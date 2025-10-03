Ορατή από χιλιόμετρα ήταν η φωτιά που ξέσπασε σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα).

Τα βίντεο από την έκρηξη στις 9:30 μ.μ. (σσ τοπική ώρα) δείχνουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να ξεσπά εν μέσω ενός δυνατού παρατεταμένου θορύβου.

Δείτε βίντεο

❗🇺🇲 – Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that’s visible for miles. Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025

#BREAKING: A possible explosion and massive fire erupts at the Chevron refinery in El Segundo. Towering flames and billowing smoke can be seen for miles all around the Southland. Watch live now: https://t.co/s1qJkPxxzV Complete update – Tonight at 11 from ABC7. pic.twitter.com/i26bwXBNkO — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 3, 2025

Η επόπτρια της κομητείας του Λος Άντζελες, Χόλι Μίτσελ, δήλωσε στο KCAL-TV ότι η πυρκαγιά είχε σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο. Είπε ακόμα ότι δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς και «δεν υπάρχει λόγος συναγερμού για τη γύρω περιοχή».

Σημείωσε ότι θα γίνει έλεγχος της ποιότητας του αέρα την Παρασκευή και συμβούλευσε τους κατοίκους στη γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, εάν είναι δυνατόν.

Το διυλιστήριο διαθέτει τη δική του πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες έσπευσαν σε βοήθεια.

Το γραφείο του κυβερνήτη Gavin Newsom δήλωσε ότι συντονίζεται με τις τοπικές και κρατικές υπηρεσίες για την προστασία της γύρω κοινότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με δήλωση στο X.

Οι πυρκαγιές στα διυλιστήρια είναι μέρος της ζωής στο South Bay, το οποίο φιλοξενεί αρκετές μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου.