Χανιά: Τουρίστας λιποθύμησε και πέθανε ενώ έκανε πεζοπορία
Ο τουρίστας λιποθύμησε και πέθανε ενώ έκανε πεζοπορία στα Χανιά - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, με έναν Ιταλό τουρίστα να χάνει τη ζωή του σε δύσβατο μονοπάτι της Παλαιόχωρας.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Οι συνοδοιπόροι του ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, μέσω του 112, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.
Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν τον περιπατητή σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, ο 70χρονος δεν τα κατάφερε.
