Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Το δράμα που περικλείει έναν πίνακα που είχε κλαπεί από τους Ναζί και βρέθηκε σε ένα σπίτι στην Αργεντινή τον Αύγουστο συνεχίστηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ένας ειδικός έθεσε υπό αμφισβήτηση την απόδοση του έργου.

Στον Τύπο, το «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον Ιταλό ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, γνωστός για την καλλιτεχνική συμβολή του στην ύστερη μπαρόκ περίοδο.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Clarín, ένας επιμελητής που μελέτησε το έργο του Γκισλάντι δήλωσε ότι το έργο ενδέχεται να μην ανήκει στον καλλιτέχνη.

Mια υπόθεση με πολλές ανατροπές

Ο Πάολο Πλεμπάνι, επιμελητής της Accademia Carrara στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Γκισλάντι από οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα στον κόσμο, υποστήριξε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα ότι ο πίνακας είναι στην πραγματικότητα του Τζιάκομο Τσερούτι, ο οποίος επίσης καταγόταν από τη Βόρεια Ιταλία.

Αν ο ισχυρισμός του Πλεμπάνι αποδειχθεί αληθής, η νέα απόδοση δημιουργεί ένα ακόμη πιο μπερδεμένο τοπίο σε μια υπόθεση που έχει ήδη πολλές ανατροπές. Η είδηση για τον πίνακα ήρθε στο φως για πρώτη φορά από την ολλανδική εφημερίδα Algemeen Dagblad, η οποία αναφέρθηκε στο έργο μετά την εμφάνισή του σε μια αγγελία πώλησης ακινήτου στην πόλη Μαρ ντελ Πλάτα.

Ωστόσο, όταν ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας προσπάθησε να δει το έργο από κοντά, αυτό είχε ήδη εξαφανιστεί.

View this post on Instagram A post shared by Museums News (@museumsnews)

Η ιστορία του πίνακα και το σπίτι στην Αργεντινή

Ο πίνακας που αποδίδεται στον Γκισλάντι εμφανίστηκε σε ένα μητρώο χαμένων έργων τέχνης και κάποτε ανήκε στον Ζακ Χάουντστικερ, έναν κορυφαίο Εβραίο έμπορο τέχνης που εγκατέλειψε την Ολλανδία στα μέσα Μαΐου του 1940 για να γλιτώσει από την εισβολή των Ναζί, αλλά πέθανε μετά από πτώση στο αμπάρι του πλοίου που τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ολόκληρη η συλλογή του Χάουντστικερ, που περιλάμβανε περισσότερα από 1.100 έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων και πολυάριθμα έργα ζωγραφικής καταχωρημένα ως έργα παλαιών δασκάλων, αγοράστηκε, σε αναγκαστική πώληση και για ένα μικρό μέρος της πραγματικής της αξίας, από τον ναζιστή Χέρμαν Γκέρινγκ.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ορισμένα έργα ανακτήθηκαν από τη Γερμανία και εκτέθηκαν ως μέρος της ολλανδικής εθνικής συλλογής στο Rijkmuseum, πριν από το 2006, όταν 202 από αυτά επιστράφηκαν στην μοναδική επιζώσα κληρονόμο του εμπόρου, τη νύφη του, Μάρεϊ φον Σάχερ.

Από την Ελβετία στην Αργεντινή

Το «Portrait of a Lady» δεν ήταν μεταξύ αυτών. Η AD ανέφερε ότι είχε ανακαλύψει έγγραφα από την περίοδο του πολέμου που υποδείκνυαν ότι ο πίνακας ήταν ένας από τους δύο που είχε στην κατοχή του ο Φρίντριχ Κανγκιέν, ένας αξιωματούχος των Ναζί, στέλεχος των SS και ανώτερος βοηθός του Γκέρινγκ, ο οποίος κατέφυγε στην Ελβετία το 1945.

Στη συνέχεια, ο Κανγκιέν έφυγε από την Ελβετία για τη Βραζιλία και μετά για την Αργεντινή, όπου και πέθανε το 1978, σε ηλικία 71 ετών. Το σπίτι στη Μαρ ντελ Πλάτα, όπου και βρέθηκε το έργο, ανήκε στις κόρες του, Πατρίσια και Αλίσια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Diario La Capital de Mar del Plata, οι αρχές της Αργεντινής εξακολουθούν να εξετάζουν τι θα κάνουν με το έργο. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι κληρονόμοι του Χάουντστικερ ζητούν την επιστροφή του πίνακα διαμέσου του δικαστικού συστήματος της Νέας Υόρκης.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Αργεντινής έχουν εκθέσει το έργο στον Τύπο και σχεδιάζουν να το αποθηκεύσουν προς το παρόν στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος στο Μπουένος Άιρες.

*Με πληροφορίες από: Guardian | ARTnews