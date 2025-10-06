newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χανιά: Τουρίστας λιποθύμησε και πέθανε ενώ έκανε πεζοπορία
Ελλάδα 06 Οκτωβρίου 2025 | 13:47

Χανιά: Τουρίστας λιποθύμησε και πέθανε ενώ έκανε πεζοπορία

Ο τουρίστας λιποθύμησε και πέθανε ενώ έκανε πεζοπορία στα Χανιά - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, με έναν Ιταλό τουρίστα να χάνει τη ζωή του σε δύσβατο μονοπάτι της Παλαιόχωρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Οι συνοδοιπόροι του ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, μέσω του 112, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν τον περιπατητή σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, ο 70χρονος δεν τα κατάφερε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές – Κάλεσμα για υποδοχή τους στο αεροδρόμιο
Κινητοποίηση 06.10.25

Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές του Flotilla από το Ισραήλ - Κάλεσμα για μαζική υποδοχή στο αεροδρόμιο

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla επιστρέφουν σήμερα στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά
«Επιχείρηση Καλυψώ» 06.10.25

Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά

Το «Καρουζέλ» των 700 εκατ. ευρώ, η αμερικανική DEA, ο πληροφοριοδότης και ο πόλεμος με την κινεζική μαφία - 4,7 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν κατά την έφοδο στο Γ' Τελωνείο Πειραιά τον Ιούνιο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Συγκίνηση 06.10.25

Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι

Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης για τον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου και πάλι στο Σύνταγμα. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή από το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητας της Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητας της Αριστεράς

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης

Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.

Σύνταξη
Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις
Παραίτηση Τσίπρα 06.10.25 Upd: 13:53

Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις

Η κίνηση - έκπληξη από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αμηχανία στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιδράσεις και τα πρώτα σχόλια.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»

Ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος μετά τον καθιερωμένο αγιασμό - Παραίνεση Αρχιεπισκόπου προς όλους να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να εργαστούν για το λαό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25 Upd: 14:19

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο