία. Απήγαγε τα παιδιά του, νεκρός ο ένας γιός του, η κόρη τους νοσηλεύεται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ εξήγησε πως οι Κατσικογιάννης-Κολλιάκος μπορούσαν να ακυρώσουν άμεσα το γκολ στο Καραϊσκάκη. Σε ποιους άλλους διαιτητές έκανε παρατηρήσεις ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Άγιαξ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)
Champions League 30.09.25

Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)

«Πάρτι» στο Αλμάτι από την Ρεάλ (0-5) με τον Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ και την βασίλισσα να κάνει το 2 στα 2 στο Τσάμπιονς Λιγκ, παίρνοντας «ανάσα» μετά την βαριά ήττα από την Ατλέτικο στην Ισπανία.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Σλάβια Πράγας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπενφίκα για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
Champions League 30.09.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 30.09.25

LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 30.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;
Μια χαψιά 30.09.25

10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;

Με αφορμή τη 10η επέτειο από το πιο viral βίντεο όλων των εποχών στο YouTube, ο επίσημος λογαριασμός του Baby Shark αποκάλυψε τον 17χρονο πλέον ήρωα του πιο viral case study στην ιστορία της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπασκόνια – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 30.09.25

Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου - Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης

Η κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Με ψαλίδι 30.09.25

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)
Champions League 30.09.25

Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το μεγάλο ματς για τη 2η αγωνιστική του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ όπως κάθε άλλο, παίζοντας με στόχο τη νίκη, όπως τόνισε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)

Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ (1/10, 22:00) στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
