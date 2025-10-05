newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
Εκατοντάδες Ρωσίδες χήρες ζητάνε έστω λίγα δευτερόλεπτα να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους που χάθηκαν στην Ουκρανία. Το οικονομικό τίμημα μικρό, αλλά το... ηθικό και ψυχολογικό;

Βαγγέλης Γεωργίου
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Spotlight

Για περίπου 60 δευτερόλεπτα, θλιμμένες χήρες στη Ρωσία μπορούν να δουν για τελευταία φορά τον αγαπημένο τους που έχασε τη ζωή του στον πόλεμο χάρη στην… τεχνολογία. Η «ψηφιακή ανάσταση», όπως την αποκαλεί η Washington Post, έγινε της μόδας στη Ρωσία, αλλά το ερώτημα γεννάται: είναι πράγματι ανακουφιστική για τους πενθούντες;

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Ρωσία  κατακλύζονται από σύντομα βίντεο στα οποία συγγενείς αποχαιρετούν τα νεκρά παιδιά, τους συζύγους και τους γονείς τους, που «ανασταίνονται» για περίπου 60 δευτερόλεπτα — με μάτια που ανοιγοκλείνουν, χείλη που κινούνται, αγκαλιές που δεν συνέβησαν ποτέ.

Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ συζύγων και μητέρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Η λειτουργία της είναι πολύ απλή και οικονομικά προσιτή.

Με περίπου 30 δολάρια, συντετριμμένοι συγγενείς μπορούν να στείλουν μια φωτογραφία του αγαπημένου τους σε έναν συντάκτη μέσω bot στο Telegram ή σε σελίδα στο VKontakte, τη ρωσική εκδοχή του Facebook, και να λάβουν ένα σύντομο κινούμενο κλιπ. Με άλλα 30 δολάρια, ο νεκρός μπορεί να «μιλήσει» ξανά μέσω προσομοίωσης της φωνής του, που προσαρμόζεται από παλιές ηχογραφήσεις.

Τα περισσότερα κλιπ ακολουθούν ένα παρόμοιο μοτίβο, δηλαδή ένας στρατιώτης αγκαλιάζει για τελευταία φορά τη σύζυγο ή τους γονείς του πριν «πάει στον παράδεισο», με μουσική υπόκρουση μιας μπαλάντας.

Ενδεικτικό ρωσικό βίντεο ψηφιακής αναπαράστασης νεκρού στρατιώτη με τη σύζυγό του.

Ενδεικτικά η Γελένα Κιργκίζοβα, χήρα αξιωματικού που έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι του 2022, παρήγγειλε ένα βίντεο που ο άνδρας φορώντας ένα λαμπερό ασημί γαμπριάτικο κοστούμι ακουμπά απαλά τα χείλη του στα χείλη της, όντας εκείνη ντυμένη νύφη. Ωστόσο, στο επόμενο καρέ, φορά στρατιωτική παραλλαγή και ανεβαίνει μια λευκή σκάλα, μέσα από πύλες προς τα σύννεφα, ενώ κουνά το χέρι του για αντίο.

Στη νεκρολογία της εξήγησε ότι η σορός του δεν επιστράφηκε ποτέ στην οικογένεια, καθώς δεν βρέθηκε. «Για πολύ καιρό, όλα ήταν σκεπασμένα με μυστήριο. Η σορός του δεν μας επιστράφηκε ποτέ, δεν έγινε κηδεία, δεν υπήρξε ευκαιρία για αποχαιρετισμό», είπε η Γελένα.

«Αναζήτησα αυτόπτες μάρτυρες και διεξήγαγα τη δική μου έρευνα για να ανακαλύψω την αλήθεια. Μόνο αργότερα έμαθα από τους συντρόφους του ότι ο Νικήτα πέθανε σαν αληθινός πολεμιστής», έγραψε. «Ο θάνατός του ήταν οδυνηρός, αλλά αξιοπρεπής».

Πάνω από 500 παραγγελίες ημερησίως

Η Άννα Κοραμπλιόβα, ιδρύτρια της σελίδας στο VKontakte με τίτλο «Τελική Συνάντηση» που έκανε τη τάση να γίνει viral στη Ρωσία, άρχισε να πειραματίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη περίπου πριν από έναν χρόνο. Αρχικά δημιουργούσε βίντεο όπου άνθρωποι «τοποθετούνταν» στις παιδικές τους φωτογραφίες ώστε να φαίνεται πως συναντούν και αγκαλιάζουν τον νεότερο εαυτό τους.

Την άνοιξη του 2025, έλαβε μήνυμα από μια γυναίκα που της ζήτησε να δημιουργήσει ένα animation όπου αγκαλιάζει τον αδελφό της, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Η Κοραμπλιόβα το έκανε δωρεάν με αντάλλαγμα την άδεια να το αναρτήσει στη σελίδα της. Μέσα σε δύο εβδομάδες, το κλιπ έγινε viral και οι παραγγελίες έφταναν έως και τις 500 την ημέρα.

Τον Μάιο δημιούργησε τη σελίδα «Τελική Συνάντηση» και συνεχίζει να δουλεύει τις παραγγελίες που έλαβε εκείνον τον μήνα, ενώ άλλοι μπαίνουν σε λίστα αναμονής. Περιέγραψε το πρότζεκτ ως «θεραπεία» που βοηθά τους ανθρώπους να διαχειριστούν το πένθος.

Χρειάζεται περίπου δύο ημέρες για κάθε βίντεο, είπε, καθώς παίρνει «συνεντεύξεις» από τους ενδιαφερόμενους και προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα των φωτογραφιών που της στέλνουν, η οποία συχνά είναι χαμηλή. Το πρότζεκτ είναι εξαντλητικό, εξήγησε στην αμερικανική εφημερίδα, τόσο λόγω των ιστοριών που ακούει από όσους ζητούν τα βίντεο όσο και λόγω των μηνυμάτων μίσους που, όπως λέει, λαμβάνει στις σελίδες της.

«Οι άνθρωποι συνήθως δεν εκτιμούν αρκετά αυτά που έχουν στη ζωή, δεν λένε αρκετά ότι αγαπούν, δεν αγκαλιάζονται αρκετά», είπε η Κοραμπλιόβα. «Από τα σχόλια που λαμβάνω, νιώθουν πιο ανάλαφροι όταν το βλέπουν σε βίντεο, έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν άλλη μία φορά. Έχω λάβει πολλά αιτήματα από γυναίκες που είπαν “δεν πρόλαβα να πω αντίο πριν [ο σύζυγός μου] φύγει” ή ότι “τσακωθήκαμε και μετά πέθανε”».

Κάνουν τους νεκρούς άβαταρ

Αυτά τα βίντεο όμως δεν θα μπορούσαν να μη διχάσουν επιστήμονες και κοινωνία. Στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι τα βρίσκουν ανησυχητικά και ανατριχιαστικά, ενώ άλλοι αντιτείνουν ότι προσφέρουν παρηγοριά και τα παρομοιάζουν με συνεδρίες μέντιουμ ή προσευχές.

 «Οι ταχείες εξελίξεις στη γενετική τεχνητής νοημοσύνης σημαίνουν ότι σχεδόν οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις μπορεί να «αναστήσει» έναν αγαπημένο που πέθανε», είχε δηλώσει στη Guardian η δρ Katarzyna Nowaczyk-Basińska, που συμμετείχε σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Ωστόσο, για την ίδια «αυτός ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα ναρκοπέδιο ηθικών ζητημάτων. Είναι σημαντικό να δίνεται προτεραιότητα στην αξιοπρέπεια του εκλιπόντος και να διασφαλίζεται ότι αυτή δεν υποσκάπτεται από τα οικονομικά κίνητρα των υπηρεσιών «ψηφιακής μεταθανάτιας ζωής», για παράδειγμα».

Σύμφωνα με τη μελέτη «καμία υπηρεσία αναδημιουργίας δεν μπορεί να αποδείξει ότι η αλληλεπίδραση παιδιών με “deadbots” είναι ωφέλιμη ή, έστω, ότι δεν βλάπτει αυτή τη ευάλωτη ομάδα».

Για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των νεκρών, καθώς και της ψυχολογικής ευημερίας των ζωντανών, οι ερευνητές προτείνουν ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών που ενδέχεται να απαιτούν ακόμη και ρυθμιστική παρέμβαση.

Συχνή ένσταση είναι ότι συναισθηματικά ευάλωτοι χρήστες μπορεί να επενδύσουν τόσο στις αλληλεπιδράσεις τους ώστε να συγχέουν το chatbot με τον εκλιπόντα ή να χάνουν από τα μάτια τους ότι το πρόσωπο έχει φύγει. Όπως το θέτει ο φιλόσοφος Πάτρικ Στόουκς, μπορεί «να συνηθίσουμε τόσο πολύ τα άβαταρ των νεκρών ώστε να τα αποδεχόμαστε και να τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι οι ίδιοι οι νεκροί». Τέτοια ανησυχία υποδηλώνει ότι η ενδεχόμενη ωφέλεια των chatbots εδράζεται σε παραληρητική σκέψη, σημειώνει ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πολυτεχνικό Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Ντάνιελ Στόρι.

Δεν ανταποδίδουν συναισθήματα

Μια άλλη ανησυχία, λέει σε ανάλυσή του στο Aeon Ντάνιελ Στόρι αφορά την έλλειψη «εσωτερικής ζωής» στα chatbots.

Επικριτές όπως η φιλόσοφος Shannon Vallor υποστηρίζουν ότι υπάρχει κάτι ελλιπές στους συναισθηματικούς δεσμούς με οντότητες που δεν μπορούν να ανταποδώσουν ενδιαφέρον ή στοργή — στην αγάπη που συντηρείται από την «οικονομική ορθολογικότητα της ανταλλαγής» αντί για μια πιο εύθραυστη «ένωση αισθήματος και πράξης». Και αυτές οι μονόπλευρες σχέσεις ενέχουν κίνδυνο υπερεξάρτησης, κοινωνικής απομόνωσης και εκμετάλλευσης.

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα οξύς όταν τα chatbots των νεκρών παράγονται από εταιρείες με οικονομικό κίνητρο να χειραγωγούν χρήστες και να μεγιστοποιούν την «εμπλοκή». Ένα ιδιαίτερα μονεταρισμένο ή παιχνιδιάρικων chatbot των νεκρών («ξεκλειδώστε τα “στοργικά” γνωρίσματα με μικρό αντίτιμο!» ή «μπαίνετε κάθε μέρα για να ανεβείτε επίπεδο!») μπορεί να είναι επικίνδυνο εργαλείο στα χέρια μιας ασυνείδητης εταιρείας.

Καθησυχαστική άποψη

Ωστόσο, η Κοραμπλιόβα –η οποία έχει πλέον μια τέτοια εταιρεία- βλέπει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πολύ διαφορετικά, καθώς έχει φυσικά κέρδος.

«Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο και είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται υπεύθυνα και για καλό σκοπό», είπε. «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές απόψεις. Έχω λάβει πολλά υβριστικά μηνύματα και κατάρες στα προσωπικά μου μηνύματα… αλλά θεωρώ ότι αν αυτά τα βίντεο βοηθούν κάποιον, αξίζει να γίνονται».

Συνήγορος αυτών των πρακτικών είναι, από φιλοσοφικής άποψης, και ο Στόρι, καθώς όπως σημειώνει ζούμε ούτως ή άλλως, μέσα από πλήθος «ουσιαστικών μυθοπλασιών», με την προσωπική μνήμη να είναι μία από αυτές.

«Όπως τα απομνημονεύματα, οι φωτογραφίες, οι επιστολές και οι προφορικές ιστορίες, έτσι και τα chatbots των νεκρών μπορούν να υπηρετήσουν τους πολλούς σκοπούς των «αναζητήσεων μνήμης» μας, δίνοντας πλαίσιο στις ζωές μας, τις σχέσεις και τις ταυτότητές μας, καθώς βοηθούν να σφυρηλατήσουμε δεσμούς στον χρόνο» σημειώνει.

Ο διορατικός χρήστης, λέει, θα πρέπει να βλέπει τα chatbots ανάλογα. Ανάλογα με τον σχεδιασμό τους, μπορούν να αναπαριστούν ένα πρόσωπο με πολλούς τρόπους. «Η υπόθεση ότι ένα chatbot προσφέρει -ή επιδιώκει να προσφέρει- «αυθεντική αναπαραγωγή» ενός εκλιπόντος έχει τόσο νόημα όσο η υπόθεση ότι η ερμηνεία ενός ιστορικού προσώπου σε ένα δράμα είναι η μοναδική πιστή απεικόνιση».

Δεν παραπλανούν

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, στα ρωσικά βίντεο, αναπαρίστανται νεκροί στρατιώτες να αποχαιρετούν την οικογένειά τους. Για τον Στόρι, αυτή η μετατόπιση -από τα chatbots ως «συντρόφους» στα chatbots ως εργαλεία καλλιτεχνικής μνήμης- αφοπλίζει πολλές κοινές ανησυχίες.

«Από αυτή τη σκοπιά, οι «ηθοποιοί-chatbots» δεν στοχεύουν αναγκαστικά στον ρεαλισμό. Δεν μπορούν και δεν θα «συλλάβουν» πλήρως έναν εκλιπόντα. Δεν παραπλανούν τους χρήστες ώστε να συμπεριφέρονται σαν οι νεκροί να είναι ζωντανοί, ούτε τους κάνουν να πιστεύουν ότι μιλούν με πραγματικό πρόσωπο. Αντίθετα, υπογραμμίζουν την απουσία στον πραγματικό κόσμο, ενεργοποιώντας τη μνήμη σε φανταστικούς χώρους» λέει.

Επιπλέον, προσθέτει ότι οι ανησυχίες για μονόπλευρες «σχέσεις» με τους «ηθοποιούς-chatbots» είναι άστοχες, καθώς το φυσικό αντικείμενο προσκόλλησης του χρήστη είναι ο εκλιπών και, κατ’ επέκταση, οι χαρακτήρες που τον εκπροσωπούν — όχι τα εργαλεία που τους παράγουν.

«Αυτά τα εργαλεία -συγκεκριμένα chatbots σε συγκεκριμένες πλατφόρμες με εξελισσόμενα σύνολα δεδομένων- θα είναι τυπικά εναλλάξιμα και εφήμερα, σε αντίθεση με το μοναδικό πρόσωπο που πέθανε. Αν υπηρετούν καλλιτεχνικούς, αντί για εμπορικούς, σκοπούς, οι δεσμοί που καλλιεργούν θα είναι θρεπτικοί και όχι εθιστικοί».

Για τον ίδιο, η φαντασία είναι αναπόσπαστη από κάθε δημιουργική αναπαράσταση του παρελθόντος διότι είναι άρρηκτα δεμένη με τη μνήμη και την ιστορική ερμηνεία. «Δεν προβάλλουμε τη φαντασία για να εγκαταλείψουμε την αλήθεια, αλλά για να δείξουμε πώς η αλήθεια μπορεί να ρέει μέσα από τη φαντασία μας».

Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Το σύστημα νοσεί

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βίλνιους: Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο
Επαναλειτουργεί 05.10.25

Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Τα αερόστατα προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους - Σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Βίντεο 05.10.25

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
Στο Βανκούβερ 05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
Τουρκία – Φιντάν: Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο
Τούρκος ΥΠΕΞ 05.10.25

Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο, λέει ο Φιντάν

«Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα», ανέφερε ο κ. Φιντάν

Σύνταξη
Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ
Άξιο απορίας 05.10.25

Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ

Η προθυμία του Μητροπολίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ -που θεωρείται ο πνευματικός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν- να «διεκδικήσει» τον Κερκ ως σύμμαχο υποδηλώνει μια νέα στρατηγική της Μόσχας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο
Αουτσάιντερ; 05.10.25

Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τζέημς Ταλαρίκο προσπαθεί να χαράξει μια πορεία εξόδου από τον τραμπικό εφιάλτη, παντρεύοντας θρησκευτική πίστη με κοινωνικές ανάγκες και καταδικάζοντας τη βία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γκάρι Γκερστλ για προσεχείς κάλπες: «Φοβάμαι ότι οι εκλογές του 2026 δεν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες» –
«Σκοτεινό χάρισμα» 05.10.25

«Φοβάμαι ότι οι εκλογές του 2026 δεν θα είναι ελεύθερες» - Γκάρι Γκερστλ για Τραμπ και προσεχείς κάλπες

Ένας από τους σημαντικότερους καθηγητές Αμερικανικής Ιστορίας στις ΗΠΑ μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για το φαινόμενο Τραμπ, τις προσεχείς κάλπες για το Κογκρέσο και τον ρόλο της Ευρώπης

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο
Κόσμος 05.10.25

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο

Το κυνήγι του εσωτερικού εχθρού συνεχίζεται στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, λίγο μετά την αναστολή της ανάπτυξης στο Πόρτλαντ

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Κοσμοπούλου σε Γεωργιάδη – Κάνει απόπειρα να θολώσει τα νερά και την αξιοπιστία του κ. Ρούτσι
Ελλάδα 05.10.25

Σκληρή απάντηση Κοσμοπούλου σε Γεωργιάδη – Κάνει απόπειρα να θολώσει τα νερά και την αξιοπιστία του κ. Ρούτσι

«Ο Οργανισμός του Πάνος Ρούτσι έχει αρχίσει να καταρρέει» λέει η γιατρός Όλγα Κοσμοπούλου - Τι απαντά στα όσα έχει αναφέρει γι' αυτήν ο υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πολύ σημαντική προσθήκη ο Νιλικίνα – Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα για Έβανς»
Μπάσκετ 05.10.25

Μπαρτζώκας: «Πολύ σημαντική προσθήκη ο Νιλικίνα – Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα για Έβανς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά την αναμέτρηση με το Μαρούσι και αναφέρθηκε στη νίκη του Ολυμπιακού, στο ντεμπούτο του Νιλικίνα, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα για τον Έβανς.

Σύνταξη
Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ
«Αθάνατο τραγούδι αυτό» 05.10.25

Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ

«Διαχειρίστηκα την απώλειά του, όπως πρέπει να τη διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε», είπε μεταξύ άλλων η Λουκίλα Καρρέρ για τον θρυλικό Μίμη Πλέσσα.

Σύνταξη
Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Το σύστημα νοσεί

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών
Μπάσκετ 05.10.25

Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών

Μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί και στην Α1 Γυναικών, νικώντας τον Πρωτέα Βούλας 81-56, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος – Η Μάλι πρώτη σκόρερ του ματς (22 π.) για τις γηπεδούχες, στους 16 σταμάτησε η Χριστινάκη.

Σύνταξη
Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης
Στη Σορβόνη 05.10.25

Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, παραθέτει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Σύνταξη
Βίλνιους: Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο
Επαναλειτουργεί 05.10.25

Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Τα αερόστατα προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους - Σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτική έρευνα
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βραζιλία U20: Από την κορυφή στο ναδίρ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Από την κορυφή στο ναδίρ

H Βραζιλία U20 αποκλείστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία από φάση ομίλων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Κυψέλη: Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων – Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι
Δύο τραυματίες 05.10.25

Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη - Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι

Οι δύο τραυματίες, 13 και 15 ετών, αναγνώρισαν δύο από τους ανηλίκους που συμμετείχαν στη συμπλοκή, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλους δύο εφήβους που κατηγορούνται για απείθεια και κατοχή tazer

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Super League 2 05.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από ACTION24.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

